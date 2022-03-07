獨享整片山林　「桃山單攻」360度展望、櫻花林有體能才能輕鬆賞

這次的桃山行，也是我2022首個百岳，在視覺體感上讓我體驗什麼叫獨享山林桃山，台灣百岳之一海拔3325公尺，在武陵四秀裡難度最容易攀登的一座。雖然容易但爬升1400公尺里程4.5公里陡坡，走起來也是很耗費體力的，所以在體能上還是要有一定程度的訓練再來，找桃山試煉一下

19日早上7:50分從桃園觀音騎車啟程，沿途經過大溪續走北橫，不得不說冬天騎行北橫宜蘭端或其在宜蘭地區真的很不舒服，整路都是霧雨根本濕到一個爆炸北橫公路過了巴陵接近明池時，從一開始稍微有點藍天能見度還挺廣的變成霧雨等級，視距離約4.50公尺整路超級潮濕，到了百韜橋續接台7甲一路也是霧雨濕到思源埡口進入台中市和平區境內，果然思源埡口不愧是兩地氣候交界帶，接近勝光時整個霧氣忽然退散，進入一個晴空萬里的世界，就如他的地名"我見到聖光啦"頓時覺得天啊兩地氣候也差太多了，大自然的變化真的很微妙啊接著就沿著有勝溪騎行，溪谷平緩蜿蜒的潺潺小溪伴隨著櫻花林，彷彿來到異國世界

有勝溪谷中的櫻花林

下午快1點時來到了武陵農場，這是我第一次來，看到滿片的櫻花林約開了五六成很難想像如果全開了盛況，難怪2月的武陵櫻花祭必須要交通管制，滿開的櫻花鐵定人潮爆滿

我的紫龍

帶著我婆Pekora來個合照(我是D只是主推是她）

紅頭山雀

美麗的七家灣溪，左後方為桃山

明天要去的桃山

順路來雪山登山口朝聖一下，看來當天前往雪山的人也是不少！

登山口旁的水池是消防用水，如附近突然發生森林火災就必須緊急使用此地的水

晚上夜宿武陵山莊，晚餐吃山莊裡提供的火鍋採自助式要多少吃多少，不要過量變剩飯就好山上食材得來不易，請適量取餐吧！

深夜寧靜的凌晨四點，從武陵山莊起登記得把入園證投入箱子裡喔，回程時也要在把另一張投入！

往桃山的路徑一開始會走一般遊客會到的桃山瀑布步道全線水泥鋪裝路面，約走1K會到岔路口往桃山方向過了之後就是沒水泥路取而代之的是松針夾雜石頭路！

過了桃山溪木棧橋就正式一路陡上！

陡上中

路途中的小展望，最遠看到玉山群峰

2.5K的黑水塘營地

清晨 滿地的芒草箭竹結成銀白色的霜約在2.8~2.9K處

陽光照頂遠望著南湖中央尖

奇萊北峰一帶

合歡北峰和合歡群峰

最遠的玉山群峰都看得到

茂密的冷杉林

看到了雪山主峰名副其實的雪山就是要積雪才美

聖稜線雪北到雪主段還有品田山也一起入鏡

再走幾步大小霸也向你招手了

由西向東看南湖中央尖真的很不一樣

剩300公尺快到了，登頂前看到的也是一片白霜

上午9：20分 到了，百岳9 Unlock一路走來完全沒遇到山友，所以山頂直接包場啦

Peko也一起上來了(滿路山徑都是油www）地上如有油漬先跟各位山友說聲抱歉啊??

山頂旁的三叉路口(往品田池有、喀拉葉、桃山登山口）

群山展望360° 視野無限好

大霸尖山

大小霸群峰

巴紗拉雲山

品田和穆特勒布山

雪山北峰

雪山主峰+北稜角和圈谷

369山莊

通往主峰的步道

往喀拉業的方向

從山頂上遠眺新竹新豐海岸一帶，看到有幾支風力發電機！

聖稜線全景

南湖大山北峰與東峰

積雪的南湖

中央尖山頂

武陵農場谷地

大概在山頂待了一個小時，溫度還滿低太陽若隱若現在拍照時手快凍僵了，10：20幾分準備下山，接著就是一路陡下，走下坡最吃你的膝蓋所以要好好的控制走路步伐才不會搞到鐵腿！飄在雲上的大霸群峰

沿路陡下中

武陵農場

松針鋪地注意很滑的

到防火巷了剩2k多

看到水泥路就代表著接上桃山瀑布步道了

武陵橋

下午三點準備回去，離開武陵農場騎到接近思源埡口時，意外的看到彩虹果不其然進入埡口進入宜蘭段，再次霧雨戰一路濕了80多公里接近巴陵，天氣才慢慢好轉大約晚上6點多才到桃園觀音這次兩天一夜的桃山行，感覺很棒天氣真的像洗三溫暖，指得是騎行的時候落差1400距離4.5K雖然爬的很累，但被周圍的風景懷抱下，精神上心理上完全舒放畢竟四公里多爬升上千公尺的高度還是要有一定的體能，希望未來能走更多高山，親近山林還有高山上的生態！