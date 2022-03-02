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寧願毀掉烏克蘭 專家曝普亭留一手：恐在這時間動用恐怖武器

4天3夜戰8座百岳！ 南湖群峰美景爆發 入手台幣2000元紙鈔拍攝點

健行筆記 / 健行筆記雪國Simon

高山活動具一定風險，請選擇合乎自己能力範圍的路線，做好功課、齊全裝備、擬訂計畫、落實折返時間，自己的安全自己負責。還有要記得自己帶來山林的垃圾，自己帶下山。

=北一段(南湖、中央尖) 全自理日期：2021年9月3號至6號行走距離： 80公里總爬升：+/- 8000公尺行走時間：4天3夜負重量：重裝15公斤左右感謝本次一起出遊的夥伴：小姑、張老師、毛毛、Rita

=先給完重要資訊，後面再來放圖片。

=行程參考：D0：台北自駕出發，車程約3小時，宿勝光登山口旁的民宿 - 方便屋聯絡人:勝光阿達.菜園民宿老闆 / 電話:0934362596一個人五百元，裡頭有廚房可以用，有浴室可以洗熱水澡，有冷凍庫可以放食物(沒有冰箱)，有飲水機(冷水+熱水)，有免費的WiFi網路。D1：勝光登山口-21K南湖山屋行走距離：19公里上河行走時間：816分鐘 / 13.6小時爬升：+2355公尺, -823公尺勝光登山口 → (30分鐘) → 大水池登山口 → (70分鐘) → 4.8K岔路口 → (45分鐘) →  6.8K登山口 → (190分鐘) → 木杆鞍部 → (40分鐘) → 雲稜山屋 → (170分鐘) → 審馬陣登山口 → (3分鐘) → 審馬陣山 → (3分鐘) → 審馬陣登山口 → (130分鐘) → 南湖北山岔口 → (10分鐘) → 南湖北山 → (10分鐘) → 南湖北山岔口 → (80分鐘) → 南湖北峰 → (35分鐘) → 宿營地南湖山屋

D2：南湖山屋-南湖南峰岔路附近 (需要從圈谷揹水，路上紮營，不然隔天行程會摸晚黑)(不建議下切到溪底的南湖南峰山屋，因為有可能摸晚黑危險且不順路，隔天一早要哭著爬回來撿南峰、巴巴山)行走距離：15.5公里上河行走時間：930分鐘 / 15.5小時爬升(估)：+1543公尺, -1538公尺宿營地南湖山屋 → (75分鐘) → 南湖東峰 → (75分鐘) → 陶塞峰登山口 → (75分鐘) → 南湖大山東南峰 → (55分鐘) → 指標2.2K岔路口 → (75分鐘) → 馬比杉山 → (70分鐘) → 指標2.2K岔路口 → (120分鐘) → 陶塞木屋舊址 → (70分鐘) → 四岔路口 → (30分鐘) → 上圈谷 → (10分鐘) → 南湖山屋 → (70分鐘) → 主峰、南峰三岔路口 → (45分鐘) → 南湖主峰 → (30分鐘) → 主峰、南峰三岔路口 → (35分鐘) → 南湖池山屋(廢棄) → (95分鐘) → 宿營地南湖南峰岔路附近

D3 南湖南峰岔路附近-香菇寮溪附近 (如果腳程不夠，建議睡中央尖溪山屋)行走距離：8公里到中央尖溪山屋、20公里來回中央尖山回中央尖溪營地、 中央尖溪營地-香菇寮約4.2公里，一共是32.2公里上河行走時間：1005分鐘 / 16.75 小時爬升：????宿營地南湖南峰岔路附近 → (15分鐘) → 南湖南峰 → (55分鐘) → 巴巴山 → (60分鐘) → 南湖南峰 → (10分鐘) → 南湖主南峰岔口 → (190分鐘) → 中央尖溪木屋 → (240分鐘) → 中央尖山鞍部 → (50分鐘) → 中央尖山 → (235分鐘) → 中央尖溪木屋 → (150分鐘) → 宿營地香菇寮D4 香菇寮溪附近-勝光登山口行走距離：16.5公里 上河行走時間：515分鐘 / 8.6小時 爬升：????宿營地香菇寮 → (170分鐘) → 南湖溪木屋 → (75分鐘) → 木杆鞍部 → (160分鐘) → 6.8K登山口 → (110分鐘) → 勝光登山口 → 上車下山慶功宴，吃毛蟹冒泡碳烤屋

