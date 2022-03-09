精靈系小路、如夢似幻的大景全收　「馬博拉斯橫斷」4天3夜6座百岳行程

高山活動具一定風險，請選擇合乎自己能力範圍的路線，做好功課、齊全裝備、擬訂計畫、落實折返時間，自己的安全自己負責。還有要記得自己帶來山林的垃圾，自己帶下山。=馬博拉斯橫斷(馬博橫斷) 全自理日期：2021年12月4號至7號行走距離：96公里總爬升：+/- 7000公尺行走時間：4天3夜負重量：15公斤左右感謝本次一起參與的夥伴們：最近一起走了很多趟縱走的毛毛、完百的Pentel、第一次全自理且第一次參加自組團就走壓縮行程的Joanna、眼鏡一直起霧的昱志。

=先給完重要資訊，後面再來放圖片。=

行程參考：D0：台北搭火車到台中火車站 → 走到 台中市綠川西街101號 搭國泰共乘車到水里 ($200/人) → 吃完晚餐 → 搭員林客運 6732 到東埔 (約$120/人)，宿源頭溫泉民宿 ($500/一人，含泡湯費、早餐費、專車接送服務)，請民宿免費接駁。D1：行走距離：27公里上河行走時間：915分鐘 / 15.25小時爬升：？？？？一早吃完早餐請民宿免費接駁 → 八通關登山口 → (25分鐘) → 三聖宮/愛玉亭 → (5.5公里,220分鐘) → 樂樂山屋 → (8.8公里,270分鐘) → 觀高 → (2.8公里,60分鐘) → 八通關 → (2.0公里,70分鐘) → 八通關山登山口 → (1.5公里,30分鐘) → 巴奈伊克營地 → (2.5公里,60分鐘) → 中央金礦山屋 → (3.3公里,180分鐘) → 白洋金礦山屋(宿)D2：行走距離：16.8公里上河行走時間：915分鐘 / 15.25小時爬升：？？？？宿營地白洋金礦山屋 → (0.5公里,30分鐘) → 秀姑坪 → (2.0公里,25分鐘) → 秀姑巒山 → (2.0公里,145分鐘) → 秀馬最低鞍部 → (1.5公里,120分鐘) → 馬博拉斯岔路口(下背包) → (0.3公里,50分鐘) → 馬博拉斯山 → (5.1公里,230分鐘) → 盆駒山 → (5.1公里,280分鐘) → 馬博拉斯山 → (0.3公里,35分鐘) → 馬博拉斯山屋(宿)D3：行走距離：15.8公里 (如果有去布干山來回多3.8公里)上河行走時間：695分鐘 / 11.6小時 (如果有去布干山來回多90分鐘)爬升：？？？？宿營地馬博拉斯山屋 → (3.5公里,140分鐘) → 馬利亞文路山 → (3.8公里,200分鐘) → 馬利加南山 → (2.7公里,80分鐘) → 馬利加南東峰前山屋 → (0.2公里,30分鐘) → 馬利加南東峰 → (5.6公里,245分鐘) → 馬布谷山屋(宿)D4：行走距離：28.7公里上河行走時間：960分鐘 / 16小時爬升：？？？？宿營地馬布谷山屋 → (2.5公里,130分鐘) → 馬西山 → (4.7公里,200分鐘) → 喀西帕南山 → (1.5公里,150分鐘) → 太平谷 → (2.2公里,45分鐘) → 中平林道43K工寮 → (8.0公里,130分鐘) → 35K工寮 → (2.0公里,180分鐘) → 林道上切點 → (8公里,130分鐘) → 中平林道19K 上接駁車=上河文化-高差示意圖-馬博拉斯橫斷上河文化-步程示意圖-馬博拉斯橫斷

=水源參考：

樂樂山屋位於東埔5.87k處，水塔有水八通關靠近大草原金礦山屋有活水中央金礦山屋有活水白洋金礦山屋有活水馬博山屋水塔有水馬利加南東峰前山屋水塔有水馬布谷山屋水塔有水往太平谷0.7K有活水中平林道35K有活水，之後沿途很多活水當時更詳細的通報：https://www.facebook.com/groups/935203886528583/permalink/4611016455613956/=文章最底有附上接駁轉乘資訊=D018:55 源頭溫泉民宿泡溫泉囉

