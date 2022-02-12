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臺灣百大必訪步道！ 新北「三貂嶺瀑布群步道」 山壁驚嘆壯觀、瀑布白練如洗

健行筆記 / 健行筆記Mandy Lin 林香梅

* 2022/01/15  週六【新北-臺灣百大必訪步道】白練如洗的三貂嶺瀑布群步道行程：松山火車站→搭乘 7：41 臺鐵4148號區間車至三貂嶺火車站→廢棄的碩仁國小→三貂嶺瀑布群(合谷、摩天、枇杷洞瀑布)→新寮亭吃行動糧(新寮溪壺穴)→歇業的野人谷桃花源渡假村→紅色鋼骨橋→大華火車站→瑞芳火車站→松山火車站→松山慈祐宮→賦歸.(步行時間 8：45~13：15, 約4小時30分, 含休息. 約6.5公里)

即使去年9月5日便已完成三貂嶺瀑布群步道的尋寶任務, 今年1月15日登山會有此行程, 我仍興致勃發、昂首闊步與22位隊友舊地重遊, 重溫這一條集鐵道懷舊、古道尋幽、登山、賞瀑、觀壺穴、遊礦城於一身, 兼具自然生態與人文風情的美麗步道。

早上由松山火車站搭乘7：41臺鐵區間車, 抵達三貂嶺火車站後, 於8：45起步. 我成了一日鐵道迷, 沿途捕捉火車、鐵道、隧道和基隆河岸的明媚風光. 穿越鐵路下的隧道後, 在廢棄的碩仁國小對面空地上, 許隊長說明行程路線, 並指定金水大哥為前導、我和先生為中導、文松為押後, 隨興拍攝團體照及愛的鼓勵後集體出發.

“基隆河河谷兩岸少見河階, 但有高出河床20公尺的懸谷, 降雨之後, 即成瀑布. 三貂嶺瀑布群是由新寮溪、五分寮溪的斷層所形成.” 我們由碩仁國小啟登, 經過石階、碎石路、木棧道, 來到“位於中坑溪、五分寮溪匯流處下方的合谷瀑布, 高約40~50公尺、寬約8公尺, 分上中下三段自崖頂瀉落”.

猶記多年前第一次走訪, 巧遇一隊伍在合谷瀑布拉繩垂降溯溪, 甚為驚奇與讚嘆.隨後走過兩座每次通行僅限2人的索橋, 以及原始土石路和綠蔭後, 抵達第二層的摩天瀑布, 位於“五分寮溪的上游, 高約41公尺, 寬約7公尺, 是三貂嶺瀑布群中單階落差最大的, 瀑布從石壁上端傾瀉而下”, 正如唐代詩仙李白所作《望廬山瀑布》「日照香爐生紫煙，遙看瀑布掛前川。飛流直下三千尺，疑是銀河落九天。」的最佳寫照. 其腹地寬廣、水質清澈、 水聲淙淙, 瀑布下方的觀景台是拍照、賞景的熱區.

再往上攀登天然石階、鐵梯、巨岩後, 便是景觀最為特殊、內凹山壁極其壯觀的枇杷洞瀑布, “高約31公尺, 寬約5公尺, 最特別的是溪水經由岩壁間的岩縫流下, 因此可以從瀑布的下方看到內外兩層水流, 深潭中能清楚見到發達的壺穴地形”, 不禁令人驚艷大自然的鬼斧神工和氣象萬千. 接著向上攀爬須利用木梯及繩索攀登, 約十餘公尺高的垂直岩壁到達上端路口. 右方是往猴硐火車站, 左方是往大華火車站.我們取左, 經過綠意盎然的樹林、竹林和田園, 前導金水大哥停下腳步, 一一考問菜園裡的菜名, 著實讓我這天龍國的土包子, 丈二金剛摸不著頭腦. 續行終於看見有房舍聚落的平溪區新寮里, 彷彿有回到人間的欣喜. 在新寮亭前方兩棵結實纍纍的大柚子樹, 有些果實已熟透掉落地面.

旁邊的新寮溪遍佈滴水穿石的壺穴地形, 讓人嘖嘖稱奇. 我們在新寮亭休息吃行動糧、更換汗濕的衣服後繼續上路.在「新安」二字的牌樓處左轉, 途經歇業的野人谷桃花源渡假村, 好心的阿伯提醒我們山路多青苔潮濕易滑, 需小心通過以免滑倒, 大夥兒亦步亦趨, 不敢掉以輕心. 越過青翠的森林、紅色的鋼骨橋(橋下也有壺穴)、狹隘的鐵道後, 終於到達大華火車站. 大華車站雖是無人駐點的自助式火車站, 玲瓏雅緻的站台內佈置有彩球、祈福鈴、紀念章和留言簿, 頗富巧思.等待火車到來的數十分鐘裡, 金水大哥一如往常談笑風生、妙語如珠, 逗得大家笑呵呵. 在瑞芳車站轉車後回到松山火車站, 結束這一天走好走滿、拍好拍滿, 輕鬆愉快、毫無壓力, 與山水共舞的優質行程. ?P.S.：“引號” 內文引用自［健行筆記］.

宋代  蘇軾  《定風波》：三月七日，沙湖道中遇雨。雨具先去，同行皆狼狽，餘獨不覺，已而遂晴，故作此。莫聽穿林打葉聲，何妨吟嘯且徐行。竹杖芒鞋輕勝馬，誰怕？一蓑煙雨任平生。料峭春風吹酒醒，微冷，山頭斜照卻相迎。回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴。

松山火車站：

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三貂嶺火車站：

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基隆河：

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三貂嶺鐵道：

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三貂嶺隧道：

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三貂嶺鐵道：

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登山會員集合, 許隊長說明行程：

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廢棄的碩仁國小：

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前往合谷瀑布：

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合谷瀑布：

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第一座索橋：

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第二座索橋：

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淡蘭古道之三貂嶺段：

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摩天瀑布：

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鐵梯：

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枇杷洞瀑布：

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垂直岩壁上的木梯：

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三貂嶺步道導覽圖 - 基隆山群：

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左方往大華火車站, 右方往猴硐火車站：

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翠綠的田園風光：

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藿香薊/熊耳草：紫花幽微, 漸漸消暗

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新寮亭：

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新寮亭旁邊的朱纓花/紅合歡：花語：豪邁奔放脈脈抽丹, 纖纖鋪翠

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新寮亭另一側, 新寮溪的壺穴地形：

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「新安」牌樓：

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歇業的野人谷桃花源渡假村：

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紅色鋼骨橋：

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紅色鋼骨橋下的壺穴地形：

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黃鵪菜/黃瓜菜：

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大華火車站：

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瑞芳火車站：

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松山車站：

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松山慈祐宮：

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摩天瀑布：

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由三貂嶺火車站, 經過三貂嶺瀑布群步道、野人谷, 到大華火車站的軌跡：

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瀑布 步道 基隆

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