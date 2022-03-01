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冬季很美但很冷！ 志佳陽上雪山主峰 追加志雪線下「翠池」成亮點

健行筆記 / 健行筆記Warren Kuo

志佳陽上雪山主峰，在1970年雪主東線開通前，是通往雪山主峰的唯一路線，但是在369啟用後，這條路線便漸漸的乏人問津，甚至舊雪山山屋已經只剩下一塊腹地了，本次行程為了不抽369，所以還在志雪線上追加了翠池，但以結論來說，翠池根本是這的亮點。

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路線重點如下:

  1. 循著歷史的軌跡，上到雪山主峰
  2. 免抽369或七卡即可抵達翠池
  3. 翠池很美，翠池很美，翠池很美但很冷
  4. 第一天過3K後到雪山山屋遺址前無水，本次翠池滿水位，也不用背水至翠池
  5. 雪主南面碎石坡路跡不清楚需隨時確認位置
  6. 第一天比較陡，第二天也有點陡，第三天一路下坡
還記得上一次走這條路線已經是兩年多前8K上課，揹著負重午夜出發，0600前到志佳陽三角點，1200前抵達雪山主峰，1800回到雪山登山口的時候，現在想起來都不知道自己是怎麼完成的，只記得走路一走到一半睡著，然後便是走走走走走走的印象。成員部份有郭家登山社萬年社員兩位(弟弟與我)，第一天含背水2.5公斤，包包總重約8公斤，沒有極端的輕量化，但也沒帶甚麼多餘的東西，只有一條頭巾最後一天才使用到外......就是食物太多了，身體的狀況可以說是近兩三年來最差的時候，在幾乎無限的加班與爆肝生活下，缺乏訓練與睡眠，體力大幅度的退步，這樣的身體該怎麼走，變成最需要注意的地方了。天氣部分，由於強烈的冷氣團南下，天氣穩定萬里無雲，白牆之王這次可以放假了，但也是因為冷氣團的原因，三天的行程氣溫均偏低，在最後一天翠池的時候早上溫度有看到-7度，經過的路途上地面也許多小冰花或是在黑森林有看到小冰柱。行程time line 如下Day 02140 桃園高鐵出發 0240 抵達環山部落平等國小，夜宿在車上，雖然還沒上山，但溫度已經偏低，沒有穿個保暖層非常難睡Day 10500 起床整裝，重新打包食物與分公裝 0605 走到四季蘭吊橋，上個廁所脫下一件化纖，上個廁所後續行

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0618 抵達農舍/農場，跟上一次相比路徑已經被重新整理過，不用再高遶，河床旁已經有新的路徑

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0710 志雪線3.1K帆布，有些人會選擇在這裡露營一天，旁邊有乾淨活水源，也是志佳陽線最後取水點

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0856 一路陡上，志雪線5K處 1029 再繼續陡上到賽良久營地，志雪線6K，海拔2700

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1221 瓢簞山屋，大休，在瓢簞池一邊曬太陽一邊睡覺，放棄今天剩下所有行程 1603 從瓢簞池離開，轉進山屋煮飯休息

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Day 20530 起床煮飯吃早餐，重新打包收拾裝備 0617 出發

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0646 志佳陽三角點

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0706 志佳陽最高點

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0815 志雪線10K

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0841 雪山山屋舊址，往後走0.2K取水

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0928 煮水，再吃一頓

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1004 志雪線11.2K，進入乾溪溝往上走

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1050 志雪線11.6K，在乾溪溝跟兩側路經中來回穿梭1125 發現走過頭，應該在0.1K前左轉，順著山徑向上，一邊往左找路想辦法切回路徑

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1203 志雪線12.1K，左切回到路徑上

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1311 抵達雪山主峰

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1347 主峰/翠池/北峰鞍部三叉路口 

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1423 翠池山屋

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Day 3 0520 睡過頭20分鐘後起床，緩慢的收拾裝備後出山屋煮早餐

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0634 從翠池山屋出發 0706 碎石坡

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0736 回到鞍部三叉路口，不回主峰，直接下切圈谷

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0811 圈谷最低處，轉進黑森林

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0849 出黑森林

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0905 抵達369山莊，小休10分鐘左右，吃顆糖 0945 雪山東峰 1010 哭坡涼亭，小休15分鐘，打給環清宮改接駁時間

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1050 新七卡山莊，導覽一下，弄得非常漂亮

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1116 大水池，結束志雪線

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下山之後，回頭想想其實這是一趟蠻舒服的行程，本來第一天要走到舊雪山山屋遺址，但因為抵擋不住睡意迫降在瓢簞山屋，這個行程更改讓三天的疲勞程度平均分散了不少，雖然少了很多在翠池耍廢的時間，不過在體能如此差的情況下，也算是走得相對舒適，雖然第一天還是冒出了金句 : 「我體力不行，但是我靠意志力在爬山」。冬季穿著方面的配置如下 :

  • 底層 : Arc’teryx Rho LT →對於易流汗的我來說，冬季最推薦的底層就它了
  • 保暖層1 : Mammut Eigerjoch IN Hybrid →雪季行進間愛用，本來以為可能會下雪，但後來根本沒有，對於本次行程行進來說有點太熱，小失誤
  • 保暖層2 : Arc’teryx Nuclei →我最常出勤的外套，一樣好用好穿好帶好棒棒
  • 保暖層3 : Mammut Eigerjoch Advanced →本來預期會有雪，但後來只有第三天睡覺用到
  • 雨衣 : Mammut Nordwand Flex →根本沒有雨，風我也覺得還好→此次沒用到(備用)
  • 內褲 : 迪卡儂羊毛內褲 →有一點長，但便宜好用，可以
  • 褲子mont bell Ridge Line →台灣四季都穿它，好用好看
  • leggings →只有第三天睡覺有點冷有穿
  • 睡袋 → 舒適溫度-1度羽絨被睡袋，第三天晚上(-7度)翻身的時候會冷，但重量跟適溫比來說覺得可以
  • 睡墊 →蛋殼睡墊

photo credit AaronKuoWarrenKuo我的FB: https://www.facebook.com/warren.kuo.94?ref=bookmarks我的IG: https://www.instagram.com/warren.kuo/

登山 早餐 吊橋

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