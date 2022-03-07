快訊

高雄強風不斷...路燈倒塌壓毀8機車 險砸中路人畫面曝光

俄羅斯將台灣列為 「不友好國家」 允許民眾用盧布償還敵國債務

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨享整片山林　「桃山單攻」360度展望、櫻花林有體能才能輕鬆賞

健行筆記 / 健行筆記蘇建維

fe2acc3d479c99ba86ecbc6b15ce6b24.jpg

這次的桃山行，也是我2022首個百岳，在視覺體感上讓我體驗什麼叫獨享山林桃山，台灣百岳之一海拔3325公尺，在武陵四秀裡難度最容易攀登的一座。雖然容易但爬升1400公尺里程4.5公里陡坡，走起來也是很耗費體力的，所以在體能上還是要有一定程度的訓練再來，找桃山試煉一下

19日早上7:50分從桃園觀音騎車啟程，沿途經過大溪續走北橫，不得不說冬天騎行北橫宜蘭端或其在宜蘭地區真的很不舒服，整路都是霧雨根本濕到一個爆炸北橫公路過了巴陵接近明池時，從一開始稍微有點藍天能見度還挺廣的變成霧雨等級，視距離約4.50公尺整路超級潮濕，到了百韜橋續接台7甲一路也是霧雨濕到思源埡口進入台中市和平區境內，果然思源埡口不愧是兩地氣候交界帶，接近勝光時整個霧氣忽然退散，進入一個晴空萬里的世界，就如他的地名"我見到聖光啦"頓時覺得天啊兩地氣候也差太多了，大自然的變化真的很微妙啊接著就沿著有勝溪騎行，溪谷平緩蜿蜒的潺潺小溪伴隨著櫻花林，彷彿來到異國世界

