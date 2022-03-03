登山不只有三角點！「罕見大自然奇景」絕美圖輯　彩虹雲、冰雪美景夢幻至極

2022 D0122 罕見的大自然奇景爬山的人很幸福, 除了欣賞山水花鳥, 更常可看見許多大自然的罕見奇景猴子老師說 : 只有勤跑野外的攝影者才有更多機會拍到好照片。大自然很奧妙, 如果爬山 只有摸三角點, 豈不是入寶山空手而返嗎自然現象資訊說明查自網路, 如果有錯誤, 請不吝告知, 謝喽

大自然的景色很特別, 每一個瞬間都值得細細收藏

以後爬山, 別只是一直衝, 多留意身邊稍縱即逝的絕美

日華 2022.01.16 於 雪山日華 & 日暈都是陽光折射形成的, 日華的顏色是內藍外紅 是一種衍射現象，當光通過雲裏小水滴和小冰晶的時候也要發生 衍射，產生了彩色的光環據說, 日華出現 表示快要下雨了, 真準 !當天晚上真的就變天了

日暈 2020.04.18 於 黎明神社日暈顏色是 內紅外紫 / 日華是 內紫外紅由於懸浮在大氣中的冰晶把太陽光或月光折射或反射而形成的光學現象。暈通常呈環狀或 弧狀，有如同彩虹般的紅橙黃綠藍靛紫七種顏色，所以又稱「白虹」。由太陽照射冰晶反射至人類眼睛稱為「日暈」，而月球照射冰晶反射至人類眼睛則稱為「月暈」。

大氣中的冰晶通常是由卷狀雲帶來，當太陽光射入冰晶時，則反射於人類眼睛產生環狀或弧狀的卷圈，通常為內圈紅光，而外圈為紫光。

維納斯帶 Belt of Venus 與 地影2022.01.16 於 三六九山屋粉紅色是 維納斯帶, 又稱 金星帶, 藍色是地影, 就是 地球的影子是日出前和 日落後出現的一種大氣現象, 出現在太陽的對面，呈粉紅色光輝維納斯帶多在日出前或日落後地平線上10°～20°天空中水平延伸開來。其本身的玫瑰紅（粉紅）色是地平線下正在下沉或上升的陽光被大氣反射和散射造成的，維多利亞時代（1837-1901年）的人看到天空中粉紅色光弧景色，覺得這種現象很有詩意，就像是愛神 維納斯帶 的腰帶，因此就把這個景象稱為「維那斯帶」= Belt of Venus

維納斯帶 Belt of Venus 與 地影2018.08.10 於 新康橫斷其實與金星無關，只是金星的英文名是 Venus，所以此景象也稱為「金星帶」 陰影中，呈現淡藍色或灰藍色的色帶是地影 ，延伸超過180度的寬度，如果拍攝大範圍時，還可以藉由陰影的邊界是曲線，證明地球是圓的。地影 : 地球本身在大氣層投射出的影子。

彩虹雲2019.09.10 於 桃山山屋彩虹雲是一種由雲團裏的小冰晶散射陽光而形成的自然現象 亦稱為Fire Rainbow

彩虹雲2018.01.14 於 雪山黑森林

布羅肯弧（Brocken bow）或布羅肯現象，霧虹 與 觀音圈2013.10.12 於 大劍山「觀音圈光環」 又稱「寶光環」、「觀音輪」，是一種陽光透過雲霧反射，並經由雲霧中的水滴產生繞射，最後形成一圈彩虹光環的光學現象；而「霧虹」則是類似於彩虹的天氣現象，太陽光經由水分子反射和折射後形成，本身並沒有顏色，視覺上看起來為白色，因此有時也被稱為「白虹」、「白色的彩虹」。

觀音圈2021.02.14 嵐山工作站 七腳川山命名來自歐洲的布羅肯峰；背對太陽、面向大霧，自己的影子投射在霧裡的光暈中，

觀音圈2018.04.26 於 東巒大山光環為氣象學的名詞，是一種陽光透過雲霧反射，並經由雲霧中的水滴發生繞射與干涉，最後形成一圈彩虹光環的光學現象，在光環中經常包括觀察者本身的陰影。

雪景2015.01.02 翠池圈谷雪是降雨形式的一種，是從雲中降落的結晶狀固體冰，常以雪花的形式存在。雪是由小的冰顆粒物構成，是一種顆粒，它的結構開放，因此顯得柔軟。

雪景2015.01.01 雪山山頂雪是從大氣中的水蒸氣直接凝結而成。雲中的低溫使得水蒸氣結成冰晶，當氣溫夠低時，冰晶落到地面仍是雪花時，就是下雪了。雪形成的條件是，大氣中需含冷的冰晶核，充分的水氣，以及氣溫在0℃（冰點）以下。

