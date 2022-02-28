走入畫景！ 南湖一峰成一景　遙望台灣極東百岳「馬比杉山」

潭美颱風臨門北轉，延宕數次的南湖終於不用再取消！

凌晨出門時，汐止還落著颱風尾的餘波，台七甲一路上小雨斷斷續續。車行翻上思源埡口時，雨絲不再，整個勝光沉睡在裊裊山霧之中。颱風雖然改道，卻讓原本客滿的山屋紛紛鬧空城，一路雲稜、審馬陣山屋都門可羅雀。心頭一念，索性放棄申請的審馬陣山屋，直奔南湖山屋；果不其然，整個山屋空蕩蕩的，連同他隊山友，四個人包了！

仰望帝王頭的審馬陣山屋

凌晨與山友分道揚鑣，就著黑，隻身摸索上了東峰。天光帶入東邊一片沉雲，晨曦把南湖、中央尖山頭染了個金黃。

晨曦把南湖大山抹上一層金黃東峰稜線上岩石櫛片逆著光，黝黑發亮；南面破碎的劈理，大範圍的滑坡，一口氣直下和平南溪溪谷。東峰給人的感覺，就如同青春期的少年，活潑又暴烈。

東峰稜線上岩石櫛片逆著光，黝黑發亮路途沿著稜線往東南緩降，石不成徑，只能循稜勢、覓疊石，一路走在石稜上。沿途巨石錯落，上下交疊，陶塞峰與東南峰是最顯赫的兩座石峰。

突立峭聳的陶塞峰馬比杉山隱落在東南遠遠一隅的肩稜上，是台灣極東的百岳。過了稜線與水路叉路口，進入了森林，得耐著性子，擦擠一路的杜鵑刺灌，才得一盼馬比杉山。回程走和平南溪河谷，與稜線上的石稜景色大不相同。從東南稜線上俯瞰河谷，箭竹林坡、流瀉石礫、白石溪床與森林交織，像一幅寫實的風景圖畫! 返程走入畫景，路線沿著乾溪穿谷，兩側險峰矗峙，谷底兩側冷杉聚生，圓柏秀姿。

和平南溪偶見秀溪鏡水溪谷寬拓蜿蜒，水涸靜謐，今日無其他旅人，僅聆鳥鳴，不聞人語。谷中陽光燦爛，偶有山風飄滑入谷，引起森林陣陣窸窣。腳下踩過溪石，不時帶起石塊擦碰之聲，迴盪谷中。溪谷裡，巨石或聚壘疊奇，或塊然孤生，徒步其間，蜿蜒轉折都是景，遠望近觀皆大美。稜線上孤突如刃的陶塞峰與東南峰，在陽光下熠熠亮白，蒼龍昂立的氣勢，很難不讓人頻頻抬頭。

南湖東南峰由白色結晶石灰岩堆積而成溯近溪源，地勢陡升，溪谷轉成峽谷。路跡淺薄，循著岩塊上的疊石、路條，在溪溝亂石、溪林稜徑裡上攀。更近溪源，來到東峰腳下一片大石壁，斷了路勢，峽谷在此急轉西上。石壁腳下幾泓積池，透明如鏡，映著碧空寶藍，有如落藏峽谷的珍珠。鼓起氣力，踩著細碎石，翻上碎石坡，逕抵主東鞍部。和平南溪溪谷，隱在南湖諸峰盛名之後，但上天不隱其美。行旅其中，一石扮一態，一峰成一景，讓人有如武陵漁人入桃花源的驚奇。

南湖東峰與主峰間寬闊的鞍部癱憩鞍部，出神凝望著溪谷，彷彿還看到自己，仍遊轉在和平南溪溪谷之中！天色尚早，繞上了主峰，恰逢山霧即興，忽而聚鎖圈谷，倏而散薄如紗，撩得望景之人，時驚時歎，徒呼奈何！

南湖上圈谷