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鬼門關斷崖走一遭　「北二段O型」3天2夜攻下4座雄偉百岳

健行筆記 / 健行筆記雪國Simon

高山活動具一定風險，請選擇合乎自己能力範圍的路線，做好功課、齊全裝備、擬訂計畫、落實折返時間，自己的安全自己負責。還有要記得自己帶來山林的垃圾，自己帶下山。=北二段O型 

全自理日期：2021年10月8號至10號行走距離： 49公里總爬升：+/- 3500公尺行走時間：3天2夜負重量：重裝15公斤左右感謝本次一起出遊的夥伴：騎機車進730林道的承中、潛水教練小吉、千、珈芸、依依、爆掉的昱志、走到看不見的志毅以及快腳雨鞋派的璁=先給完重要資訊，後面再來放圖片。=

行程參考：D0：台北自駕出發，車程約3小時，宿王小明光果農莊，有浴室可以洗熱水澡，有飲水機(冷水+熱水)。D1：宿27.5K鈴鳴山登山口 (沿路都有訊號)行走距離：23.4公里上河行走時間：535分鐘 / 9小時爬升：？？王小明光果農莊 → 11.7K登山口 → (11.5公里,240分鐘) → 23.2K閂山登山口 → (3.5公里,100分鐘) → 閂山 → (3.5公里,60分鐘) → 23.2K閂山登山口 → (2.4公里,60分鐘) → 25K工寮 → (2.5公里,75分鐘) → 27.5K登山口(宿)D2：宿無明水池營地 (沿路都有訊號)行走距離：8.05公里上河行走時間：635分鐘 / 10.6小時爬升：？？27.5K登山口 → (1.8公里,130分鐘) → 鈴鳴山 → (0.45公里,20分鐘) → 鈴鳴山東鞍營地 → (3.0公里,200分鐘) → 無明西峰 → (1.9公里,240分鐘) → 無明山 → (0.9公里,45分鐘) → 無明水池營地(宿)D3：原本預計4天的行程，因為看天氣預報知道圓規颱風外圍環流的影響將會有大雨，在所有人的同意之下，提早一天出來行走距離：19.45公里上河行走時間：850分鐘 / 14.2小時爬升：？？無明水池營地 → (0.35公里,30分鐘) → 鬼門關山 → (1.9公里,120分鐘) → 甘藷南峰營地 → (2.0公里,120分鐘) → 甘藷峰 → (2.0公里,120分鐘) → 甘藷南峰營地 → (1.5公里,60分鐘) → 遠多志山 → (3.4公里,110分鐘) → 耳無溪營地 → (2.8公里,200分鐘) → 17.5K登山口 → (5.5公里,90分鐘) → 11.7K登山口 → 上車回台北=

水源參考：王小明光果農莊有飲水機可裝冷/熱水27.5K鈴鳴山登山口旁有活水無明水池營地看天池，需要初濾、再濾過即可飲用耳無溪營地有活水

當時更詳細的通報：https://www.facebook.com/groups/935203886528583/permalink/4428297787219158/=

D16:05 從王小明光果農裝出發

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7:00 抵達730林道11.7K登山口 (個人覺得比郡大林道還難開一些，有的土堆的很高會刮底盤)

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7:20 拍完登山口合照後，往內走幾公尺，就會看到這個牌子囉

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8:30 廢棄摩托車拍照點

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9:05 閂山之門拍照點 (有的人在下面拍完後會從右邊爬上去拍)

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10:35 閂山登山口旁遠眺中央尖山

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11:20 往閂山路上的草原

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11:45 快到閂山之前會經過一段箭竹林，小心樹根還有泥巴

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12:15 閂山頂，休息吃午餐看風景

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13:17 下山決定繞遠路走金明真路回閂山登山口

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13:45 抵達25K工寮

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繞回去23.2K登山口取裝備後，續行15:23 26K崩塌處，有好心山友架繩，小心過即可。

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16:45 抵達27.5K 鈴鳴登山口紮營處16:55 營地往下走1分鐘取水

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D26:00 起登，一路往上7:10 上稜線後，岔路下包包，晃到旁邊的人待山

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8:05 鈴鳴山頂

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續行，往無明山的路上

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15:00 快到無明山頂了，沿途看到有人拉繩手腳無力摔傷傷到脊椎叫了救難直升機15:40 續行，回望他們燃煙吸引到來的直升機的注意

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15:50 邊看旁邊的救援還有遠處的大景，不勝唏噓

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16:04 直升機在空中盤旋了幾趟後，放下了救難人員

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16:29 無明山頂

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16:45 前往無明水池的路上，前面的中央尖真雄偉

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17:12 無明水池到囉

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D35:30 起床看日出吃早餐，準備拔營出發

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6:49 鬼門關斷崖

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8:05 往甘藷峰的路上

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8:46 回望來時的路 - 鬼門關斷崖

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9:09 甘藷峰頂

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11:21 回到岔路口取裝備，下山囉

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11:59 下山途中順撿遠多志山

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13:36 看到耳無溪囉

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14:00 抵達耳無溪，休息補給，待會要爬回登山口

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14:47 離開耳無溪

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15:26 要開始陡升了

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15:39 唯一一段拉繩處(土質鬆軟)

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17:02 回家的路上，夕陽西下的途中

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18:00 登出，在車子旁邊煮原定當晚的伙食，小慶功一頓

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18:45 上車回家

登山

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