雪景2016.02.13 奇萊主峰稜線高緯度 或 高海拔的地方 比較有降雪的機會當水氣與溫度條件配合, 台灣海拔 2000 以上的高山降雪機會較高

雪景 & 雲海2018.03.11 奇萊南華奇萊南華, 下雪和霧淞的情況也蠻常見

雪景2014.12.21 玉山南峰

雪景2014.12.21 圓峰山屋

霧淞2013.11.29 太平山山毛櫸步道霧凇是一種類似霜降的自然現象，它也是霜的一種。

顆粒狀霜晶稱為霧凇

霧淞2013.11.29 太平山山毛櫸步道霧凇 是一種冰雪美景 霧中無數零攝氏度以下而尚未結凍的霧滴 隨風在樹枝等物上不斷積聚凍粘的結果

霧淞2013.12.28 太平山 除了 高山, 只要水氣, 低溫條件配合宜蘭地區的 太平山, 思源埡口也是衝霧淞的必衝之處

霧淞2017.12.06 馬博橫斷天氣寒冷時，水蒸氣凝聚在物體或地面上所形成的白色粒狀冰晶

霧淞2021.01.01 北插天山

霧淞2017.02.11 魯培山

霧淞2013.12.22 桃山

冰柱2018.01.14 雪山黑森林水源地 雪在陽光照射下因為周圍環境溫度升高而融化成水 在高處低落的時候，水的下層部分因脫離融點溫度而又凝結成冰

凍拔現象2018.03.11 奇萊南華 因為水變成冰後體積膨脹，而土壤的間隙沒變導致冰只能往上長，所以才冒出土, 通常發生在高海拔步道 ，夜間溫度低於攝氏零度， 就會有 凍拔現象

冰瀑2018.03.10 奇萊南華 能高瀑布就是 結冰的瀑布 啊

冰瀑2018.03.10 奇萊南華 能高瀑布冰瀑是由於天氣寒冷，水流到低於零攝氏度的地表後與岩石凍結而形成的。

冰2018.03.11 奇萊南華 天池冰，也就是凍結成固態的水, 冰在地球的水循環和氣候上起著關鍵的作用。它可能以雪花、冰雹、霜、冰錐或冰柱等形式出現。

霜2016.11.13 雪山霜是水蒸氣 在溫度很低時，一種凝華的現象， 嚴寒的冬天清晨，戶外植物上通常會結霜，

霜2018.03.11 奇萊南華

這是因為夜間植物散熱的慢、地表的溫度又特別低、水蒸氣散發不快，還聚集在植物表面時就結凍了，因此形成霜

霧2018.04.26 南三段 烏達佩山 當氣溫達到或接近露點溫度時，空氣裡的水蒸氣才可以凝結生成霧

霧 2018.04.26 南三段 烏達佩山 這一場 霧 show 最是難忘

霧2013.09.28 東小南山爬山的人 應該都不喜歡 霧, 因為眼前只有一片白牆不過, 霧 有時也很美啦

霧2016.02.27 南一段

雲瀑2016.12.23 雪山哭坡觀景台雲瀑又稱瀑布雲，多發生在鋒面前緣，山區氣流不穩定時，當山頂與山谷對流旺盛，雲霧從上往下竄流，就會形成雲瀑，雲瀑從高處往低處傾瀉

雲瀑2018.12.27 南一段

雲海2013.10.01 玉山北峰雲海的形成有其原因和規律，台灣山高谷低，森林繁茂，濕度大，水氣多，雨後常見縷縷輕霧，自山谷升起

雲海2011.10.29 嘉明湖避難山屋冬天爬高山, 常常可以雲海吃到飽

雲海2018.07.10 秀霸線爬山最悲劇的事 : 明知大霸就在前面, 卻都看不到 大霸大霸只出現 2 秒

日環蝕 2012.05.21 新竹 : 這張是朋友拍的「日環食」是當月亮運行到地球與太陽中間，並擋住部分太陽光的現象，此時的地球、月亮、太陽會連成一直線，便能看到太陽從完整的圓形變為圓環狀

日環蝕 2020.06.21 土庫岳 : 這張是朋友拍的與你共賞 此生絕美 說好一起幸福

銀河2016.05.31奇萊東稜 北鞍營地銀河, 是指横跨星空的一條乳白色亮帶銀河只有在晴天的夜晚可見, 是由無數恆星的光引起銀河不是銀河系, 而是銀河系的一部分爬高山的夜晚, 其實常見 滿天星斗, 銀河橫跨天際, 看多了, 就不覺得稀奇 印象中, 這是我唯一 一次爬山半夜起來拍銀河因為常看啊, 高山的深夜很冷, 睡覺卡實在,「卡早睡卡有眠」啦and, 這張照片, 是我躺在帳篷裡, 設定好銀河拍攝模式, 把相機伸出去帳篷外, 答答答答 30 秒, 不漂亮, 再拍一次, 共拍3次, 差不多可以, 就收兵睡覺喽

雲隙光 = 耶穌光2021.11.11 太平山山毛櫸步道是一種大氣發光現象，指陽光透過避光雲層的縫隙或邊緣後出現的光柱現象一般出現在大氣通透度良好，有雲的天氣狀況下，常見於清晨或傍晚。

