15個美翻天的偽出國景點！台版迪士尼、羅馬萬神殿、歐風雪景都在台灣

偽出國 : 不用坐飛機, 一秒就出國,最近流行什麼 ? 「偽出國」想去拍櫻花, 台北整天在下雨年假第二天, 閒著也是閒著我們來玩一玩 「一秒飛日本」, 「一秒飛歐洲」

羅馬萬神殿 : 大同大學 : 臺北市中山區2022.01.07此館參酌美國維吉尼亞大學Rotunda之設計藍圖，經改進設計建造而成。該建築係參考羅馬萬神殿設計，曾在1976年美國建國兩百周年時榮獲全美傑出建築物選拔首獎。

來讀一下 甚麼是 : 萬神殿萬神殿 位於 義大利羅馬 ，是一座 古羅馬時期的宗教建築，後改建成一座 教堂。公元609年，東羅馬帝國皇帝將萬神殿獻給 教宗波尼法爵四世，後者將它更名為聖母與諸殉道者教堂（Santa Maria ad Martyres），這也是今天萬神殿的正式名稱。由於其完美的古典幾何比例，萬神殿被 米開朗基羅 譽為「天使的設計」

一秒到日本 : 臨濟護國禪寺 : 臺北市中山區圓山里2022.01.07臨濟護國禪寺是日本僧人梅山玄秀禪師受當時擔任臺灣總督的兒玉源太郎來臺弘法佈教所建，而且也是臺灣唯一慣有護國之名的佛寺

臨濟護國禪寺是於日據時期，臨濟宗鎮南山護國寺之延伸，其山門、大雄寶殿皆為日本江戶時代佛寺之典型建築。至今大雄寶殿仍保存完好，全為木結構之歇山重簷式。山門建築屬於日本江戶時期風格。另外，寺前大砥石及寺後開山始祖墓、石雕佛像等亦具歷史文物價值。

「台版富良野花海」 : 北投社三層崎公園2020.01.23為108年開闢之坡地公園，過去曾是台灣的陶瓷產業原料供給區，具有豐富人文歷史價值，後來臺北市政府工務局公園處利用了公園內的特殊山坡地形交錯種植了一片又一片由一串紅、四季海棠及銀葉菊組成的多層次花海景觀。

仿照北海道富良野視覺感的花海，使不少喜歡拍照的民眾慕名前往這美麗的網美打卡景點。北投社三層崎公園的最佳賞花期間為每年一月中旬至二月下旬

「台版 嵐山竹林」 : 烏嘎彥竹林 : 苗栗泰安2018.12.09媲美日本著名的京都嵐山美景！此處曾是日本微電影「日本旅人奇遇台灣之旅」的拍攝景點，

密密的竹林圍成的竹林隧道, 漫步其中, 偶而霧氣氤氳, 瀰漫著夢幻的氣息

「台南武德殿」: 臺南市中西區2017.01.011936年建，為日本傳統社殿風格建築，垂脊以瓦作之切據、鬼屋紋樣尤為特別，為本市僅存之日式社殿風臺南武德殿之主要屋頂型式屬於歇山式（入母屋）屋頂在屋頂正面中央部份添加出切破風，形成類似中式建築系「十字脊」的複合屋頂（千鳥破風），在南向主入口軒的部份，其屋頂型式為弓形反曲面（唐破風），類似中式建築捲棚式屋頂的變形。東西向側入口及北向立面之屋頂表情則較屬日式縋破風型式，即屋頂正中央入口部份屋面特別突出（向拜）

全名為大日本武德會台南支部武德殿，是日治時期大日本武德會為推廣武道所建的道館， 為臺南市定古蹟，現為臺南市中西區忠義國民小學的禮堂。原臺南武德殿是臺灣現存的武德殿中規模較大且在設計與施工品質上較高者

