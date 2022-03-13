整片海灣盡收眼簾　「車城龜山步道、石門古戰場步道」適宜一家人的健行路線

健行筆記 / 健行筆記李斯特

最近台灣似乎很受國際的重視,從日本 澳洲到美國 歐盟,紛紛發表聲明宣示台灣安全的重要性。殊不知早在150年前台灣名聲早就響遍全世界了然而在不同的時空背景下,卻有不同意義與影響。首先是發生在1867年的羅妹號事件,來自美國的商船羅妹號發生船難,船上的美國商人逃上恆春卻慘遭原住民殺害,遠在太平洋另一端的美國早就肖想台灣了,便藉機派出船堅炮利的大軍攻打台灣,想不到竟然在恆春半島被原住民給GG了,所以台灣同胞們挺起胸膛,咱們可是全世界唯一打敗過美國的國家喔!!而羅妹號事件便成了近期夯劇斯卡羅的主要劇情。台灣的好不是只有美國知道,鄰近的日本也早就虎視眈眈寶島的豐富資源,於是在1874年再次發生牡丹社事件,同樣是船難的琉球人同樣慘遭原住民殺害,這次換日本派出大軍攻打台灣,恆春半島成了日本軍隊和台灣原住民的戰場,經過激烈廝殺後總算打敗剽悍的原住民,從此日本就了解滿清政府很爛,果然20年後就發動甲午戰爭,並且如願以償的將台灣變成日本領土。好囉!歷史故事講完了,但只是聽故事不夠過癮,今天李老師要實地走訪恆春半島,來一趟兼具登山健行和訪古尋幽的行程。第一站是位在屏東車城的龜山步道,龜山步道鄰近海洋生物博物館,導航就直接輸入車城龜山步道就能順利抵達,步道附近有個寬敞的停車場和廁所。

b935dcbf63a4e06c0c38a63f108fb422.jpg

從停車場就能看到馬路對面的龜山步道扛棒,這就是龜山步道的起點了。

29854aafdf12edd231db207144c54890.jpg

一開場是緩緩的斜坡和舒適好走的階梯。

4f8fd85ec8e52764cc50056ba9992e4a.jpg

中間改成嶄新有型的木板棧道階梯。

35d73097500b141e824cb1ffcdb958b9.jpg

後段則是原始天然的土石斜坡小徑,整體而言就是舒適安全 輕鬆好走,微微的喘 微微的流汗,很適合一家大小到此一遊。

2e57460443d4397b3ec4136f6a01088e.jpg

後段的路徑叉路變多了,但不用擔心會像高雄柴山容易迷路,想先轉哪一個方向都可以!!

4a4049b57319ae49ba78e63d7c0e3ddb.jpg

李老師先往聽海坪的方向前進,不一會兒就走到步道的盡頭,再往前就是一望無際的汪洋大海了。

a1775d49495881ed082fa9e257cda797.jpg

這裡便是海拔67公尺的龜山,擁有無敵的視野與展望,放眼望去就能將整片海灣與車城盡收眼裡。

8ee8f43f47ef9298f6e379a041a2ea22.jpg

盡興的欣賞完遼闊的風景後就能四處走走了,輕鬆的沿著叉路繞一圈龜山。

b1db91ba437bf29a8dfbc8ac38712446.jpg

步道的二旁開滿了一朵朵鮮黃色的小花。

bbcfc7149e436aeb0a94e85f985b7630.jpg

在開闊處能看見另一角度的美麗海灣,還能居高臨下看遍整個海洋生物博物館。

2b6e98d565fad56a4cad071df7a61ea0.jpg

從高處踩著原始的礁石階梯往下走,剛淋過雨溼答答的礁石有點滑,應該是整個龜山步道稍微有點危險的部分。

3c8234c7c377d17973b68435f6a6c823.jpg

整個龜山步道周圍有許多碉堡,別看不起這些幽暗的小坑洞,當年這些可都是保家衛國的軍事要塞。

13b5408ba92f128f64b073e59506f8cd.jpg

那麼龜山步道和牡丹社事件有什麼關聯呢??當年日本的精銳大軍就是在龜山附近登陸的,在與原住民長期對戰的過程中,大批的日本軍隊就是駐紮在龜山,由此可知位在台灣南端的龜山是極具戰略價值的。

e85197e790efca13eb575c33bff266f9.jpg

所以龜山步道可以說是牡丹社事件的開端,接著李老師要前往牡丹社事件最血腥的地點了。從車城經由199縣道往牡丹鄉的方向前進,在約30K處就能看到石門古戰場。

86084436b0c65bb633e9b01022e84116.jpg

為什麼石門古戰場是牡丹社事件最血腥的地方呢?由於二邊的虱母山和五重溪山對立夾峙,讓這裡形成一個地形險要的天然隘口,於是剽悍的原住民便在這裡襲擊日本軍隊,結果當然就是傷亡慘重。事過境遷 歷史的傷痕總是能療癒的,除了來逛逛石門古戰場外,還能沿著石門山步道登上虱母山,來一趟兼具登山健行及訪古尋幽的深度之旅。

