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全程走在森林中 夢幻路線「高島縱走」收穫四座山頭
新年快樂之高島縱走
大年初一來走春，走著走著就完成了高島縱走，一直期待以久的夢幻路線～這一段P字型的縱走路線，包括了高台山、小島田山、中島田山、高島田山四座山頭。
▲年前設計師幫小樂頭髪上刻劃了P字(小樂說他是 波力救援小英雄)，恰巧呼應了年初一的P型縱走。
開車/停車資訊
- 行車資訊：Google Map上可導航搜尋『高台山露營區』，登山口在通往露營區前的產業道路上。
- 停車位置：登山口有1,2,3登山口，其中第三登山口位於露營區私人土地內，限租用營地者停放。前往第二登山口的產業道路路徑狹小，露營區鐵門前的道路旁約僅可停放3輛車，且迴車不易，建議停放於第一登山口較保險。
- 其他資訊：GPX | 完整相簿
▲登山口不遠處，有一大片美麗的姑婆芋樂園。
▲森林中的巨大倒木。
▲過了高台山不久，即可抵達平坦寬闊的杉木營地，許多人選擇在此紮營過夜。
▲整段行程幾乎包覆在森林中，僅高島觀景台稍有展望。中級山的難易度很吃經驗值，不同的個體狀態體感難易度往往天差地別，因此網路上的評論參考看看就好，一定要做足功課、評估自身狀態再前行。例如此行網美照的熱門路線-高島縱走，全程為原始泥土樹根山徑，加上一路的陡升與溼滑，特別是小島田山上中島田山的一段大攀爬路段，抬頭上看，只看到參天巨木扶搖上天際，一度讓人懷疑哪裡是往上的路徑，對於登山老手而言並不難，但對於登山新手而言，就具有相當的挑戰性。
▲小島田山前往中島田山，有一段我們認為有點驚險的攀爬險坡，若天候不佳或中午前無法抵達大島田山，建議過了小島田山即刻折返。如果只想拍攝漂亮的網美照，可以走到高台山附近高島觀景台前即可，或是上了小島田山即折返，小島田山通往中島田山的攀爬段，便需視體能狀態評估，一般登山者會上行至大島田山後，行走平緩的繞腰路回程。
▲P型的腰繞路，可發現日軍警備線遺址與一處廢棄的工寮。過了小島田山後，遇到了不小的雨勢，也加深了攀登的難度。踩著泥巴路而行，伴隨著山林中山羌的催促聲(要天黑了、要天黑了...)，完成的我們新年的第1234座山岳。用樂麻的虎年小偶，祝福大家新的一年：福虎生豐，虎嘯福臨！
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