雲隙光 = 耶穌光2018.08.10 新康橫斷 太陽光從雲霧的邊緣或隙縫間透射出來，照亮空氣中的霧氣或灰塵，形成一束束從天而降的光柱。

雲隙光 = 耶穌光2021.03.14 平多縱走

棉花糖雲2019.11.24 司宴池「高積雲」，表示不穩定層淺，大氣中的中層有水氣進來，加上天氣晴朗，地面有加熱效果導致氣流上升運動，上升的過程中產生「高積雲」。

棉花糖雲2019.11.24 司宴池更代表「不穩定的天氣系統接近」，可以說是變天前的ㄧ種前兆。

重疊彩虹 2015.08.22 於 新竹17公里海岸線看起來, 有四條彩虹, 一條最明亮, 其他三條重疊, 比較不亮爬文說, 彩虹重疊很常見, 所以不要大驚小怪 重疊彩虹的顏色 都是同一方向的紅橙黃綠藍靛紫「霓」與「虹」的顏色, 顏色卻是相反

霓虹2021.12.11 陽明山福田國小霓，又稱「副虹」，一種雙重彩虹現象

霓虹2021.12.11 陽明山福田國小虹的顏色是 外紅內紫, 霓的顏色是 外紫內紅, 是相反的仔細看一下照片, 就知道了因為 形成霓的陽光在水滴裡是經過兩次反射及兩次折射，所以霓出現的角度比虹稍高「仰角約50°左右」，其寬度約為虹的兩倍，而且由於多一次反射，所以強度「明顯度」只有虹的十分之一，色彩排列則與虹相反，為內紅外紫。

山的影子2010.10.30 向陽山三角形陰影現象 是 向陽山的陰影, 這張是 日出時拍攝 通常是站在山頂看到的, 從日落或日出陰影的長走廊向地平線望去再仔細看, 山的影子看起來都像是 「金字塔」不管是甚麼形狀的山, 太陽從低角度投影, 長長的陰影, 最後都會消失在地平線上, 變成一個點, 因此山的影子都是標準的「金字塔」

落日霞光2019.09.10 於 桃山山屋

落日霞光2015.08.22. 於 新竹豎琴橋

落日霞光2015.08.22. 於 新竹豎琴橋

落日霞光2015.06.17. 於 北方三島

日出霞光2013.07.27 於 基隆海邊霞光都是明暗相間的線條，原本是平行線，因為遠近的透視現象，看起來像似往遠處集中，或是由遠處輻散開來。有霞光, 也有逆霞光,面對太陽的稱「霞光」，背對太陽的就是「反霞光」。「反霞光」 色彩比較淺, 目前為止, 我還沒拍過 「反霞光」以後要多留意, 日出時, 東方出現的是 「霞光」，西方「反霞光」而 日落時, 西方出現的是 「霞光」，東方就是「反霞光」 晨彩2015.01.11 於 桃山 火燒雲2018.11.12 三六九山屋霞光的形狀, 還真像是火燒起來一般 雨後霞光2018.04.13 南三段 : 內嶺爾山三岔營地 懸日2021.09.17 汐止冒牌的喔, 自家陽台亂亂拍的 當太陽在低仰角時，陽光穿過大氣層的路徑較長，顏色會偏橘或橘黃。若此時，太陽剛好在兩側高樓林立的街道底端，就會形成金黃色樓景中夾著太陽美麗而壯觀的景象，也就是所謂的「懸日」世界上最有名的懸日景觀，是出現在美國紐約市的「曼哈頓懸日」 藍天披白紗 = 天開美景2013.02.01 台北這是天氣穩定才會出現的天開美景, 當太陽升起, 轉為藍天白雲, 天空出現一條明顯的分界像是掀開披在天空的白紗 雲2015.06.21 南湖群峰雲的學問太多, 搞不清楚, 通通稱做 雲 XDD

莢狀雲 2021.06.28 台北

不是外星人，這是巨大的「莢狀雲」。在吹西南風時台北盆地常常可以看到，這是因為中低層強烈的西南風，

經過大屯山時，在台北盆地的東北方和地形產生複雜的波動與混合作用，

形成壯觀的「莢狀雲」

蕈狀雲2020.07.31 大小劍蕈狀雲又稱蘑菇雲，是一種由煙塵組成的蘑菇狀火積雲通常由水蒸氣壓縮造成 雲2016.02.27 南一段

雲2016.08.07 玉山北峰

雲 & 彩虹2016.08.07 新中橫看玉山

雲 2021.09.21 大雪山

雲 2016.02.27 南一段爬山背單眼, 真的蠻累的, 現在手機功能都很強大手機拍攝的照片不只可以有景深, 還有超廣角 要求不要太多, 夜間 或 長曝 也絲毫不遜氣, 看了這些照片, 暫時還是背單眼, 以後背不動了, 就會說服自己 : 手機拍攝也很漂亮的