42度，可

D1

6:00 吃民宿準備的早餐

6:38 八通關登山口起登

7:02 八通關西段的沿途風景，漸漸的遠離文明世界中

7:30 望向最遠的山頭 - 八通關山，摁，待會就會路過了

7:50 瀑布

11:30 陳有蘭溪谷頭侵蝕所形成金門峒斷崖

11:39 八通關新舊路岔路口

12:15 八通關舊路沿途風景

12:36 崩塌點

12:53 橋壞了，走旁邊

13:16 接回八通關大草原

超美的大草原

往那個方向前進就是荖濃溪上玉山了，2021年的三月中旬走過

13:57 前往中央金礦山屋的路上

痾 因為跟山友們聊天交換資訊，沒有拍到中央金礦山屋 哈哈17:22 白洋金礦山屋

鋪睡墊、睡袋，煮飯吃飯睡覺D26:18 秀姑坪

6:22 美麗的玉山群峰晨輝

6:49 往秀姑巒山的路上

7:29 秀姑巒山

兩面都有字～

8:41 山屋遺址，往馬博拉斯山的路上

8:57 超帥的馬博拉斯山

9:27 秀馬最低鞍部

10:30 馬博拉斯山

11:26 前往盆駒山的路上，先下一片碎石坡，不要下切太多，要記得往左走

看起來超遠的盆駒 哈哈

12:20 越來越近了

13:03

13:50 盆駒山 (駒盆山)

回望馬博拉斯山，摁，有點距離感

14:17 回程路上的風景

15:18 回程上坡走到一半，往後看，居然有個看天池 哈哈

15:56 雲霧飄來了

17:22 馬博拉斯山

日落當中

大地漸漸被黑暗籠罩了

17:39 的馬博拉斯山

17:53 馬博拉斯山屋

23:08 出了點事，本日第三次經過馬博拉斯山

23:21 第四次經過馬博拉斯山

回山屋睡覺D36:20 起登

6:19 往烏拉孟斷崖的路上

太陽才漸漸要升起

如夢如幻

6:32 朝著陽光走，刺眼，卻是對的方向

6:46 烏拉孟斷崖

7:00 烏拉孟斷崖最危險的一段

>7:32 往馬利亞文路山繼續前進的路上

8:02 快到馬利亞文路山了

8:08 馬利亞文路山

9:02 馬利加南山東峰

9:15 對面就是馬利加南山囉，快到了！

9:52 馬利加南山斷崖，由下往上看長這樣

由上往下看長這樣

10:21 往馬利加南山的路上 (最遠那顆像小霸的就是了

10:49 快到馬利加南山頂前的碎石坡

11:06 馬利加南山

馬利加南山看遠方待會要走去馬利加南東峰前山屋的路

12:15 往馬利加南東峰前山屋的路上

12:34 馬利加南東峰前山屋

13:37 塔比拉斷崖

15:42 馬布山

16:04 馬布谷

超寬敞的啦

16:14 馬布谷山屋

20:45 馬布谷山屋 夜晚星空

D45:10 起登

5:53 太平谷5.8K

5:56 天要亮了

6:04 晨曦＋東臺一霸新康山

6:11 馬西山岔路口 (沒訊號，假的告示牌)

6:23 日出囉

6:36 馬西山

8:25 喀西帕南山 (訊號超好的點，趕快報平安、聯絡接駁)

9:17 太平谷2K處

9:43 快到太平谷之前的很美很美的一段路

10:13 太平谷

回望來時的山頭

10:38 快到中平林道之前很美的一段

到處疊石頭當路標

11:16 中平林道 45K

11:42 中平林道 43K工寮

13:04 看到發電機就快要到溪邊活水源了

13:12 踩石頭過溪

13:22 沿路都能看到發電機

13:25 玉林橋遺址的樣子（？

13:30 35K工寮

15:17 往溪流匯流處的路上

15:46 溪流匯流口 / 也是玉林橋遺址的樣子

17:30 沿途看到迷路受傷死翹翹的水鹿

19:00 中平林道19K 本來預定18:00來的接駁沒等我們，跑掉了... 於是只好往山下繼續踢，大約在中平林道18.5k附近開始中華電信有微弱訊號可以傳簡訊給接駁/報平安，我們聯繫上接駁，對方又派人進來接我們...20:30 上接駁回玉里，車程約1.5小時22:00 玉里 (火車都沒了哈哈，水里多待一天)=接駁資訊：賢哥 馬博的中平林道/南三段的瑞穗林道 都有支援接駁 (得利卡車車)電話：0910-468635價格為 $3500/一車其他家接駁資訊也一併提供，劉太 (0937-980720)那先生 (0970-596025)劉吉運 (0910-550812)