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孝子山、慈母峰、普陀山　穿梭平溪奇峰怪岩間，懼高者絕不勉強登頂

健行筆記 / 健行筆記野孩子小樂

穿梭平溪奇峰怪岩間

所在位置：新北市平溪區峰頂高度：孝子山(標高360公尺)/ 慈母峰(標高410公尺)/ 普陀山(標高450公尺)停車資訊：孝子山登山口旁空地，約可停8輛汽車路線地圖：連結完整相簿：連結

小提醒：儘管有完整的保護措施，歷年來孝子山仍發生了數起意外，攀登時仍須小心謹慎，若有懼高症者，可以行走至峰頂前的小觀景平台即可，或只到訪較安全的慈母峰與普陀山，安全第一，不必勉強登頂。

奇峰怪岩的天堂-平溪

週末的半夜，原本準備啟程南下登山，但發現台北的天氣似乎不錯，因此臨時改變行程，前往探訪嚮往已久的孝子山、慈母峰與普陀山步道天未亮時我和小樂，已在登山口旁停車場的車上等待，當天空中露出魚肚白，我們立即興奮地開始攀登，也因為時間非常早，我們成了當天的第一組登山客，不需在陡崖上狹窄的步道上等待，或與人交會而過。平溪的山都不高，位處基隆河的最上游，山系屬於加里山脈，與雪山山脈的板岩帶不同，加里山山脈的地質主要是砂岩、頁岩等新第三紀沉積岩，在地質上屬於西部麓山帶的一部份。在地理位置與地質的交互影響下，由於基隆河上游河川和雨水的侵蝕力強，頁岩較軟而易於被風化侵蝕，而硬質砂岩則成為懸崖峭壁。較知名的山岳的除了我們今天探訪的三名山，還有平溪三尖、平溪中央尖山等知名山岳，再加上基隆河的河川景觀如河階、壺穴等特色，平溪的美自然天成、令人驚嘆。

孝子山(標高360公尺)、慈母峰(標高410公尺)與普陀山(標高450公尺)為緊鄰的平溪三大名山，然而驚險刺激的程度卻恰好與高度成反比。許多登山者會選擇同時到訪。三座奇峰的路程非常短，不到2個小時就能一次走完，獨特的山形視覺上雖然令人冷汗直流，但因前人所架設的鋼釘、繩索等保護措施穩固完整，若小心行走，也不難完成。

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孝子山，照片左側為前人沿岩壁開鑿的石階踩點，坡度約70-80度，是三名山中高度最低，卻也最驚險刺激者

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慈母峰，峰頂旁(照片右側)有一下行陡坡，可通往連接普陀山，若覺得太刺激，可原路返回四岔路口，再走階梯步道往普陀山4d6037e98d3f2f16463d4dcfa6dae587.jpg

▲普陀山

挑戰心臟的騰空鐵梯-孝子山依據平溪當地文史工作者 王肇經 先生在MIT台灣誌中的訪談，孝子山當地人舊稱為水源頭，因山上水源豐沛，為當地人早期引水重要來源。而後會有孝子山與慈母峰的名稱，可能是後人與遊客因山形聯想而取名，孝子山險峰陡峻，量體卻小，如活潑頑童。慈母山則胸懷寬大，羽翼孝子山。舊名緊密連結了山與在地日常的樸實無華，後人的命名則反映了山給予人們的無限想像。

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▲孝子山登山口，前方有流動廁所，與約8輛汽車的停車空間。

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▲平溪區公所的警示牌，提醒後段非公設步道。登頂的步道為前人所架設，雖然設施穩固，但過去仍有數起墜落意外，務必小心前行。

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▲通往孝子山頂的鐵梯，鐵梯穩固，但若遇雨會顯得濕滑，若天候不佳，建議避免攀登。另繩子容易刮手，攀登時可穿戴手套。戰戰兢兢地踩著由前人鑽鑿的石階踩點，在70-80度的岩壁上緩步行走，越過最末段騰空的鐵梯，峰頂僅可容納約3-4人，由孝子山峰頂下行後，我們又接續到訪慈母峰與普陀山，一償心願。

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▲峰頂約只能容納約3-4人，冷風吹來，更覺得驚險。

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▲由峰頂眺望平溪小鎮。

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▲下行回四岔路口，由四岔路口繼續前往慈母峰。

慈母峰-孝子山遠眺孝子山與普陀山下方的照片處為四岔路口，由左而由分別通往孝子山、開拓到一半未完成的路徑、慈母峰、普陀山。小樂右上方黃色警示牌處為慈母峰入口，由小樂所站位置跨越右側石塊即可前往慈母峰入口。孝子峰入口右側的第二個入口，雖有階梯而上，但這條路其實是前人開拓到一半，發現地形有安全性的疑慮，便停止開路，但因入口並沒有任何標示，我們走了上去才發現又折返。

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▲往慈母峰階梯步道

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▲慈母峰峰頂可清楚遠眺孝子山與普陀峰

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▲慈母峰峰頂，與不鏽鋼基點合影。

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▲基點旁有一處陡坡(上圖右)，可以通往普陀山(上圖左)。

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▲通往普陀山的陡坡因坡度大，踩點小，不難走但有一點小刺激。

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▲慈母峰峰頂右側陡下的路徑，就是我們前往普陀山的便捷之徑。

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▲下了陡坡，階梯上行約100公尺，即可到達普陀山峰頂。

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▲普陀山峰頂。

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▲由普陀山遠眺慈母峰。

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▲由普陀山遠眺孝子山。

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▲開心返程。

參考資料：

步道 登山 基隆

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