台南東山「崁頭山步道」視野遼闊　親子同行簡單步道、悠閒打卡情人石

台南東山區境內的崁頭山步道適合親子同行的簡單步道，走一圈約一個多小時沿途景色幽靜步道上的林蔭及自然原始的風貌，在天氣晴朗的時候有極佳的眺望視野，步道距離適中簡單、蠻適合休閒假日到山上散步走走，在疫情嚴峻的時刻到人少的地方親近自然，療癒都市的煩躁真是太棒了!!

如何去開車導航-台南東山區仙公廟，廟埕前方有停車場大眾交通-從新營搭乘黃色7公車(假日限定)或是從白河搭乘黃13公車(平假日都有)有到仙宮廟站下車登山起點位於仙宮廟又稱孚佑宮，廟埕前方附設停車場非常方便，沿著停車場側邊產業道路會看到有步道的指標跟導覽圖

停車場旁邊就有公廁整個步道都沒有洗手間喔!!建議登山前可以先去洗手間，崁頭山步道登山口往左側上坡的產業道路

崁頭山步道是位於仙宮廟的後山，是以"之"字形方式前進

步道上的闊葉林樹種在午後的陽光下顯得親和溫暖，剛剛好的溫度非舒服

崁頭山步道部分山崖邊的路段都設有安全的木製圍欄，步道修整完善好走，但下雨天要注意濕滑喔

步道上經過非常壯觀的岩壁，色彩非常明亮崁頭山步道指標性地點"石蟾蜍"因為岩壁天然巨石外觀形狀很像一隻凸起的蟾蜍，kitty覺得需要遠看這蟾蜍石外，需要加上一點想像力XD

崁頭山登山步道路線簡單好走從登山口走了大約20分鐘就會遇到分岔路，兩條路線都可以抵達三角點，大都會選擇左轉因為步道較陡較具挑戰性，在上坡之前可以先往前走一小段會有個觀景平台

觀景平台可以稍微休息一下看個風景，展望很好可以看到東山聚落的景觀和遠眺嘉南平原，然後退回岔路口繼續往階梯走上去

可以俯瞰東山區聚落與仙宮廟的觀景台，還有遠處的枕頭山仙宮廟紅黃色建築在群山環繞下顯眼亮麗

離開觀景台後繼續往上走，沿途綠意環繞、植被豐富，保留自然原始風貌令人感覺身心舒暢

走過一段上坡路後會看到一座大涼亭，桌椅完善是休憩的好據點

涼亭旁邊的情人石是一個視野展望極佳、風景很棒的打卡點喔!!走上情人時可以登高望遠看到整個嘉南平原，搭配藍天白雲，在石頭上拍照非常漂亮

在涼亭旁邊會看到往三角點的指標，穿過一個竹林拱門走不到5分鐘就會抵達三角點了

崁頭山的三角點基石設有簡易座椅供休息

崁頭山步道三角點周圍有樹林環繞，陽光溫和舒適kitty帶著熱水瓶與朋友在三角點泡杯熱茶、吃點心補充體力，也享受森林裡獨有的療癒氣息

回程時可以從三角點的另一邊下山，坡度較緩好走

依照指標走回仙宮廟雖然會比原路多了500公尺，但是走不一樣的路會有不一樣的風景喔!!看到這穿越天然巨石彷彿是小小一線天的感覺，回頭望向這巨石剛剛好的陽光灑落~極美的光線啊!!

接回觀景台路線了從這裡開始就是p字型路段結束，接下來的路段就是跟上山時路程一樣了

走回仙公廟後方的平台，這時正好接近黃昏時分暈黃的夕陽光線，真是浪漫

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