683fc339ccb841fc5c13a34b6869b320.jpg

有勝溪谷中的櫻花林

4719adfe74de669506c91dc673f644bb.jpg

e297b02f75edb468fcdf743c157ea69d.jpg

下午快1點時來到了武陵農場，這是我第一次來，看到滿片的櫻花林約開了五六成很難想像如果全開了盛況，難怪2月的武陵櫻花祭必須要交通管制，滿開的櫻花鐵定人潮爆滿

20c422279a8799e535eaff540c11a01e.jpg

b3bf09f206a0d670ffdbc4f712d842b1.jpg

faa03196e11c273994487837d34e4245.jpg

6881f0e1af5297561362500b14330dce.jpg

e82550f463dda4da8e94237b925a8c4b.jpg

59fadb4b301275eddd4bf58be19140c9.jpg

fa672897a70028fbf9c2094eb5c9b9a9.jpg

我的紫龍

c671188d5987af5ec01e2053ba84dd61.jpg

帶著我婆Pekora來個合照(我是D只是主推是她）

21c8d7146a301bf5ea0d996d7f654f7d.jpg

紅頭山雀

190b00c9c27c89051b3c738f83b2616e.jpg

美麗的七家灣溪，左後方為桃山

6f66b7656f147d2419d84e78af148eb0.jpg

明天要去的桃山

a43013e67ec6f44e16cef198111ce14d.jpg

7bfaaf39fec74d1aa212440a74646b45.jpg

順路來雪山登山口朝聖一下，看來當天前往雪山的人也是不少！

3862a1e4f135d02c1baa7a43986cbe19.jpg

eae2e505048f00963b8d8f355b25f749.jpg

登山口旁的水池是消防用水，如附近突然發生森林火災就必須緊急使用此地的水

fb16ed1525c4a3b7e196dc3e50dc0817.jpg

658afc9d999aede526d74bda99c24957.jpg

e78aaa66274835801a5452a788dd2a66.jpg

晚上夜宿武陵山莊，晚餐吃山莊裡提供的火鍋採自助式要多少吃多少，不要過量變剩飯就好山上食材得來不易，請適量取餐吧！

1607153da8bde9f053a9608a68b49683.jpg

96469410ffb43bfaca4dbddfb1ca6d84.jpg

深夜寧靜的凌晨四點，從武陵山莊起登記得把入園證投入箱子裡喔，回程時也要在把另一張投入！

c1f7cef1588ab1396b661ffc486ba14e.jpg

0d9aa69797f4ebbc13ec288d5294cc83.jpg

往桃山的路徑一開始會走一般遊客會到的桃山瀑布步道全線水泥鋪裝路面，約走1K會到岔路口往桃山方向過了之後就是沒水泥路取而代之的是松針夾雜石頭路！

99aa59e4e2527309def4a04eb4830b13.jpg

deffd160a1ae6d415fb92111b24ee624.jpg

過了桃山溪木棧橋就正式一路陡上！

6d1a3ca2697a6ec89bad1467c08fec15.jpg

陡上中

2a76f39d6b26e8235ac4e74676997f09.jpg

路途中的小展望，最遠看到玉山群峰

ecf087d32a0eb8bfc530395b5f704c77.jpg

2.5K的黑水塘營地

4e834f4a94b77b8d4ee58c7de68caf21.jpg

974dbfef026f2aa5510176c770bb9296.jpg

清晨 滿地的芒草箭竹結成銀白色的霜約在2.8~2.9K處

a7c45f46802617a223232dc74ac1bb01.jpg

eb1f14304d809b2a4b71d748b62266a8.jpg

ac63c64cedaeb1a3de695cf6d9f436fd.jpg

ae4d6e90ceb06b9e459f76bca625ef80.jpg

陽光照頂遠望著南湖中央尖

e353a464a5a749ba9f3ca83bd74b0efd.jpg

奇萊北峰一帶

acd6ce865febdede0b49b9197cd2077b.jpg

合歡北峰和合歡群峰

b267e4f37dfa524249c5a2f373987bdb.jpg

最遠的玉山群峰都看得到

bfdbcbef440b93f3a6683bda37ed674f.jpg

茂密的冷杉林

162e5380affdd6aea5fb4b0540cadc0c.jpg

看到了雪山主峰名副其實的雪山就是要積雪才美

ceb334e5f0ce27bb294de16087ace320.jpg

77beef04203e099b5474bc4fff523370.jpg

聖稜線雪北到雪主段還有品田山也一起入鏡

54c1b68636757aaba82363ac2e206cea.jpg

再走幾步大小霸也向你招手了

4d4efc3040dec38c4c8c1182a2a0cef9.jpg

由西向東看南湖中央尖真的很不一樣

b7cab9a39e1d49f1bc36d8b31fe71b63.jpg

a93ba6a9e0a10618e2fa81661bf73936.jpg

剩300公尺快到了，登頂前看到的也是一片白霜

9057c2e3f7c3e8a5da4bdd790c3c6064.jpg

ae66e6edf8c4c265d7cd8081f11ec2a4.jpg

上午9：20分 到了，百岳9 Unlock一路走來完全沒遇到山友，所以山頂直接包場啦

a40be6bed89896530838f99aa8f2f43e.jpg

9df5882182fbb0ae16cf8e1f8eb21c08.jpg

d1a585c41f861db3e81b23c649d1fc1a.jpg

Peko也一起上來了(滿路山徑都是油www）地上如有油漬先跟各位山友說聲抱歉啊??

0aac89d5b31e12814c06d57a00f5cf3f.jpg

山頂旁的三叉路口(往品田池有、喀拉葉、桃山登山口）

df3633b799594a57dc0a0ce8c4b47ca0.jpg

群山展望360° 視野無限好

eafc8bdd5a7c6a68ab72aebf3e62c391.jpg

97b1387716afcdfa064f9afee26b596f.jpg

大霸尖山

a75cd93ed64efd4cb47c2e078b615b56.jpg

大小霸群峰

f7cae82480a1250a2d0855ceb95cc109.jpg

巴紗拉雲山

e311148b13de230861d46c9f5e57d327.jpg

品田和穆特勒布山

6c9138dff8b95974e4e7dbf18f3a4b99.jpg

雪山北峰

7fc9ac035302a1bbfb1cbdbc49cbde8b.jpg

雪山主峰+北稜角和圈谷

8fa1111c07b52d30d6099e16fa44e61b.jpg

369山莊

eea03ed4848980b6ba12769977ed021e.jpg

通往主峰的步道

07728d99470b3c256cbf14eed8e0dd5b.jpg

往喀拉業的方向

e79220d5b951552efefc8a1311bab1e6.jpg

從山頂上遠眺新竹新豐海岸一帶，看到有幾支風力發電機！

8a50377a4132102d68972a6e205d1c51.jpg

聖稜線全景

590e315e1eecc3dd0b9459179873abc1.jpg

0cd14cd1ef3b806fd2520fb1d021a58d.jpg

南湖大山北峰與東峰

6549b59975d661f7442cbae75deb77e1.jpg

積雪的南湖

9775046640e7b7f83c297a45d579251d.jpg

中央尖山頂

9e4e76022435454b14e53355d3e9ddf8.jpg

武陵農場谷地

132c5b5673207555cb03caf6accb353f.jpg

大概在山頂待了一個小時，溫度還滿低太陽若隱若現在拍照時手快凍僵了，10：20幾分準備下山，接著就是一路陡下，走下坡最吃你的膝蓋所以要好好的控制走路步伐才不會搞到鐵腿！飄在雲上的大霸群峰

