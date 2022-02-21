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嘉義東區「KANO步道」散步行程超好拍　棒球迷也會愛

健行筆記 / 健行筆記Walker Shih

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嘉義公園Kano步道簡介

入口位於嘉義市立棒球場,步道總長約2公里,享受時間約1小時,英雄戰場天下嘉農榮耀棒球史.步行散策樂活園區棒球主題地景,銅製球棒、手套座椅、棒球雕塑區,夜晚七彩燈光照亮KANO景觀球,星光綠地大滑梯親子同樂樂無窮,滑草場前棒球九宮格考驗投準力,又是一處親子同遊開心無比的好步道

路線簡介

入口位於嘉義市立棒球場,步道總長約2公里,享受時間約1小時,海拔高度50公尺,高度落差15公尺

行者行程

1600點--嘉義市立棒球場入口1620點--樂活園區1630點--KANO景觀球1640點--雕塑區1650點--棒球手套區1700點--投手九宮格1710點--返程

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Hello大家好,歡迎來到S行者

本周帶大家來到嘉義KANO步道 入口位於嘉義市立棒球場步道總長約2公里,享受時間約1小時英雄戰場天下嘉農榮耀棒球史步行散策樂活園區棒球主題地景銅製球棒、手套座椅、棒球雕塑區夜晚七彩燈光照亮KANO景觀球星光綠地大滑梯親子同樂樂無窮滑草場前棒球九宮格考驗投準力又是一處親子同遊開心無比的好步道就讓行者帶著大家一起散步去吧!

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入口處這邊往前走是嘉義公園右手邊就是KANO的園區,還有一個七虎的戲水區。嘉義市家庭教育中心前面有一個3D的彩繪立體圖，我們走上去越往近看越可以看出來一個3D的彩繪，KANO步道上最著名的這個路標，就是我們KANO的一個標誌，不分族群的1931年嘉農棒球隊以台灣最優秀的棒球隊打入到日本的甲子園獲得準優勝盾,雖然沒有獲得冠軍但是獲得全場觀眾得尊敬延續至今有天下嘉農的美譽

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KANO名人牆底下做個介紹崎山敏雄.積真哉.谷井公好其中最值得介紹就是這位近藤兵太郎,日本人1888年到1966年有鐵血監督之稱1928年他說要前往這裡的嘉義農民學校野球指導強調漢人臂力強.原住民跑得快.日本人防守佳組成三族融合的獨特風格棒球隊於1931年率領嘉義農民打入夏季甲子園總決賽勇奪亞軍對台灣棒球運動的發展影響深遠S步道｜嘉義｜KANO步道｜天下嘉農威震甲子園｜東區S步道｜嘉義｜KANO步道｜天下嘉農威震甲子園｜東區S步道｜嘉義｜KANO步道｜天下嘉農威震甲子園｜東區S步道｜嘉義｜KANO步道｜天下嘉農威震甲子園｜東區S步道｜嘉義｜KANO步道｜天下嘉農威震甲子園｜東區S步道｜嘉義｜KANO步道｜天下嘉農威震甲子園｜東區S步道｜嘉義｜KANO步道｜天下嘉農威震甲子園｜東區S步道｜嘉義｜KANO步道｜天下嘉農威震甲子園｜東區

KANO景觀球直徑5公尺球面鑲崁超過120個簍空圈環圓環上鑲有各種守備姿態的剪影分別代表著先發9人以及坐鎮牛棚指揮的教練這應該是我看過最大的大型溜滑梯不但是小朋友.大朋友甚至阿公阿嬤都一起溜滑梯,而且沒有空間的限制這是我們溜滑梯的後方好像一個小市集雖然有寫著禁止設攤的字樣但民眾們還是很開心的在這邊玩耍著S步道｜嘉義｜KANO步道｜天下嘉農威震甲子園｜東區S步道｜嘉義｜KANO步道｜天下嘉農威震甲子園｜東區S步道｜嘉義｜KANO步道｜天下嘉農威震甲子園｜東區S步道｜嘉義｜KANO步道｜天下嘉農威震甲子園｜東區S步道｜嘉義｜KANO步道｜天下嘉農威震甲子園｜東區S步道｜嘉義｜KANO步道｜天下嘉農威震甲子園｜東區S步道｜嘉義｜KANO步道｜天下嘉農威震甲子園｜東區S步道｜嘉義｜KANO步道｜天下嘉農威震甲子園｜東區S步道｜嘉義｜KANO步道｜天下嘉農威震甲子園｜東區S步道｜嘉義｜KANO步道｜天下嘉農威震甲子園｜東區

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步道 公園

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