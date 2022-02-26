搭乘海上列車、欣賞滿滿「台東藍」超忘憂　國境之南吹海風看美景

有人說生活要有儀式感，才可以讓平凡的日子變得與眾不同，讓生活成為真正的生活。村上春樹曾說：「儀式是一件很重要的事，它讓我們對在意的事情心懷敬畏，讓我們對生活更加銘記和珍惜。」

▲藍皮解夏號&南迴鐵路多良段2021年的一場疫情，讓地球變了調，人們只能守著自己的方寸之地，過著日出而做，日落而息的日子，或是透過電腦螢幕以視訊的方式與遠方的親友相聚。世界不再是天涯若比鄰，生活的空間感變小了，但時間卻變長了。歲未年終，我們把時間的縱軸，拉回到小時候，追隨童年時期藍皮老派的日常記憶，來到台灣的最南端，坐上素有海上列車之稱的藍皮解憂號，繞過國境之南，跟著微涼的列車慢行，開著車窗，吹著海風，享受著南風溫柔的洗禮，藉南迴鐵路畫出的美麗微笑，與2021分手。

▲南迴鐵路的微笑曲線翌日2022年元旦，我們雖然抽不到排雲，不能在玉山看新年的曙光，但境隨心轉，換個方向，我們踏上玉山尾稜，眺望北大武，以最健康的方式，迎接展新的一年，一樣達到銘記和珍惜新年的儀式。

▲靈月縱走眺望美濃湖&中央山脈【乘載50年記憶的藍皮普快車】有著50年歷史的「藍皮普快車」是全台唯一沒有冷氣空調、可以手動打開窗戶和廂門的普快車。打開窗戶吹著自然風，眺望遼闊海景與蓊鬱山景，讓人感到心曠神怡，所以又被稱為「解憂火車」。走過驚濤駭浪的2021年，疫情像是魑魅魍魎般在全世界漫延，不能出國的旅人紛紛往山上跑，也破了歷年來的山難紀錄。歲末年終，我們追尋童年時的日常記憶來到國境之南，搭乘藍皮火車慢行南迴鐵路，列車上的風景駛進舊時光，輕輕串起兒時的快樂回憶，療癒成年後的苦悶憂愁，讓所有煩惱消逝在南迴的美麗微笑裡。

▲藍皮解憂號【快樂出航】2021年最一天，我們搭上早班的高鐵列車，直奔高雄左營站，再由接駁車接送至屏東枋寮站，搭乘10:28發車的藍皮解憂號觀光列車，在行經台灣最南的枋山車站後，穿越中央山脈至台東海岸，列車在南迴鐵路多良段降速慢行，讓旅客靜靜欣賞火車奔馳在優美曲線型鐵道及台東特有的太平洋藍，並體驗列車漂浮在海面上的感受，欣賞這段被讚為「南迴最美3分鐘」，神隱少女「海上列車」真實版的絕美海景。12:05在金崙站下車後先在金崙泡湯，再走讀金崙部落後，於15:50搭乘藍皮解憂號返回枋寮，並於途中枋山車站觀賞2021年最後的日落，與2021揮手告別。

▲一早搭乘6:38(0203次)高鐵至左營站，在高鐵上看今天的日出

▲下午15:50搭乘藍皮解憂號返回枋寮，在台鐵上看今年最後的夕陽，揮别2021。

▲10:28由枋寮站出發

▲火車有它生命的意涵，車站是故鄉的門戶、鄉愁的城堡，鐵道不只是火車行駛的軌道，而是生命起承轉合、送往迎來的故事。

▲南迴鐵路內獅到枋山段，可以凌空觀海看台灣海峽，是南迴鐵路在西半部讓人驚豔之處。

▲台灣最南的車站，過了最南（難），接下來就不難了。

▲接著進入貫穿中央山脈的中央隧道（有35座隧道，長38.9公里）。我們開始享用精美的便當及特地準備的小時候零食。

▲離開中央隧道，映入眼簾的是多良段的絕美海景。

▲抵達金崙車站，金崙村長熱情迎接我們，並為我們祈福。

▲金崙聖若瑟天主堂，以黑色底色建造的黑教堂，是排灣族獨有的文化特色，也是全球僅有３間黑教堂之一。屋簷上的熊鷹羽毛、山豬獠牙裝飾是排灣族頭目頭飾來打造設計，別具文化特色

▲走讀部落時捕獲野生藍皮火車。

▲金崙沙灘裝置藝術

▲回眸這忘憂解愁的台東藍

【靈月縱走】旗靈月縱走指的是從高雄旗山區的旗尾山(H318m)走到美濃區的月光山(H647)這段稜線，屬於玉山山脈尾稜，一般由旗山糖廠旗尾山第1登山口起登，經旗尾山至靈山後，再由靈山至月光山下山，屬長程縱走路線，山友亦可分段（旗靈及靈月）完成，較無壓力。沿途要上下數個山頭，經過無數瘦稜或裸岩，又有非常多路段需要拉繩或攀爬樹根，沿途可欣賞形似刀鋒的綿延山巒、感受絶壁奇峰的視覺震憾，遠眺旗山溪流蜿蜒、俯瞰美濃湖碧波蕩漾，展望旗尾連峰沒入美濃平原的壯闊山景，在山海交錯間結束小而美的跨年旅行。

▲靈山雷音寺起登

▲20分鐘抵達稜線涼亭，往左為靈山（去年旗靈縱走走過，不取)，直接取右沿稜線往北走。

▲稜線上有一處觀景石，可眺望旗山溪。

▲接著一路向北，經雙峰山至克孝峰下月光山登山口，全程毫無冷場。

▲雙峰山，美濃人心目中的「主山」。山形像座筆架，是美濃人認為耕讀傳家的象徵，它在地理上亦是一個具有風水意義的龍脈寶地，清代後期興建的夥房中軸線都是對著雙峰山，今留有雙峰街可資印證。

▲雙峰山山頂眺望玉山尾稜及旗山溪溪谷，令人心曠神怡。

▲克孝峰係由找路人（呂慶福先生）披荊斬棘，開闢了雙峰山南峰新路，為紀念林克孝先生而命名之。

▲下山途中有很多林克孝寫的詩句。

▲月光山登山口