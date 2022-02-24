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高雄旗山「旂尾山步道」　第三登山口最好走但要熬過999階樓梯

健行筆記 / 健行筆記Gina Szutu

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位在高雄旗山的 旂尾山海拔318公尺， 山頂處有 #64高屏水資局三等三角點為編號72小百岳之一， 因山頂突出呈鋸齒狀，恰似清朝之三角旗（蛟龍旗），故稱旗尾山

旂尾山有三處登山口: 第一， 第二登山口 是有些難度的荒野畸石路需要手腳並用， 而第三登山口則是較為好走的水泥路面及號稱有999階的階梯第三登山口雖然相對性好走， 但有傾斜45度角及稍有間距的階梯行走還是要留意這天因為eva臨時有個高雄的行程評估一下時間， 所以我們來到了旗山的旂尾山一趟快閃高雄的小百岳之行

旗尾山 步道 相簿

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11:50 我們選擇由第三登山口起走， 採原路來回後， 再到旗山老街逛逛

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11:59 一開始約莫10分鐘的平緩的水泥道路

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12:05 來到銜接階梯處

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12:19 一路都是水泥階梯， 可能因為山勢階梯呈現 傾斜45度角 ， 走著走著， 人都有些不自覺的傾斜

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階梯兩側， 雖然沒有茂密的林蔭， 剛好這天的天氣， 有些微涼， 也算很宜人

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12:27  雖然漫漫階梯走得很厭人， 但我們沒花太多的時間便來到山頂

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12:29 階梯終點處， 標示著941， 不知是不是總階梯數??

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12:50  山頂處有座二層樓高八角型的涼亭( 旗尾山祠 )不少山友會在這裡休憩， 一旁還有山友辛苦背上來的奉茶

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13:04  山祠兩端的拱門，  亭前有立石碑及樹型很特別的大樹

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聽山友分享， 山祠兩側， 分別是旗山與美濃雖然是灰灰的天空， 猶能遠眺小鎮的田野美景

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這天因有宗教人士在山頂處， 所以只簡單拍個小百岳的樣貌

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13:09  山頂處小休片刻後， 原路返程， 階梯落差大， 得小心

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13:12  來到， 第一與第二登山口起走， 與第三步道交會處即使沒有體驗第一， 第二步道的手腳並用攀爬， 就在此如刀面的岩石上， 假想一下， 

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13:29 回到階梯終止處

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13:35 沿途水泥道路， 我們還納悶著: 前一回來路邊不少小獼猴這回怎麼全無影蹤， 忽然在竹林裡稀稀簌簌的聲響後一隻小獼猴和我們對上了眼， 幸好沒啥惡意...

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13:41 回到第三登山口

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13:43  跟著eva到高雄公差， 順便收納的快閃小百岳， 就當作日常的運動如果平常有在運動， 第三步道起走， 應該還能駕馭除了厭煩的直上階梯， 但....走著....走著...就到了。 ^.^

城市漫遊。 gina

文章出處:

登山 步道 美景

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