b680f8da6ec7a88aa3131965dd9e7a57.jpg

步道的入口處還設置了一隻巨大的百步蛇,黑白交叉的色調很有時尚感。

4df22a39d80347464b85abba2a3f35cd.jpg

踩著工整高檔的階梯往上走一小段路,會有一棟造型簡單的平房,這是由營舍改建而成牡丹社事件資訊站,裡面圖文並茂的介紹了牡丹社事件的起因與影響,是快速了解牡丹社事件的好地方。

ba37415f4414780a6455489b207aa155.jpg

過了資訊站之後就不再有高檔的階梯了,接下來全程都會走在原始的土徑上。

01d2bdd5ddfff382b5f3bc8bb5c0b790.jpg

沿途周遭也都是原始的低海拔雜木林。

edf87631b72a0678c982d6fa792951b3.jpg

第一座指示牌出現,指標上的石門山其實就是虱母山,距離登頂只剩0.83公里的路程,短短的距離讓李老師誤以為這是個簡單的路線,連背包都沒帶就出發了。

0eefcbe8650d37e87aa18b5cb6346b46.jpg

哪知道愈往上前進路況愈是顛簸難走。

071468f9e00e297cadfb8d4ec906c733.jpg

一條長長的拉繩伴隨著陡坡出現了。

0cd6a467e67fb44c3ae1281792fd7898.jpg

想不到今天會一整天下著細雨,濕漉漉的岩石變得有點滑,更是提升了登頂虱母山的困難度。

0ad5a10e1689a2aeae4224c4e3c41abd.jpg

距離登頂只剩0.5公里的路程了,只不過這0.5公里的距離全是讓人崩潰的陡坡。

ee1783b3c9410386618c66a42b2e16e9.jpg

先來個好走的岩石階梯暖暖身。

22382efd9b05e9f17310c80a7374add7.jpg

再來就得要拉緊繩子踩著滿地的落葉,一步一步的爬上斜坡。

c202d0445082e46dbefd15a213a59346.jpg

雖然環境很天然 路徑很原始,途中卻還是有一座乾淨又牢固觀景台,朦朧細雨中依稀能看見山下的開闊風景。

023e1a564bf25bd39aa2b23048e32af8.jpg

經過觀景台後繼續往前是片白榕區,白榕是低海拔森林中的強勢樹種,也許一棵白榕就能用密密麻麻的氣根劃地為王。

077c04e66bd9f41385f9eb3a5be322a2.jpg

要有本事才能成為森林中的強勢樹種,光這扭曲蜿蜒的氣根就讓其他樹種望塵莫及了。

ce36f5026e298c9c3d1e16afb357da28.jpg

過了觀景台之後的路徑更陡 更難走了。

d575e4ba8009167fafa767204a43d490.jpg

這只是沿著山坡踩踏出的小小路徑,路面幾乎都是呈現傾斜的狀態,一不小心失足就可能滾下山坡。

bff60fa4060c03f388646f2119068575.jpg

盤根錯節的樹根既是助力也是阻力,上下坡時可以用手抓樹根以穩住身形,卻也讓雨天的路徑變得更濕滑。

19555ada92bb9535b8f59412bdaca9d2.jpg

一直都是陡上斜坡,這座看似不起眼的石門山步道是不簡單的,所以說一定要認真謹慎的看待每一座山。

c45cda2a86c25b2ecf14125c14b0594a.jpg

加油!!這是最後一段斜坡了。

8c4c97e3ee7dc3514e902860424abaf5.jpg

成功登上海拔384公尺的虱母山,虱母山就是石門山,但台灣各地有太多的石門山了,所以還是叫做虱母山比較有在地特色。

ece8fa376170405c43d916072c99e48f.jpg

山頂上有一顆山字森林三角點,空間寬敞 還有些不錯的展望點,可惜濛濛細雨中只能看到一片白牆。從山頂另一端還有另一條會通過轉播台的路徑,李老師原本計畫回程走轉播台步道,不僅能完成環狀路線還能避開濕滑的陡坡,哪知道這個轉播台步道竟是冷門中的冷門,叢生的雜草根本就淹沒了路徑了,李老師只好認命的沿著原路陡坡下山。

b5c9f5d6b1ef39591c69fbdc1871b570.jpg

雨還一直下著,看來今年春天應該比較不缺水了這絕對是件好事,但對於熱愛登山的李老師而言卻很困擾,這種天氣只能挑些輕鬆路線來滿足愛走的雙腳。龜山步道超輕鬆,石門古戰場步道也不會太難,時間還早 便到附近的牡丹水庫走走。

c5b6f4576ec90a8e8401755f455f7615.jpg

進入牡丹水庫不用門票,整個園區就是座幽靜整齊的大型公園。

6d3d4cb4270609722fb8ed55150280ec.jpg

沿著步道走近水庫的壩體,近看之下還頗為壯觀,可惜不能登上水壩展望牡丹水庫的真面目!!