5bb99d303409905db3a3ee349a29a472.jpg

沿路陡下中

4566c582f1ebb227c6fee6c6cf30277f.jpg

1f7ab0995cb668fe721a8c8e942d3cec.jpg

d3f8a58b9b610a5bfb203338834468a7.jpg

武陵農場

d71c93bc99742d7aee237ea4ff1bf050.jpg

8651a2c25c2cad0cfba0076f6765d29a.jpg

松針鋪地注意很滑的

fd063818802df80317299d246719257c.jpg

到防火巷了剩2k多

e4069af82b73db44e9804cadae15d3c7.jpg

d1470107c66cb395c56cd7626fad2411.jpg

e45e2edf835825f9e5d72a3d249b174c.jpg

看到水泥路就代表著接上桃山瀑布步道了

4ae1d459466174aacfc843731dd91f5e.jpg

29a5e3c5c9df99b972153391a0cd2159.jpg

武陵橋

ff3b7105ed5ddf824d6822383a39df8c.jpg

4647be6040af0016d5d033b630f7bad6.jpg

下午三點準備回去，離開武陵農場騎到接近思源埡口時，意外的看到彩虹果不其然進入埡口進入宜蘭段，再次霧雨戰一路濕了80多公里接近巴陵，天氣才慢慢好轉大約晚上6點多才到桃園觀音這次兩天一夜的桃山行，感覺很棒天氣真的像洗三溫暖，指得是騎行的時候落差1400距離4.5K雖然爬的很累，但被周圍的風景懷抱下，精神上心理上完全舒放畢竟四公里多爬升上千公尺的高度還是要有一定的體能，希望未來能走更多高山，親近山林還有高山上的生態！

d1e1ccbf57d26e6992f28b9df858d4b9.jpg

066155e80d63c1bee9d70550ad796697.jpg

武陵農場 步道 登山

延伸閱讀

連假最後一天 武陵農場湧進近6000人賞櫻花

影／春節台中「粉」漂亮！6千人潮湧入武陵農場賞美櫻盛景

7人登山隊七彩湖單攻六順山失聯一夜 幸已尋獲皆平安

影／武陵農場櫻花盛開 2000多名遊客上山賞花

相關新聞

獨享整片山林　「桃山單攻」360度展望、櫻花林有體能才能輕鬆賞

這次的桃山行，也是我2022首個百岳，在視覺體感上讓我體驗什麼叫獨享山林桃山，台灣百岳之一海拔3325公尺，在武陵四秀裡難度最容易攀登的一座。雖然容易但爬升1400公尺里程4.5公里陡坡，走起來也是很

高CP值小百岳！ 苗栗獅潭「仙山」登頂視野遼闊 攀岩拉繩路線推薦

仙山交通、停車場、廁所區域、難度、行程規劃懶人包！停車很方便的仙山，來回路程僅1.6公里，原始森林山徑，享受茂密的柳杉林，近90度的岩壁拉繩攀岩，充滿挑戰性的路線，登頂後視野遼闊，CP值很高的小百岳。

北台灣彩壁一絕！　台北「豹山彩壁、象山大石壁」 意想不到的城市秘境

今日行程：永春陂濕地園區＞豹山彩壁＞虎山美的步道＞豹山三角點＞松山一坑＞永春崗步道＞象山巨石園＞無極天王石窟＞象山一線天＞象山大石壁今年彩壁正夯，豹山彩壁堪稱北台灣彩壁一絕，不輸三峽鳶山彩壁，大眾運輸

到恆春牡丹秘境爬山　石門山古戰場不怕人擠人

啦啦啦新年第一天很開心能在恆春爬山啦~!!!!!!這次我與換宿的小幫手一起去了我最愛的牡丹鄉(石門古戰場啦!!)當日天氣好好喔~騎車的沿路上我們都在拍攝風景。 啟登時間約:10點左右。花費時間:約3

台中「大坑一號登山步道」無數陡坡考驗腿力　間中有體能訓練場能溜小孩放電

udn走跳旅遊／強生與小吠 是說今年的九天連假台中天氣不算太好，不過強生小吠還是抽了二天去有台中後花園的大坑爬了2個步道，其中一天是走比較簡單的大坑六上七下，年假最後一天則是來挑戰先前走過但沒有

鬼門關斷崖走一遭　「北二段O型」3天2夜攻下4座雄偉百岳

高山活動具一定風險，請選擇合乎自己能力範圍的路線，做好功課、齊全裝備、擬訂計畫、落實折返時間，自己的安全自己負責。還有要記得自己帶來山林的垃圾，自己帶下山。=北二段O型 全自理日期：2021年10

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。