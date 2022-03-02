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縱橫北部天然攀岩場「皇帝殿登山步道」　在陡峭岩稜跋涉、攻上視野極佳的峰頂

健行筆記 / 健行筆記Elin Lin

住台中，中部的鳶嘴還沒去爬，竟先來挑戰北部三大岩場之一：皇帝殿。

457f527daa3392b5005cb4f0f7d2efe2.jpg由北峰登山口進，一路往上、尚稱和緩的石板階梯，兩旁蓊蓊鬱鬱的叢林，瞬間被這茫茫林海洗滌了心靈。

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朝石霸尖(皇帝殿東北峰)方向前進，路徑明顯改變了；石階路變為陡上的樹林泥徑。

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鳥語花香的光景是短暫的，取而代之的是：攀爬、攀岩、走在岩陵上

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辛苦的跋涉，於靠近東峰林間空地，煮個泡麵，喝杯熱騰騰的杏仁茶，才有精力再衝鋒陷陣。

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陡峭的山坡路，林石交錯、土石樹根盤雜，手腳並用拉著繩索攀爬而上。穿過陡坡林，視野倏然開展，似是給個安慰獎。

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著名的皇帝殿岩稜脊線。整條岩稜脊幾乎都是巨大的岩塊構成，稜頂處瘦狹有如斧劈刀削，兩旁是懸崖峭壁，深不見底的山壑。

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繩索，鋼索、鐵鍊，驚險、刺激又有趣；吸引無數人們來到當中。幾處岩稜線上還「塞車」呢！

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皇帝殿東峰往西峰的路段可真陡，必須抓鐵鏈攀岩。那超陡、超長、幾近垂直的鏈梯看起來可真嚇人，但只要按部就班一步一步往上爬，倒也還好。

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走在皇帝殿登山步道上似在接受一次又一次的挑戰。人生不就是一場冒險之旅嗎？當新的挑戰來臨時，勇敢面對它並且持續向前邁進，它能帶領我們到達嶄新的境界。

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皇帝殿的東峰、西峰、石霸尖和天王峰皆無三角點，但峰頂視野極佳，能遙見大屯山系巒嶂起伏的山脈，及淡水河、和大台北地區。

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此次行程由北峰登山口入→石霸尖(東北峰)→皇帝殿東峰→再由西峰登山口出，欲往石碇老街。這段冗長連續下坡階梯，似永遠走不完的感覺，再加上體力已耗盡，竟似走到天長地久、地老天荒般～

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人生第一遭在這天然攀岩場攀岩，在東峰與西峰之間約兩公里狹瘦的岩稜行走，雖受限於自身的體力，最後那半哩路走來是舉步維艱。但卻超愛攀爬、攀岩，激發鬥志、奮力拼搏的暢意，及站在稜岩脊線上凌空馳騁、傲視天地的快意。

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