3987994d42a54ae9393404427ca606d6.jpg

園區裡居然也有一座牡丹社事件故事館,牆上高掛著斯卡羅的精美劇照,斯卡羅和牡丹社事件??李老師一直搞不清楚這二者之間的關係,終於利用這次的機會好好釐清,原來這二件似曾相識的歷史事件,有一個最重要的共同點,那就是:台灣 很重要!!

2bc1e1f4de6e76d92dc7c273808f2c4b.jpg

這段時間正好是車城的四重溪溫泉季,李老師當然不能錯過這場盛會,晚餐後立馬開車前往四重溪溫泉。

a0883cc7017b59bd19c7401de65af5bf.jpg

溫泉季主要的場地在溫泉公園裡,利用燈光將園區布置得既華麗又奇幻。

c47474dd8c285c3e83ae890b392edafb.jpg

這樣絢麗的美景讓李老師整個失心瘋了,絲毫不在意飄落的細雨,只顧開心的拍下各個角度的美景。

21d1f9dc14342a62b56ba9d85a808396.jpg

為了畫面的美觀甚至連雨傘也不拿了,只能說四重溪的夜景太迷人了。

c754410d5841321446f0835335c2fb6c.jpg

逛完園區 盡情的滿足視覺的饗宴後,還可以到足浴區讓雙腳泡泡溫泉,讓溫泉的暖意從腳底蔓延到全身。

cdc4870650d9e419afa8681b436f2e20.jpg

但只泡腳怎能滿足李老師無底洞般的慾望呢??溫泉公園的另一端有一間免費的公共浴室,李老師就這樣泡了一個小時的裸湯溫泉,好爽啊!!就是要這樣才能融入在地的特色與文化!!後記:為了感謝老天爺的保佑,李老師決定每順利完成一次登山行程,就小額捐款一次,這次就捐給地球公民基金會,希望能為台灣的生態環境盡點心力,歡迎大家一起共襄盛舉。

步道 溫泉

延伸閱讀

新竹縣扶植10原民青年團隊 進駐原民產業推廣中心創業

棒球／少棒教練天生保母 開大客車、教球、煮菜樣樣通

車城龜山健身賞海看遺址 1小時療癒身心

鳥瞰恆春縱谷平原！墾丁「龜山步道」親民好走　還有無敵海景

相關新聞

整片海灣盡收眼簾　「車城龜山步道、石門古戰場步道」適宜一家人的健行路線

最近台灣似乎很受國際的重視,從日本 澳洲到美國 歐盟,紛紛發表聲明宣示台灣安全的重要性。殊不知早在150年前台灣名聲早就響遍全世界了然而在不同的時空背景下,卻有不同意義與影響。首先是發生在1867年的

搭公車能到！「陽明山橫嶺古道」京都竹林美景盡收、至秘境賞梅 還有牛奶溪溫泉

台北陽明山有個百年歷史橫嶺古道媲美京都嵐山竹林隧道的綠意美景，一連幾日的冬雨陰霾後kitty終於等到台北好天氣，約了朋友一起去陽明山橫嶺古道新春健行、秘境"澄園"賞梅花，下午在風景秀麗的前山1號公園悠

芬多精吸到飽　輕鬆征服北市第一高峰「七星山小百岳」

時隔兩週，陽光先生終於願意露臉了，趕緊把年前連續三年都中籤的「111年春節登七星山，一起迎新春！」走完(有期間限定 2/1 至 2/15)。好幸運，今天沒什麼人...。登七星山小百岳，比較熱門的登山口

「能高越嶺」親切款高山健行山徑　山景水色、雄偉奇萊連峰齊收

能高越嶺道，估計應該是台灣目前唯一仍具實業功能的高山越嶺道。走了幾趟能高越嶺西段，心裡就一直冀存著對東段的嚮往，不意初心不移，此番寄望得酬！屯原至天池山莊，是條親切又景觀豐富的高山健行山徑。路勢平緩，

開啟五峰天際線首部曲　「比大鳥縱走」還能遠眺加里山

這條路線很久之前即有耳聞，由比林、大窩、鳥嘴三座合稱，算是相當著名的路線，加上剛好我還缺了新竹三鳥的最後一鳥就在這條路線上，來走走正好順便收一收，進入山徑後沿途幾乎走在舒服的森林內，偶有展望處，還有杉

15個美翻天的偽出國景點！台版迪士尼、羅馬萬神殿、歐風雪景都在台灣

偽出國 : 不用坐飛機, 一秒就出國,最近流行什麼 ? 「偽出國」想去拍櫻花, 台北整天在下雨年假第二天, 閒著也是閒著我們來玩一玩 「一秒飛日本」, 「一秒飛歐洲」 羅馬萬神殿 :

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。