整片海灣盡收眼簾　「車城龜山步道、石門古戰場步道」適宜一家人的健行路線

最近台灣似乎很受國際的重視,從日本 澳洲到美國 歐盟,紛紛發表聲明宣示台灣安全的重要性。殊不知早在150年前台灣名聲早就響遍全世界了然而在不同的時空背景下,卻有不同意義與影響。首先是發生在1867年的羅妹號事件,來自美國的商船羅妹號發生船難,船上的美國商人逃上恆春卻慘遭原住民殺害,遠在太平洋另一端的美國早就肖想台灣了,便藉機派出船堅炮利的大軍攻打台灣,想不到竟然在恆春半島被原住民給GG了,所以台灣同胞們挺起胸膛,咱們可是全世界唯一打敗過美國的國家喔!!而羅妹號事件便成了近期夯劇斯卡羅的主要劇情。台灣的好不是只有美國知道,鄰近的日本也早就虎視眈眈寶島的豐富資源,於是在1874年再次發生牡丹社事件,同樣是船難的琉球人同樣慘遭原住民殺害,這次換日本派出大軍攻打台灣,恆春半島成了日本軍隊和台灣原住民的戰場,經過激烈廝殺後總算打敗剽悍的原住民,從此日本就了解滿清政府很爛,果然20年後就發動甲午戰爭,並且如願以償的將台灣變成日本領土。好囉!歷史故事講完了,但只是聽故事不夠過癮,今天李老師要實地走訪恆春半島,來一趟兼具登山健行和訪古尋幽的行程。第一站是位在屏東車城的龜山步道,龜山步道鄰近海洋生物博物館,導航就直接輸入車城龜山步道就能順利抵達,步道附近有個寬敞的停車場和廁所。

從停車場就能看到馬路對面的龜山步道扛棒,這就是龜山步道的起點了。

一開場是緩緩的斜坡和舒適好走的階梯。

中間改成嶄新有型的木板棧道階梯。

後段則是原始天然的土石斜坡小徑,整體而言就是舒適安全 輕鬆好走,微微的喘 微微的流汗,很適合一家大小到此一遊。

後段的路徑叉路變多了,但不用擔心會像高雄柴山容易迷路,想先轉哪一個方向都可以!!

李老師先往聽海坪的方向前進,不一會兒就走到步道的盡頭,再往前就是一望無際的汪洋大海了。

這裡便是海拔67公尺的龜山,擁有無敵的視野與展望,放眼望去就能將整片海灣與車城盡收眼裡。

盡興的欣賞完遼闊的風景後就能四處走走了,輕鬆的沿著叉路繞一圈龜山。

步道的二旁開滿了一朵朵鮮黃色的小花。

在開闊處能看見另一角度的美麗海灣,還能居高臨下看遍整個海洋生物博物館。

從高處踩著原始的礁石階梯往下走,剛淋過雨溼答答的礁石有點滑,應該是整個龜山步道稍微有點危險的部分。

整個龜山步道周圍有許多碉堡,別看不起這些幽暗的小坑洞,當年這些可都是保家衛國的軍事要塞。

那麼龜山步道和牡丹社事件有什麼關聯呢??當年日本的精銳大軍就是在龜山附近登陸的,在與原住民長期對戰的過程中,大批的日本軍隊就是駐紮在龜山,由此可知位在台灣南端的龜山是極具戰略價值的。

所以龜山步道可以說是牡丹社事件的開端,接著李老師要前往牡丹社事件最血腥的地點了。從車城經由199縣道往牡丹鄉的方向前進,在約30K處就能看到石門古戰場。

為什麼石門古戰場是牡丹社事件最血腥的地方呢?由於二邊的虱母山和五重溪山對立夾峙,讓這裡形成一個地形險要的天然隘口,於是剽悍的原住民便在這裡襲擊日本軍隊,結果當然就是傷亡慘重。事過境遷 歷史的傷痕總是能療癒的,除了來逛逛石門古戰場外,還能沿著石門山步道登上虱母山,來一趟兼具登山健行及訪古尋幽的深度之旅。

步道的入口處還設置了一隻巨大的百步蛇,黑白交叉的色調很有時尚感。

踩著工整高檔的階梯往上走一小段路,會有一棟造型簡單的平房,這是由營舍改建而成牡丹社事件資訊站,裡面圖文並茂的介紹了牡丹社事件的起因與影響,是快速了解牡丹社事件的好地方。

