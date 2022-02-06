台北超好爬小百岳！士林「劍潭山步道」多條路線任選　遠眺101沒問題

劍潭山位在台北市士林區與中山區， 為五指山山脈主稜最西側的小山丘海拔153公尺， 山頂處有顆#1064二等三角點為編號9小百岳之一。 周末這天， eva臨時和客戶有約， 於是我們便安排了一趟有效率的快閃收納小百岳之行。 第一站來到劍潭山， 從圓山飯店後方的停車場，經仁愛早操場-四美-圓山萬華羽毛球場-劍潭山三角點沿途有標示， (往老地方) 的方向， 距離不遠，以手上的健行筆記的離線地圖， 來回1.6公里。

劍潭山親山步道 相簿

10:29 我們將車子停放在圓山後方的停車格內， 要離開前去繳費才發現停放一小時2分鐘， 停車費是120元， 當下有小小驚訝.....不確定周邊是否有停車位， 再加上不熟悉地理位置， 也就....只能繳了

10:31 周邊健行區域， 有數條的路線可選擇，

10:36 一段上坡石階路， 來到仁愛早操場， 這裡建置了一座涼亭。

10:40 步道岔路口， 取右 (朝四美的)方向

10:40 平坦的石階路

10:43 經過圓山萬華羽毛球場。

10:47 平緩的步道

10:47 分岔路口， 取左行。 雖然有離線地圖預防萬一， 還是有詢問錯身的山友， 劍潭山正確的方向。

10:48 接上木棧土階

10:49 泥土路， 樹上掛了登山布條辨識

10:50 左側有一座略為老舊的涼亭。

10:55 抵達三角點

10:57 一旁雖有石椅， 早已坐了山友， 加上算是剛熱身，拍完認證照後隨即下山。

11:00 不小心提前轉彎， 發現另一條至三角點的路徑， 退回原路， 繼續前進

11:01 上了鐵柵欄的防空洞??或是小碉堡??

11:01 回到步道岔路口， 左邊前去老地方觀機平台， 取右行

11:05 羽球場內健身的民眾

11:05 岔路取右行

11:09 步道開闊處， 遠眺台北101

11:10 這一段的(上下)石階步道， 距離長一些， 是整段步道需要費腳力的地方

11:30 101更清楚了

11:13 步道維護良好， 坡度和緩， 加上曾是軍事管制區與保安林地保留了完整的自然林相， 鄰近捷運站，交通便利， 是周末假日市民健身的好選擇^.^

城市漫遊。 gina

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