新竹「高島縱走」森林療癒之旅！景觀台180度美景後的路程不容小覷

常聽人家說，接觸大自然對身心靈都不錯。疫後的這些日子，橘子貓團隊走入山林採集大量素材，寫了文章，也拍了不少台灣山林影片來與大家分享。希望在這科技時代，我們能一起保持身心靈健康Forerver！心靈上享受真正的大自然外，還能鍛鍊身體的健康，越動越快樂。高島之美！等你一起加入。

高台山第一登山口

▲高島縱走指的是從「高台山」、「小島田山」、「中島田山」至「大島田山」，這四座山連起來的一條中級山路線，是一日縱走的好選擇。高台山有三個登山口，分別為第一、第二和第三，大部分人都會選擇第一和第二，因為第三登山口位於露營區內屬於私人土地。這次我們從第一登山口起登，入口處馬上就遇到叉路，注意要從右邊開始進入。

從登山口「取右進入」後就是需要手腳並用的陡上升坡，沿途有拉繩輔助，建議起登前先做點暖身運動避免拉傷，隨著高度攀升呼吸也開始急促，我們停下來休息才發現我們已經被杉木和姑婆芋田包圍，看到壯觀的杉木林還以為我們這次爬的是加里山。

沿途必拍中空巨樹

▲跟著標示牌和樹上的布條指路我們繼續攀升，沿途經過第二和第三登山口，沒多就後就遇到網友口耳相傳必拍的中空奇樹，剛好可以停下來休息。

抵達高台山三角點

▲經過巨樹後繼續拉繩陡上，從進入登山口後約一個小時抵達我們的第一座山「高台山三角點」，雖然沒有展望，但當天天氣很好，陽光透過從杉木林照進森林裡，拍出森林步道裡可遇不可求的美照。

柳杉林營地

▲離開三角點後沿途步道平緩好走，很快就抵達柳杉林營地，這裡也是很多網友公認縱走中很美的一段路，低頭看腳踩著枯葉和樹根交織而成的天然地毯，抬頭望則是高聳壯觀的杉木林，走到這裡已經覺得這趟值得了。

穿過杉木林路段後開始陡上，沿途已經可以看到寬闊的景色了，踩著樹根盤成的步道我們繼續攀升，直接步道越來越窄，代表你離高島景觀台已經不遠了。

高島景觀台的絕佳美景

▲抵達高島景觀台這裡的視野非常遼闊，有180度的零死角美景，所以不少人會選擇在這邊吃午餐，稍做休息再繼續挑戰或考慮折返，因為離開觀景台後就是前往小、中、大島田山的縱走路線了，所以走到這裡也可以評估一下自己的體力適不適合繼續完成縱走，畢竟接下來的路可是越來越難走⋯⋯。

前往小島田山的路

▲離開觀景台後會來到一處岔路，往左陡上就是前往小、中、大島田山的路，也是大部分人會優先選擇繞腰走法，因為右邊雖然看起比較輕鬆，但回程時會遇到更困難的陡下，所以真心建議大家左去右回。

真的好「小」島田山

▲走過幾段還不算太困難的爬坡後抵達「小」島田山，如果不仔細看我們可能就這樣錯過了，因為小島田山沒有展望也沒有基石，只有一個小小的平台和一張貼在樹幹上的標牌，不過我們還是和個影以此紀念。

前往中島田山，滿滿的陡上

▲剛剛前面說前往小島田山的爬坡不算太困難，因為在前往中島田山的路上才體會到「手腳並用的爬山」，接下來的路段除了陡坡，坡上都是盤根錯節的樹根和石頭，大大增加了爬升的難度，光是手腳並用還不夠，特別需要注意腳步，尤其是下過雨後會非常濕滑，所以建議大家可以帶雙棉紗手套和穿抓地力強的鞋子增加磨擦，穿對裝備才能事半功倍。

中島田山的景色

▲穿越重重杜鵑林後終於抵達海拔一千八百公尺的中島田山，中島田山雖然腹地也不大但能看到山景了，而且兩棵樹中間有一根橫躺的樹幹可以坐下來休息，在經歷過前面難度很高的爬升後記得在這邊稍作休息補充體力和糧食，因為後面前往大島田山的路段也是不容小覷。

放低重心手腳並用，小心地緩慢前進

休息後繼續出發，前面爬升撐過去後，那到大島田山的陡上就能輕鬆駕馭了，但越往上路除了陡也越來越窄，所以也是不能大意，一樣需要放低重心手腳並用小心地緩慢前進。

最後一座大島田山

▲當你爬著爬著看到一棵上方長著二代木的巨大檜木就代表大島田山到了，這是縱走的必拍景色之一，非常特別之餘因為這也是高島縱走要收服的最後一座山。這裏雖然是「大」島田山但腹地依舊不大，所以拍完照後我們就直接下山了。

下山路段的各種療癒

▲剛剛上小島田山是從岔路左邊進，現在我們下山會從右邊出，從大島田山下來後就會遇到岔路，記得要右轉依循著指標走，如果不確定路線的話可以打開離線地圖確認一下。走約十分鐘後幸運的我們遇到了一大片的楓葉林區，紅橙黃綠色的楓葉鋪滿整地，疲憊的下山路途都被療癒了。

廢棄工寮

▲下山的前半段緩坡都還算好走，途中還會經過一處廢棄工寮代表你沒走錯路，接下來一路往下走，時間還充裕的話不要忘了停下腳步看一看周邊的景色，像我們這次就找到了沒看過山有分享過的樹枝藝術，還有看似愛心形狀的樹枝。離開工寮後前往景觀台需約三十五分鐘，沿途路很窄記得要慢慢走。

下山回程

▲回到岔路口後原路折返至高島觀景台，下山時間非常充裕而且天氣很好，所以我們選擇在這邊吃午餐，整趟走完我們也認為這裡是整段縱走最適合當午餐的休息點。回程是走原路：高島觀景台＞柳杉林營地＞高台山三角點＞登山口，所以下山的同時，我們把剛剛趕著上山遺漏的景色，重新停下腳步好好欣賞並回味了一遍，最後在夕照的陪伴下順利的朝著登山口前進。

高台、小島、中島、大島田山們

我們下次見。

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