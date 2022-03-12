「能高越嶺」親切款高山健行山徑　山景水色、雄偉奇萊連峰齊收

能高越嶺道，估計應該是台灣目前唯一仍具實業功能的高山越嶺道。走了幾趟能高越嶺西段，心裡就一直冀存著對東段的嚮往，不意初心不移，此番寄望得酬！屯原至天池山莊，是條親切又景觀豐富的高山健行山徑。路勢平緩，沿途的高山森林、流泉飛瀑、崩石流礫，眾多山景水色揖客迎眾，可謂一轉一驚奇，一彎一亮景！

越嶺道初段可覽望馬海樸富士山天池山莊前後，鐵杉與冷杉密混成林，今日風推雲集，森林吞雲吐霧，煙嵐雲靄，更覺空靈郁秀，氣象萬千。過了光被八表，也越過了中央山脈稜脊。路線循著南華山東稜南坡緩降。與稜脊西段的雲裡山水不同，此段山勢渾緩，大面積植生箭竹與芒草淺坡。今日陰灰的雲層，壓低了視野，原來該是寬闊的高山遠景，現下不見遠也不見景，一路仍見冬天留下的蕭瑟與枯黃。隨著海拔漸次遞減，開始出現高大的森林，峻蔭參天的霧林之中，林鳥歡鳴不絕耳，讓人不禁抬頭仰望，尋鳴蹤覓佳音。檜林保線所坐落在山稜轉彎處，附近聳立著數株蔽天的紅檜。保線所屋前一株山櫻花正是嫣紅艷放，成群冠羽畫眉躍翔花枝，吊食花蜜，悅音不絕，自成山林天籟。

檜林保線所的晨昏都有山野美景

日出天長山往保線所東方幾步之遙，即可遠望天長山陷落的灰白斷崖，溪谷兩側高山急拔，曲水切鑿，迢遞迂迴。狹擠的河谷地形，迎風納雲，成就了朝飛暮卷的山野美景。南華山東稜於此偏轉北移，高度更降，稜基益瘦。丸田溪發源於南華山，一路聚水匯勢，在保線所東方的五甲崩山附近，與眾支流匯聚。劇烈的向源侵蝕，造就了五甲崩山南面灰黑猙獰的崩壁。越嶺道因崩壁被迫高繞200公尺海拔！駄重揮汗上了五甲崩山，然而淋漓汗水換來的犒賞，是雄偉的奇萊連峰勝景。

五甲崩山塌面直奔溪底

五甲崩山上眺望奇萊連峰抵達東段奇萊登山口，接上奇萊路，這是胎死腹中的台十四線省道東段！奇萊路當初為了東西輸電工程而闢建，闢至奇萊群山的東登山口。然而山林自癒的能力，很快地就讓道路成了林徑，一條讓人尚可足履賞勝的美麗山徑。河曲地形讓山稜岬角蜿蜒凹凸，道路沿山開鑿，我們也跟著迂迴探秘。沿途峽谷水瀑，崩崖深壑，山林自然的活力，處處顯露在道路寸斷的塌掩與荒圮。匠人之力終究難敵天工鬼斧，穿越天長山腹的天長隧道，入西隧道口不久，山體滑崩，隧道硬生生被攔頸狠噬，濱崖袒懸於數百公尺深的木瓜溪溪谷之上。

部分斷毀頹圮的天長隧道磐石保線所之後，奇萊路接龍溪路，直達瀧澗電廠，也是聞名的景點--慕谷慕魚。昔日車水馬龍的慕谷慕魚，觀光與文化衝突紛紛擾擾，原民不勝其煩。最後因道路坍方，車道中斷而偃旗息鼓。遊客不再，這段依山傍水的小太魯閣，現在成了不聞人語的世外桃源。欲訪桃花源，走中央山脈過來吧！

慕谷慕魚有小太魯閣的稱號