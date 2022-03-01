冬季很美但很冷！ 志佳陽上雪山主峰 追加志雪線下「翠池」成亮點

志佳陽上雪山主峰，在1970年雪主東線開通前，是通往雪山主峰的唯一路線，但是在369啟用後，這條路線便漸漸的乏人問津，甚至舊雪山山屋已經只剩下一塊腹地了，本次行程為了不抽369，所以還在志雪線上追加了翠池，但以結論來說，翠池根本是這的亮點。

路線重點如下:

循著歷史的軌跡，上到雪山主峰 免抽369或七卡即可抵達翠池 翠池很美，翠池很美，翠池很美但很冷 第一天過3K後到雪山山屋遺址前無水，本次翠池滿水位，也不用背水至翠池 雪主南面碎石坡路跡不清楚需隨時確認位置 第一天比較陡，第二天也有點陡，第三天一路下坡

還記得上一次走這條路線已經是兩年多前8K上課，揹著負重午夜出發，0600前到志佳陽三角點，1200前抵達雪山主峰，1800回到雪山 登山 口的時候，現在想起來都不知道自己是怎麼完成的，只記得走路一走到一半睡著，然後便是走走走走走走的印象。成員部份有郭家登山社萬年社員兩位(弟弟與我)，第一天含背水2.5公斤，包包總重約8公斤，沒有極端的輕量化，但也沒帶甚麼多餘的東西，只有一條頭巾最後一天才使用到外......就是食物太多了，身體的狀況可以說是近兩三年來最差的時候，在幾乎無限的加班與爆肝生活下，缺乏訓練與睡眠，體力大幅度的退步，這樣的身體該怎麼走，變成最需要注意的地方了。天氣部分，由於強烈的冷氣團南下，天氣穩定萬里無雲，白牆之王這次可以放假了，但也是因為冷氣團的原因，三天的行程氣溫均偏低，在最後一天翠池的時候早上溫度有看到-7度，經過的路途上地面也許多小冰花或是在黑森林有看到小冰柱。行程time line 如下Day 02140 桃園高鐵出發 0240 抵達環山部落平等國小，夜宿在車上，雖然還沒上山，但溫度已經偏低，沒有穿個保暖層非常難睡Day 10500 起床整裝，重新打包食物與分公裝 0605 走到四季蘭 吊橋 ，上個廁所脫下一件化纖，上個廁所後續行

0618 抵達農舍/農場，跟上一次相比路徑已經被重新整理過，不用再高遶，河床旁已經有新的路徑

0710 志雪線3.1K帆布，有些人會選擇在這裡露營一天，旁邊有乾淨活水源，也是志佳陽線最後取水點

0856 一路陡上，志雪線5K處 1029 再繼續陡上到賽良久營地，志雪線6K，海拔2700

1221 瓢簞山屋，大休，在瓢簞池一邊曬太陽一邊睡覺，放棄今天剩下所有行程 1603 從瓢簞池離開，轉進山屋煮飯休息

Day 20530 起床煮飯吃早餐，重新打包收拾裝備 0617 出發

0646 志佳陽三角點

0706 志佳陽最高點

0815 志雪線10K

0841 雪山山屋舊址，往後走0.2K取水

0928 煮水，再吃一頓

1004 志雪線11.2K，進入乾溪溝往上走

1050 志雪線11.6K，在乾溪溝跟兩側路經中來回穿梭1125 發現走過頭，應該在0.1K前左轉，順著山徑向上，一邊往左找路想辦法切回路徑

1203 志雪線12.1K，左切回到路徑上

1311 抵達雪山主峰

1347 主峰/翠池/北峰鞍部三叉路口

1423 翠池山屋

Day 3 0520 睡過頭20分鐘後起床，緩慢的收拾裝備後出山屋煮早餐

0634 從翠池山屋出發 0706 碎石坡

0736 回到鞍部三叉路口，不回主峰，直接下切圈谷

0811 圈谷最低處，轉進黑森林

0849 出黑森林

0905 抵達369山莊，小休10分鐘左右，吃顆糖 0945 雪山東峰 1010 哭坡涼亭，小休15分鐘，打給環清宮改接駁時間

1050 新七卡山莊，導覽一下，弄得非常漂亮

1116 大水池，結束志雪線

下山之後，回頭想想其實這是一趟蠻舒服的行程，本來第一天要走到舊雪山山屋遺址，但因為抵擋不住睡意迫降在瓢簞山屋，這個行程更改讓三天的疲勞程度平均分散了不少，雖然少了很多在翠池耍廢的時間，不過在體能如此差的情況下，也算是走得相對舒適，雖然第一天還是冒出了金句 : 「我體力不行，但是我靠意志力在爬山」。冬季穿著方面的配置如下 :

底層 : Arc’teryx Rho LT →對於易流汗的我來說，冬季最推薦的底層就它了

保暖層1 : Mammut Eigerjoch IN Hybrid →雪季行進間愛用，本來以為可能會下雪，但後來根本沒有，對於本次行程行進來說有點太熱，小失誤

保暖層2 : Arc’teryx Nuclei →我最常出勤的外套，一樣好用好穿好帶好棒棒

保暖層3 : Mammut Eigerjoch Advanced →本來預期會有雪，但後來只有第三天睡覺用到

雨衣 : Mammut Nordwand Flex →根本沒有雨，風我也覺得還好→此次沒用到(備用)

內褲 : 迪卡儂羊毛內褲 →有一點長，但便宜好用，可以

褲子mont bell Ridge Line →台灣四季都穿它，好用好看

leggings →只有第三天睡覺有點冷有穿

睡袋 → 舒適溫度-1度羽絨被睡袋，第三天晚上(-7度)翻身的時候會冷，但重量跟適溫比來說覺得可以

睡墊 →蛋殼睡墊

photo credit AaronKuo、WarrenKuo我的FB: https://www.facebook.com/warren.kuo.94?ref=bookmarks我的IG: https://www.instagram.com/warren.kuo/