=水源參考：方便屋有飲水機在門口可裝冷/熱水雲稜山屋水塔有水可以過濾後飲用南湖圈谷有活水中央尖溪木屋旁有活水香菇寮營地有活水南湖溪山屋有活水

=D1

5:45 於勝光登山口起登原本的想法是放隊友在登山口再自己開下來停車踢上去順便練練腿力，而沒有找當地接駁(寒單，$200/人)。結果一開到路口就被接駁攔住說上面是私人土地，不能開上去，然後我們就自己踢上去了。(建議重裝的，如果想要節省時間跟體力的話，還是找接駁唷)一路爬坡經過私人土地，旁邊是美麗的果菜園風光，一早晴空萬里，隨便拍都過曝。

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8788f30ad3b0f90a9efdaffada3b42ea.jpg6:15 抵達勝光登山口

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一路往山上走的林相

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6:50 途中順撿勝光山e4d33e26b01a0817398e4eda210a9929.jpg

7:40 抵達真正的南湖登山口，旁邊有棵大樹有柵欄圍起來保護著。聽說以前這邊都是山友們選擇紮營的點，旁邊有便廁、有活水源。

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繼續往上爬～

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10:35 抵達雲稜山屋，山屋後面有儲水桶、前面有便廁。

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吃完午餐後，續行13:50 審馬陣山頂

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審馬陣大草原旁邊的紀念碑

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審馬陣大草原旁的風起雲湧

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16:40 南湖北山

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南湖北山往回走到岔路 沿途的風景

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17:15 抵達拍攝台幣2000元紙鈔的地點，就在準備爬五岩峰的旁邊

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17:45 過五岩峰的路上，晚霞很美

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18:10 快到圈谷囉，山屋近在眼前

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18:25 抵達住宿點 - 南湖圈谷，紮營吃飯囉

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D2

6:00 從圈谷出發前往東峰

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6:50 南湖東峰

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7:35 陶塞峰旁

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8:00 陶塞峰頂

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拍完美照，看完風景，繼續往馬比衫山前進遠觀巨石陣

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9:15 近觀巨石陣

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繼續往馬比衫山的路上

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10:10 馬比衫山的三岔路

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11:20 馬比衫山頂

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13:20 回程走乾溪溝，雲霧飄進來囉

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14:30 走到這裡，往右上角看，感覺快回到圈谷了

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14:50 南湖三叉路口

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回到圈谷後，補水、取裝備、補給後，續行17:45 南湖大山頂

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18:10 南湖池山屋 (廢墟)

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續行南湖南峰叉路口紮營，陪隊友慢慢走慢慢休息，晚上無雲無風無雨無照片哈哈

D3

5:30 的晨輝

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5:55 南湖南峰頂

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6:30 巴巴山頂

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7:05 又回到南湖南峰

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往中央尖溪的路上，中央尖看到飽，遠在天邊近在眼前，待會山頂見

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9:05 中央尖溪到囉，休息吃東西補給

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10:10 往中央尖的路上

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11:55 中央尖最後水源處

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12:20 碎石坡頂，中央尖岔路口旁

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13:20 中央尖山頂

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14:00 回到中央尖岔路，開始往下15:45 回到中央尖溪山屋旁的瀑布

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16:00 中央尖溪山屋

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17:05 香菇寮岔路

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17:25 香菇寮營地紮營，大吃特吃準備隔天下山囉

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D46:00 拔營起登下山去

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6:45 往南湖溪山屋的路上

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7:40 夫妻樹

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9:05 南湖溪山屋

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休息完，續行9:45 最後一次過溪，之後要一路爬回木杆鞍部

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往上爬回木杆鞍部途中滿滿的小溪、青苔

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10:45 木杆鞍部12:45 南湖登山口 (旁邊有大樹、便廁、活水源的那個)13:30 大水池登山口，一路緩下坡沿著私人土地的果園路踢回勝光登山口停車處，下山吃慶功宴

登山 民宿 瀑布

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