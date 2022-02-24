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行經蘇花公路遭拳頭大落石彈起擊中 駕駛昏迷自撞山壁亡

夢幻路線「高島縱走」雲海名不虛傳　做好行前功課，從容應付陡上陡下的攀登

健行筆記 / 健行筆記AF

高島縱走，一直都是我的夢幻路線之一，看著這麼多山友美照真是讓人心動！剛好跑友熊熊開團我立刻加一。運氣也很好，出發前天氣回溫、氣象預報也出太陽，但為了保險起見我還是準備雨衣、雨褲、備用衣物，然後迫降用的大垃圾袋、賴打、鹽糖等...等物資已經自成一個刁山小包，一起裝進了背包，畢竟意外總是發生在不經意的情況下啊！

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高台山的雲海好美，大景啊！ 老實說，我覺得高島縱走不適合新手，請看 我是新手，我想去高島縱走，因為很多路段是需要陡上陡下的攀登，若沒有攀登經驗或有懼高的情況，可能就會卡在空中了（中間排隊排好久.... 排到同梯決定就地吃午餐），我也很慶幸出發前仔細看了高島縱走的路線，Ｐ字路線我記住要順時針走，現場直接建議大家在路口選擇左轉走順時針路線，不然現在想想還真不知道要怎樣從這麼高的地方下攀。

（狀態顯示：行前做功課很重要）

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陽光真好　很幸運遇到好天氣

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是的這台車車刁車了 是啊，前方聚集了一群人圍繞在一台廂型車旁，那台車的右邊二個輪子就像上圖卡在路旁動彈不得，因為左邊的車車停太外面，那怎麼辦呢？這裡有只有這條路，要就大家一起把這台車救出來、不然就大家一起卡在這。在山上遇到的新北特搜、鐵人哥、順澤宮帽哥... 眾多壯丁通通都很熱血的想出力不過呢，我們試了好久都沒有成功，想必在看這篇文章的你應該覺得還好吧？！對啊原本我也覺得還好，請見下各種嘗試

  • 在車輪下墊石頭❌ 失敗，石頭下方泥土太軟，油門一踩石頭不是被滾走就是被壓扁
  • 千斤頂 ❌失敗，因為那個崁落差太大，頂到底也不夠高
  • 壯丁抬車 ❌失敗，不是壯丁不夠壯，都說有irom鐵人哥、順澤宮哥跟一群有在爬山的年輕小夥子了，是車子的避震器太好，車體抬高了，輪胎自己下放了....?
  • 打電話叫吊車 ❌失敗，沒訊號啊，而且司機說就算叫了吊車也進不來這種小路啦
  • 祈禱旁邊停的三台車快點開走 ❌失敗，等到都要黃昏了沒看到人，九成是去野營的吧
搞了一個小時沒啥動靜，當下頓時覺得，難道今晚要迫降高台山了嗎？我家人會不會以為我遇到山難直接報警？然後開始想萬一要過夜我的裝備夠嗎？腦袋開始清點我的刁山裝備.... 過夜應該可堪用不至於失溫、有頭燈、食物跟水都還有，但我同梯穿的不多也令人擔心，難道要升火取暖嗎... 真沒想到我可能會在這情況用到刁山裝備?（狀態顯示：刁山小包很重要、保暖裝備很重要）接著高台山露營區的老闆、老闆娘、漂亮女兒都下山來幫忙了，他們載著一車的扁扁大磚頭，大家趕快幫忙搬，先是墊磚頭在前後輪，油門一踩❌又失敗了.... 沒關係，國父革命十一次才成功，我們也有不得不的壓力啊，討論了老半天接著決定將磚頭往外鋪成一整條路，然後打空檔，用人力推～

好感動！！！終於成功了，看影片！我們不用在高台山迫降了，然後就在我們壯丁們鳥獸散車都開走的時候，我們前方那台小白車技術不太好（狀態顯示：其實是旁邊的車停的太出來了，山友可以好好停車嗎？爽到你甘苦到我們一大群人）輪胎已經騰空又差點掉下去，看著我們一群車膽戰心驚！高台山老闆、老闆娘趕快幫忙指揮怎麼開車，真是我的老天鵝啊....? 下山立刻大吃收收驚最後附上一張很美的橘色雲海，如果沒有這一趴我們應該也看不到帶著夢幻粉橘色的雲海～　當然，以後不管怎樣的單日行程，我都會帶著刁山小包、保暖衣物、備用糧食與水的?！

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