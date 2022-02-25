隱藏峽谷山壁的瀑布　雲的故鄉「武界摩摩納爾瀑布」真優美、一車包場營區

110年12月30日 星期四 天氣晴台灣還有好多地方我都沒去過耶耳聞武界風景秀麗卻苦無機會目睹它的丰采老公問我想去那兒 毫不猶豫說武界擇日不如撞日～～簡單整理說走就走順道至埔里品嚐特色小吃菊肉圓～～讚又買些零食水果~~前進武界

手機上網查查附近有摩摩納爾瀑布可走瀑布步道路口有武界二字

通往摩摩納爾瀑布先要過思源吊橋步道總長1.3公里～～

要爬二個好漢坡～～真的有些陡度立馬喘噓噓～～幸虧好漢坡很短剛停好車主人告知要涉水～～我倆就穿雨鞋前往

回頭望思源吊橋～～還有遠方部落

爬過二個陡坡就是武界水庫上面有個台電安寧宮土地公眺望武界壩的好景點～～水呈淡灰藍色從這裡到摩摩納爾瀑布還有1.1公里

沿著濁水溪續進～～溪水中有淺而易見的沙洲可見濁水溪泥沙淤積很嚴重

小小的拉拉米斯瀑布先到～～

繞過拉拉米斯瀑布就會涉水才能親近摩摩納爾瀑布～～有雨鞋真好前面有一清可見底的池子～～整理的非常乾淨想必夏天戲水的好去處

山壁垂掛灌木氣根與蕨類青翠～～極美

剛剛看二人一直拍照擺姿勢～～終於輪到我們～～老公也幫我拍幾張

拍照就是隨性～～羨慕模特兒很會擺姿勢

瀑布隱藏在峽谷山壁中～～有點神秘石紋彩壁更顯增色～～為何叫摩摩納爾？原來是有水源的地方是部落主要用水～～水質清澈透明

剛剛試試水溫～～哇～～可真冰涼回頭被老公捕捉到我哎呀的畫面

遇到陳肇偉夫妻～～相談甚歡因為拍照有點問題讓他們站在冰冷的溪水中好幾分鐘

謝謝他們幫我們留影～～

午後不見陽光有點灰～～適合爬山健走仰望天空～～乍現藍天

聊天後才知中午我們都在埔里菊肉圓吃肉圓相差不到十幾分鐘～～爾後不約而同到武界走瀑布步道車子又剛好停在隔壁～～互相留下聯絡賴的資訊～～下次相約一起爬山謝謝你們送的高麗菜～～青脆爽口

互相道別～～前往下午預約的森林烈人的營區沒想到今晚我們一車包場～～從來沒體驗過第一次停的位子地不平我跟營主說我可換個位子嗎？營主笑著說：今天你最大妳想1小時移1個位子也沒關係原民都超級幽默風趣

小白貓依偎在我身邊喵～～喵～～喵呼喚問我是否有吃的東西

歲末的夜晚～～溫度只有6度包場雖然安靜卻少了車友相聚歡笑的時光今晚部落裡有慶點的歌唱活動勁歌樂舞～～抒情情歌～～各種曲風都有夜空佈滿星星閃耀的笑容老公細數Zinger滿三年車宿幾次～～請我猜他每次都有詳細紀錄～～總共75次

營區海拔810公尺營主說常常雲霧繚繞武界號稱雲的故鄉～～許多人都是衝著雲海而來我們出遊大都隨性自在而雲海本就是可遇不可求～～沒想到半夜雲霧籠罩整個營區待到八點多居然霧散出景～～好幸運

忍不住一直拍景～～直喊好美好美女營主一直笑著看著我說～～妳很容易滿足

聽到很多車聲下來～～原來都是清晨接駁去山頂看雲海的客車我雖無法觀看雲海奔騰的氣壯山河小小的雲霧繚繞飛奔～～足以讓我驚喜連連

武界的雲海～～是否因地勢形成濁水溪穿越部落～～夜晚匯集水氣嵐嵐而上

準備早餐～～

煎著小蔥餅～～小番茄～～白煮蛋只見女主人端著剛泡好的咖啡請我們喝謝謝營主夫妻的招待～～

營區種滿四季花草～～更有許多珍貴樹種營主希望每季都花園錦簇讓人心情愉悅～～

我們走走後山散步～～合歡花背光透亮～～連蜘蛛網都絲絲入扣

山徑上有棵楓葉～～藍天映著殘紅葉片時光匆匆～～唯有珍惜當下人生需盡歡～～不要徒留空

山林之美～～總讓人駐足觀賞

楓樹時節總是讓人為它著迷～～粉絲見面會爬山涉水也不覺得累～～

回程繞一圈往營區～～才發現營主有創意

綠色植藤佈滿招牌～～超符合森林烈人

一早見營主打掃道路乾乾淨淨種植花草～～整理環境

營區美不勝收～～水廁清爽

好喜歡這張相片～～為我愛車留下美照

營主親切好客～～在外打拼30年前二年回家鄉整理故居ㄧ點一滴夫妻努力共築營區住在帳篷一年慢慢胼手胝足的建設才有現今的森林烈人營地～～也有二間客房提供民宿更希望露客能珍惜並一起維護環境營主與露客本是互利共生～～才能永續發展

期待2022年~~大家健康平安