過了資訊站之後就不再有高檔的階梯了,接下來全程都會走在原始的土徑上。

沿途周遭也都是原始的低海拔雜木林。

第一座指示牌出現,指標上的石門山其實就是虱母山,距離登頂只剩0.83公里的路程,短短的距離讓李老師誤以為這是個簡單的路線,連背包都沒帶就出發了。

哪知道愈往上前進路況愈是顛簸難走。

一條長長的拉繩伴隨著陡坡出現了。

想不到今天會一整天下著細雨,濕漉漉的岩石變得有點滑,更是提升了登頂虱母山的困難度。

距離登頂只剩0.5公里的路程了,只不過這0.5公里的距離全是讓人崩潰的陡坡。

先來個好走的岩石階梯暖暖身。

再來就得要拉緊繩子踩著滿地的落葉,一步一步的爬上斜坡。

雖然環境很天然 路徑很原始,途中卻還是有一座乾淨又牢固觀景台,朦朧細雨中依稀能看見山下的開闊風景。

經過觀景台後繼續往前是片白榕區,白榕是低海拔森林中的強勢樹種,也許一棵白榕就能用密密麻麻的氣根劃地為王。

要有本事才能成為森林中的強勢樹種,光這扭曲蜿蜒的氣根就讓其他樹種望塵莫及了。

過了觀景台之後的路徑更陡 更難走了。

這只是沿著山坡踩踏出的小小路徑,路面幾乎都是呈現傾斜的狀態,一不小心失足就可能滾下山坡。

盤根錯節的樹根既是助力也是阻力,上下坡時可以用手抓樹根以穩住身形,卻也讓雨天的路徑變得更濕滑。

一直都是陡上斜坡,這座看似不起眼的石門山步道是不簡單的,所以說一定要認真謹慎的看待每一座山。

加油!!這是最後一段斜坡了。

成功登上海拔384公尺的虱母山,虱母山就是石門山,但台灣各地有太多的石門山了,所以還是叫做虱母山比較有在地特色。

山頂上有一顆山字森林三角點,空間寬敞 還有些不錯的展望點,可惜濛濛細雨中只能看到一片白牆。從山頂另一端還有另一條會通過轉播台的路徑,李老師原本計畫回程走轉播台步道,不僅能完成環狀路線還能避開濕滑的陡坡,哪知道這個轉播台步道竟是冷門中的冷門,叢生的雜草根本就淹沒了路徑了,李老師只好認命的沿著原路陡坡下山。

雨還一直下著,看來今年春天應該比較不缺水了這絕對是件好事,但對於熱愛登山的李老師而言卻很困擾,這種天氣只能挑些輕鬆路線來滿足愛走的雙腳。龜山步道超輕鬆,石門古戰場步道也不會太難,時間還早 便到附近的牡丹水庫走走。

進入牡丹水庫不用門票,整個園區就是座幽靜整齊的大型公園。

沿著步道走近水庫的壩體,近看之下還頗為壯觀,可惜不能登上水壩展望牡丹水庫的真面目!!

園區裡居然也有一座牡丹社事件故事館,牆上高掛著斯卡羅的精美劇照,斯卡羅和牡丹社事件??李老師一直搞不清楚這二者之間的關係,終於利用這次的機會好好釐清,原來這二件似曾相識的歷史事件,有一個最重要的共同點,那就是:台灣 很重要!!

這段時間正好是車城的四重溪溫泉季,李老師當然不能錯過這場盛會,晚餐後立馬開車前往四重溪溫泉。

溫泉季主要的場地在溫泉公園裡,利用燈光將園區布置得既華麗又奇幻。

這樣絢麗的美景讓李老師整個失心瘋了,絲毫不在意飄落的細雨,只顧開心的拍下各個角度的美景。

為了畫面的美觀甚至連雨傘也不拿了,只能說四重溪的夜景太迷人了。

逛完園區 盡情的滿足視覺的饗宴後,還可以到足浴區讓雙腳泡泡溫泉,讓溫泉的暖意從腳底蔓延到全身。

但只泡腳怎能滿足李老師無底洞般的慾望呢??溫泉公園的另一端有一間免費的公共浴室,李老師就這樣泡了一個小時的裸湯溫泉,好爽啊!!就是要這樣才能融入在地的特色與文化!!後記:為了感謝老天爺的保佑,李老師決定每順利完成一次登山行程,就小額捐款一次,這次就捐給地球公民基金會,希望能為台灣的生態環境盡點心力,歡迎大家一起共襄盛舉。