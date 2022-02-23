山頂佛寺與美景最遼闊　台中「暗影山、頭嵙山、南觀音山」一天收穫三座小百岳

※三座山未連在一起，因一天爬三座，故寫在同一篇※觀看三座山個別紀錄，可以關鍵字搜尋從2019開始參與歐都納小百岳護照認證活動，這天想說好久沒有去爬小百岳了，想要一次衝多一點，便選擇了位於台中新社區、北屯區和太平區，卻彼此都算近的三座小百岳行動！今天走的是暗影山、頭嵙山和南觀音山，三座大多約半小時左右便能登頂，花比較多的時間在車程上，不過此行原本就算是踩點導向，一整天三顆小百岳很充實

NO.44 暗影山從台北出發，第一座先前往太平區的暗影山，登山口為1403保安林地登山口

交通上較明顯的地標，Google可以導航中和國小，再續行於中興街107號民宅旁右轉產業道路。

還好是平日，路邊還有凹進去的位置能停，道路很窄小要小心通過

從保安林地登山口進入，入口的指示不是很明顯，木板上的油漆字已顯斑駁

跟著指標前往暗影山囉～沿路是原始林徑，跟著山友們綁好的拉繩，不會迷路

一開始有一些小陡，不過心想著只要20分鐘就能登頂，就不覺得累

「暗影山，位於台中市太平區東邊的山岳，因為陽光照射角度關係，近看是高聳黑暗的山麓，遠觀又被山嵐遮蔽，總是看不清山巒的面貌，故當地人稱它為「黑山」，即為「暗影山」。」—

健行筆記

經過木造工寮

20分鐘後登上三角點啦！（真的很容易 山頂的展望滿好的，只是當天霧霾有些厚，看不清楚太清晰的景

在三等三角點4181號基石和小百岳護照合影「暗影山有著巍峨壯觀的酒桶型山峰，並有土地公挑酒桶協助鄭成功軍隊的神蹟，山型神似自桃山眺望大霸尖山之態，是全台灣海拔1000公尺以下有三角點的第一高峰。因山型酷似火箭，又似熬酒的木桶，故又名酒桶山。山稜連綿，與聚興山、頭嵙山、大橫屏山合為一扇敞開的屏風，捍衛台中盆地的東緣，一年四季皆適合造訪，在登山界擁有相當高的知名度。另一說法為當年鄭成功帶兵自東勢要翻越山嶺到國姓，當晚軍隊駐紮於山區，夜來嚴寒難耐，突有一位長者挑一擔酒讓士兵喝下安全抵抗寒冷，隔天天亮鄭成功欲當面致謝卻不見其蹤影，當地人稱這是土地公顯靈，也因此改稱酒桶山。」—

戶外玩咖NO.41 頭嵙山完成暗影山後，驅車前往台中最東邊新社區的頭嵙山，頭嵙山一帶是台中市當地很熱門的親山步道群，從市區上去有4條步道能走，由北往南命名為一號、二號、三號、四號步道，而五號步道則聯繫這山峰和二嵙山。

一開始將車子停在聖普宮前的廣場，往登山口走一段後發現車子還能再開上去。

面對廟的左手邊有鐵門（廁所方向），步行的話往這裡通往大坑五號步道但後來我們發現網上還有一段路，便回廟前把車開上去

開往左邊這條小路

將車子停在離登山口恰恰好不到五步的距離，其實有兩個地方可以上去，但我們想快速上到三角點，因此選了圖中的路口上去。

第一次走這種由完整的圓木所搭建的木棧道，起初因為原木與原木間有間隔，擔心走落空；走久了節奏出來，就覺得真是一條很美的木棧道

「步道為相思木搭成的圓木棧道，蜿蜒稜線有如巨龍，隨著上下起伏，沿途視野展望極佳」—健行筆記

也會經過一般木階的路段

小小休憩區「5號步道是臺灣五葉松分佈最多的地方，從新社的斜頭巷起登，經逍遙亭、行易亭、怡樂亭、獅子亭、黑松亭、高峰亭、頭嵙亭等，是最多涼亭的一條路線。」—健行筆記

不到十五分鐘的時間，到了熱鬧滿滿的黑松亭，就到啦

三角點在樓梯上來的左手邊

熱鬧且休息位置多的涼亭

登愣登愣

頭嵙山達陣！

NO.42 南觀音山回到頭嵙山的登山口大約16:00左右，最後趕在太陽下山前往今天的最後一個目標「南觀音山」繼續

南觀音山也是上一座頭嵙山的尾稜，鄰近大坑圓環，中臺科技大學後方的山丘，交通是今天這三座最方便抵達的！

登山口由目標明顯的金佛手進入，Google可導航大坑橋。橋旁邊有很大的空地可以停車！

大坑橋旁停車空間

起始是一連串的水泥階梯

「步道蜿蜒於相思樹與竹林之間，隨著步道稜線起伏變化，可欣賞不同風貌。」—健行筆記

階梯走一走後，穿插著林蔭土路，走在其中乾爽陰涼

看到一座金佛手拱門就抵達山頂啦

「因山頂有座玉佛寺而得其名，巨大觀音像莊嚴肅穆，環境寧靜優雅，登上釋迦太子樓瞭望台，一望無際，身心舒暢。」—健行筆記

最後的南觀音山是今天看到視野最遼闊的一座，山頂的佛寺有很大的腹地和看景台，人煙稀少帶來的靜謐與舒適，登頂時有很輕鬆的感覺

圖中左邊是釋迦太子樓暸望台，登上去可以欣賞高處更宏觀的景色

「登至頂峰，視野絕佳，除了俯瞰大里溪、台中市區，以及日出夜景和落日晚霞之外，山頂的玉佛寺和三尊高大的立佛塑像，更是山友登臨拜會的勝景。」—

戶外玩咖

山頂莊嚴舒聖的玉佛寺

三等三角點5012號基石耶～這天的目標全數達成，結束南觀音山之際，晚霞也露臉了

繁茂枝葉間 看見了糖心蛋！

一日台中三山，三座都簡單好走，我們吃飽午飯才出發，大約在傍晚前結束全部的行程，開心地返家

下一座山見

GPX紀錄：暗影山、頭嵙山（南觀音山忘記按暫停紀錄失敗）

路段時間點：13:45 抵達暗影山登山口14:10 抵達暗影山三角點15:30 抵達頭嵙山登山口15:45 抵達頭嵙山三角點16:40 抵達南觀音山登山口16:55 抵達南觀音山三角點17:20 返回南觀音山登山口 近期其他步道紀錄