片刻遠離塵世　開啟「頭汴坑溪自行車道」悠遊騎之旅

過一江橋，在旁邊的小公園租了部UBike，開啟了頭汴坑溪自行車道悠遊騎。

一江橋旁，藍色的人字自行車橋跨越在頭汴坑溪上，相當有特色。捨不得騎乘而過，牽著單車漫步當中，藍天白雲映照藍色之橋，洋溢著藍色的夢幻

從自行車道西岸出發了！鋪設整齊的方塊磚，騎起來相當舒適。 沿著堤防而騎，絕大部分未有樹蔭遮蔽，但迎風而來的轉動，有種奔馳的暢意。

頭汴坑溪，溪谷裡溪水潺潺，顯得分外寧靜

遠方小山坡緩緩起伏，屋舍儼然，掩映于一片翠綠叢中。

走過小溪，越過光興隆大橋，光德橋，新仁橋，立仁橋…：每一座橋都有屬於自己的故事和特色，獨特的風景。

人生真有那麼一條康莊大道？眼前豈有絕對鋪好的道路？新仁橋這段，推車下斜坡，再由斜坡推車上到自行車道；波折起伏本就是人生的全部。

第一次騎至隸屬大里區的立仁橋，第二次進步了，騎至立善橋。走過立善橋，再由東岸返回。

高低起伏小的自行車道，騎起來輕鬆，卻似片刻遠離塵世。沒有了浮躁喧騰，也沖淡了心中那份煩勞與不耐。