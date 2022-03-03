山頂展望台景色遼闊　台北內湖「大崙頭尾山親山步道」易駕馭

大崙頭山位在台北市士林區與內湖區交界， 海拔476公尺，山頂展望佳， 腹地大山頂處有座 乘風堡觀景平台 是內湖地區最高的山脈 ， 為編號8台灣小百岳之一，從碧山路46-7登山口， 到山頂距離不遠， 以石階路為主，路徑和緩， 且間距不大， 山頂處有極佳的視野可惜這天的天氣灰矇矇的， 但沒有下雨， 還算幸運這天還遇上一隊活動的團體， 攜家帶眷， 好不熱鬧以路徑距離來說， 平易近人， 加上一路車行， 瞧見不少的草莓園， 很適合全家大小周末休閒遊。

大崙頭尾山親山步道 相簿

12:03 快閃台北小百岳的第二座行程， 來到大崙頭山

【台北。士林】便捷好親山。 小百岳集起來。 編號9小百岳劍潭山

一路在蜿蜒的山行路後抵達碧山路46-7號登山口

12:04 路口的指標； 右方前去碧山露營場， 正前方為 大崙湖環湖步道 ， 目前封閉中

12:04 沿著步道前進， 左側除了有 大崙頭尾山親山步道標示， 一側還有導覽圖

12:05 進入一側竹林區， 步道上有青蛙石像， 但....右邊是水缽嗎??腦頓， 無法聯想其用意， 倒是一旁提醒著: 請遵行步道的方向

12:06 清新的竹林綠意，

12:07 距離雖短的步道， 標示還挺清楚

12:08 和緩的石階上坡

12:15 前方的亭子， 就是山頂處了

12:15 秋冬， 雖然樹上的葉子落盡， 開闊的枝啞待來年又是一番茂盛景象。

12:19 天氣雖不佳， 還是有不少山友來親山

12:31 站上觀景台， 可以遠眺大屯山， 七星山， 夢幻湖山....等知名山域

12:32 帶隊老師， 正在對學員講解.....自己也順便吸收一下

12:34 步上乘風堡觀景平台2樓， 發現一側掛上了 大崙頭山的標誌

12:36 北市府工務局在這裡設置了拓印認證台， 發現了有趣的字句: 是非塵囂放兩旁， 親山見證這一趟身在親山行列中， 專注的會是: 如何安全的踩踏每一步....許多的煩憂， 最後都成了雞毛蒜皮的事...

12:36 山頂處風特別大， 簡單補充行動糧 拍照後原路下山

12:36 即使是好行的山徑， 前方的爸爸猶是小心地叮囑女兒小心步行

12:45 回到步道入口，

12:46 大崙湖環湖步道早期為了農業灌溉用水而興建，所挖填的半人工堰塞湖因鄰近大崙頭尾山親山步道，故又名為大崙湖目前封閉中， 無緣一親芳澤， 倒是湖水碧綠， 加上周邊的綠樹， 滿美的景色

12:47 親山步道很貼心的座標及安全提醒

除了從碧山路46-7號親山步道登山口起走， 時間允許也可以連接周邊的翠山步道或是森林木棧步道， 可以感受更多大自然不同的生態綠林。 樂在山行， 才能持續前進。

城市漫遊。 gina

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