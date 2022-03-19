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搭可愛幾米淡海輕軌　在新北3.5公頃「公七自然公園步道」環山觀景、到大草原奔跑

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淡海輕軌公七自然公園步道簡介

入口位於濱海沙崙輕軌站,步道總長約3公里,享受時間約2小時,輕軌便利淡水交通充滿在地多元文化特色,更有幾米公共藝術展覽逸品滿足打卡旅客,紅樹林至崁頂站站站相連卻又各成一格,沙崙站下車後右手邊又有一自然公園,原來是東側公園七號用地廣達3.5公頃,環山散步觀景放鬆奔跑在大草原上,又是一處自然人文交通建設完整的好步道

路線簡介入口位於濱海沙崙輕軌站,步道總長約3公里,享受時間約2小時,海拔高度42公尺,高度落差15公尺行者行程1400點--搭乘輕軌1410點--輕軌車廂1420點濱海沙崙輕軌站1430點--拍照輕軌車站幾米創作1510點--公七自然公園入口1530點--草皮區1545點--活動廣場1555點--階梯1600點--返程

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Hello大家好,歡迎來到S行者,本周帶大家來到淡海輕軌公七自然公園,步道入口位於濱海沙崙輕軌站,步道總長約3公里,享受時間約2小時輕軌便利淡水交通充滿在地多元文化特色,更有幾米公共藝術展覽逸品滿足打卡旅客,紅樹林至崁頂站站站相連,卻又各成一格沙崙站,下車後右手邊,又有一自然公園原來是東側公園七號用地廣達3.5公頃,環山散步觀景放鬆奔跑在大草原上又是一處自然人文交通建設完整的好步道就讓行者帶著大家一起散步去吧!

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在車站的周遭用畫框的方式,來表示幾米的圖畫整個創意架在這個車站特別的美觀,從輕軌的濱海沙崙站下車後,我們往公七簡易自然公園的方向走去公七簡易自然公園入口處,就在濱海沙崙站旁公七簡易自然公園範圍廣達3.5公頃是當地住民常來走動的自然景區

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淡海新市鎮位於台北市中心以北的16公里它是為了紓解台北都會區的成長壓力解決都會區住宅不足及房價飆漲的問題樹立都市發展的典範附近不僅有金色水岸的自行車道更有便利交通的往登輝大道城市陸續的設計中發展中真的是一處不錯的地方

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在淡海新市鎮這樣的市區當中有一個這樣都會型內陸的公園而且這樣的一片森林感覺起來是在荒山野外之中真的特別的棒!下過雨後的姑婆芋的大葉上面都有一些雨滴搭配著這個被雨沖刷過的空氣特別的清新這種下過雨的天氣可以看到地上的青苔明顯那這樣子代表這個路段都會特別的濕滑走路的時候一定要特別的小心千萬不要用奔跑的,避免摔傷喔在淡海新市鎮這邊的公七簡易自然公園是一塊小土坡所造成的公園草地,榕樹還有一些自然植物的生長都很茂密有來到淡海新市鎮的人都可以來這個公園走一走

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公園 步道 淡水

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