白毫禪寺 : 南投名間 2017.02.02 日式禪院風的灰白色調建築，呈現莊重祥和之感，

而禪寺周遭更種滿芬芳宜人的桂花與梅花，位於半山腰上的白毫禪寺視野也相當遼闊，站在大殿高處還可遠望八卦山的風景，是個沉澱身心的好去處

台版小瑞士 : 赤科山金針花海2020.09.01擁有小紐西蘭小瑞士之名的赤柯山，

解鎖一秒到瑞士, 夏日唯美

台版迪士尼 : 新竹佛陀世界 : 新竹縣關西鎮2019.07.21 神祕奇幻城堡 前身為知名的童話世界樂園，

目前已成為「臨濟宗」的清修之地，但可在戶外場地攝影拍照留念，而本處也因是佛門清修之地，故僅每周六日上午九點至下午四點開放讓外界民眾進入禮佛

古剎椿櫻 碧 山巖 : 台北市內湖區 2021.02.11 碧山巖的櫻花是椿寒櫻粉紅色花瓣 , 走在浪漫櫻花隧道裡, 就算是雨天, 撐著傘賞櫻, 這不是浪漫, 那甚麼才算浪漫呢

為了彌補疫情期間無法去日本賞櫻花今年就期待碧山巖的椿櫻盛況吧

歐洲花園城堡 【全臺最美的公家機關~ 台南移民署】 2017.01.01移民署 2021.7 月已喬遷推薦必遊歐洲風情婚紗聖地

浪漫歐洲宮廷風建築, 超華麗超乎想像讓妳秒飛歐洲

荷蘭風情 : 風車的故鄉景觀餐廳 : 桃園蘆竹2011.06.26偶像劇拍攝場景 : 敗犬女王, 呼叫大明星, 偷心大聖PS男

大風車會轉動喔, 白色與紫色的搭配粉歐風吧

台版小希臘 : 卡托米利庭園咖啡餐廳 : 桃園市新屋區2015.08.22 藍白色系建築搭配藍天白雲，讓你直接一秒到希臘

藍白相間希臘地中海風格建築的庭園咖啡廳

內新國小 : 台中市大里區2017.01.02外觀為地中海風格的建築點綴上以彩虹色調彩繪的跑道，呈現出繽紛多彩的景象，吸引大批民眾來此拍照留念。

台中特色小學, 濃濃地中海風天天玩歐洲內新國小以藍白色系風車裝置為校門，校園內四處充斥著海洋生物造景，教室也以多色變化彩繪陽台，讓校園就像是童話般的夢幻美麗。

偽南法之旅「台版普羅旺斯」 : 桃園仙草節2021.12.04紫迷心醉 就是要迷死你整片的紫, 台版的普羅旺斯花海

紫是很想你 終於紫爆仙氣飄飄,

「台版威尼斯彩色島」基隆正濱漁港2018.06.24充滿異國風情, 義大利彩色島風正濱漁港位於和平島南方，是歷史悠久的老漁港，早在西元1934年由日本人創造，日治時期為台灣第一大港，曾為繁榮極盛的漁貨商港，

台版美國峽谷大橋 : 花蓮山月吊橋2020.11.14建於日據時期的山月吊橋，是 太魯閣峽谷中最長的鐵線橋，同時也是臺灣 目前「深跨比最高」的峽谷吊橋，

若從上方 往下俯瞰，立霧溪切割出的峻秀山型和壯闊 景觀，以及絕美景色必定全都映入眼簾。串 聯布洛灣的山月吊橋將成為太魯閣國家公園 中全新的旅遊亮點，今年秋天歡迎來經歷這 「驚」人的冒險旅程

台版美國大峽谷 or 林口小黃山 : 桃園水牛坑2017.11.12極限挑戰 : 越野車的新天堂

台版的卡帕多奇亞除了大峽谷地形, 感覺有 土耳其 「卡帕多奇亞」 的 fu

峽谷地形 真與 黃山 頗有神似 岩壁表面皺褶狀, 巨大的岩柱奇石, 堪稱一絕奇景,

「桃園水牛坑」 真的有羊

平溪小黃山 : 孝子山2014.08.01孝子山及慈母峰位在 新北平溪 ，孝子山海拔高度為三百六十公尺，因鄰近共有二十多座山峰，被稱為「二十四孝山」，又因山形酷似中國黃山，也有「小黃山」的稱號

尖聳的峰頂，宛如置身安徽黃山,

歐洲雪景 : 雪山2015.01.02 美得像國外, 走吧, 我們玩雪去 :

銀白世界北國風情人品夠好, 才拍得到

歐洲雪景 : 合歡山2016.01.16最容易親近的台灣高山合歡山曾經有座滑雪場, 妳知道嗎