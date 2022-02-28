快訊

歐盟官員回憶：烏克蘭總統澤倫斯基藏匿處被攻擊 被迫掛電話

走入畫景！ 南湖一峰成一景　遙望台灣極東百岳「馬比杉山」

健行筆記 / 健行筆記九層塔

潭美颱風臨門北轉，延宕數次的南湖終於不用再取消！

凌晨出門時，汐止還落著颱風尾的餘波，台七甲一路上小雨斷斷續續。車行翻上思源埡口時，雨絲不再，整個勝光沉睡在裊裊山霧之中。颱風雖然改道，卻讓原本客滿的山屋紛紛鬧空城，一路雲稜、審馬陣山屋都門可羅雀。心頭一念，索性放棄申請的審馬陣山屋，直奔南湖山屋；果不其然，整個山屋空蕩蕩的，連同他隊山友，四個人包了！

6e3f9c1227943ba6d977c120c2e06dac.jpg

仰望帝王頭的審馬陣山屋

凌晨與山友分道揚鑣，就著黑，隻身摸索上了東峰。天光帶入東邊一片沉雲，晨曦把南湖、中央尖山頭染了個金黃。

3b53dd5119d96412aa8ed914fed2e9ce.jpg

晨曦把南湖大山抹上一層金黃東峰稜線上岩石櫛片逆著光，黝黑發亮；南面破碎的劈理，大範圍的滑坡，一口氣直下和平南溪溪谷。東峰給人的感覺，就如同青春期的少年，活潑又暴烈。

4afe05dbc81f7b81a8f6106eb0f5333a.jpg

東峰稜線上岩石櫛片逆著光，黝黑發亮路途沿著稜線往東南緩降，石不成徑，只能循稜勢、覓疊石，一路走在石稜上。沿途巨石錯落，上下交疊，陶塞峰與東南峰是最顯赫的兩座石峰。

8fab4f9697feb534beec85800ec26b70.jpg

突立峭聳的陶塞峰馬比杉山隱落在東南遠遠一隅的肩稜上，是台灣極東的百岳。過了稜線與水路叉路口，進入了森林，得耐著性子，擦擠一路的杜鵑刺灌，才得一盼馬比杉山。回程走和平南溪河谷，與稜線上的石稜景色大不相同。從東南稜線上俯瞰河谷，箭竹林坡、流瀉石礫、白石溪床與森林交織，像一幅寫實的風景圖畫! 返程走入畫景，路線沿著乾溪穿谷，兩側險峰矗峙，谷底兩側冷杉聚生，圓柏秀姿。

74063b03b566bf8c92f479bd538501f4.jpg

和平南溪偶見秀溪鏡水溪谷寬拓蜿蜒，水涸靜謐，今日無其他旅人，僅聆鳥鳴，不聞人語。谷中陽光燦爛，偶有山風飄滑入谷，引起森林陣陣窸窣。腳下踩過溪石，不時帶起石塊擦碰之聲，迴盪谷中。溪谷裡，巨石或聚壘疊奇，或塊然孤生，徒步其間，蜿蜒轉折都是景，遠望近觀皆大美。稜線上孤突如刃的陶塞峰與東南峰，在陽光下熠熠亮白，蒼龍昂立的氣勢，很難不讓人頻頻抬頭。

df8981bb81058d8885c61c1833533985.jpg

南湖東南峰由白色結晶石灰岩堆積而成溯近溪源，地勢陡升，溪谷轉成峽谷。路跡淺薄，循著岩塊上的疊石、路條，在溪溝亂石、溪林稜徑裡上攀。更近溪源，來到東峰腳下一片大石壁，斷了路勢，峽谷在此急轉西上。石壁腳下幾泓積池，透明如鏡，映著碧空寶藍，有如落藏峽谷的珍珠。鼓起氣力，踩著細碎石，翻上碎石坡，逕抵主東鞍部。和平南溪溪谷，隱在南湖諸峰盛名之後，但上天不隱其美。行旅其中，一石扮一態，一峰成一景，讓人有如武陵漁人入桃花源的驚奇。

fca4bfdce075324e3951519956f7d328.jpg

南湖東峰與主峰間寬闊的鞍部癱憩鞍部，出神凝望著溪谷，彷彿還看到自己，仍遊轉在和平南溪溪谷之中！天色尚早，繞上了主峰，恰逢山霧即興，忽而聚鎖圈谷，倏而散薄如紗，撩得望景之人，時驚時歎，徒呼奈何！

22c778bdf9fcddc5ac6376137afd3b6c.jpg

南湖上圈谷

相關新聞

走入畫景！ 南湖一峰成一景　遙望台灣極東百岳「馬比杉山」

潭美颱風臨門北轉，延宕數次的南湖終於不用再取消！ 凌晨出門時，汐止還落著颱風尾的餘波，台七甲一路上小雨斷斷續續。車行翻上思源埡口時，雨絲不再，整個勝光沉睡在裊裊山霧之中。颱風雖然改道，卻讓原本客滿的

三腳南山超費力拉繩攀岩，登太師椅俯瞰曾文水庫最佳視野

登山記事：從跳跳農場起登，停車50元/次，又有洗手間可用，非常人性。農場主人熱心提醒說：「您們是今天第一組人，上山的路徑不太好走，手套、帽子、飲用水要帶足喔!」三腳南山後半段路徑幾乎都是70度的拉繩陡

絕美秘境第一名！在武界雲海中做瑜伽　享受最大極致的身心放鬆

現代人工作和生活壓力大，週末難得的假期不想待在家，想走進大自然卻又不想要太勉強自己的行程，常常反而因此降低出門的動力，如果你也有和橘小編一樣的心聲，那這趟瑜珈結合大自然的旅行，一定可以滿足你的期望，充實你的假期和身心靈。

CP值第一名　台南、高雄交界「烏山縱走」沿途登頂6座山和無敵景致

縱走是登山路線中CP值最高的選擇,從A到B走一趟就能一次登上幾座山頂,還能經歷絕不重複的沿途風光,可惜從B回到A的接駁問題是一大罩門,也是縱走路線讓人卻步不前的原因。李老師一向熱愛縱走路線,也走過了幾

孝子山、慈母峰、普陀山　穿梭平溪奇峰怪岩間，懼高者絕不勉強登頂

穿梭平溪奇峰怪岩間 所在位置：新北市平溪區峰頂高度：孝子山(標高360公尺)/ 慈母峰(標高410公尺)/ 普陀山(標高450公尺)停車資訊：孝子山登山口旁空地，約可停8輛汽車路線地圖：連結完整相簿

整修完成的「台中大坑長城步道」沿途美景多、順登頭嵙山小百岳　新手先三思

群組裡, 週二爬山趣小李哥po文, 兩天我們坐26人座豪華中巴到最夯的梅嶺賞梅花! 三餐全包還外加宵夜慶功宴! 天啊! 這麼省事又大碗閣滿墘的行程, 當然不能錯過, 趕緊揪淑芬寶玉, 等報名時間到立

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。