「台版大峽谷」此生必訪！苗栗三義火炎山步道　特殊地形好健行

位在苗栗三義與苑裡交界的火炎山， 海拔602公尺， 山頂有顆#159 三等三角點為編號38小百岳之一。 其地質構造為厚層礫石 間夾著薄層砂岩所構成表層有紅土化現象， 由於風化與雨水的侵蝕， 切割成許多尖銳山峰的組合1986年6月27日依照文化資產保存法在此設立~苗栗三義火炎山自然保留區~往來高速公路， 其雄偉的氣勢， 讓人很難忽略也因其特殊的地形樣貌， 而有台灣大峽谷的美稱， 更列入台灣百大必訪步道之一

火炎山步道 相簿

這天單純的想運動， 於是來到距離約30分鐘車程的火炎山

10:10 起走

10:11 分岔路口， 右側記得是接續桐花步道， 循左側前進

10:13 眼下為往來車輛的高速公路

10:14 可能是要練習負重， 前方年輕人提了近5000CC的水

10:17 南火炎山， 海拔251公尺， 設有 土地調查局圖根點

10:22 步道沿途設有危險標示說明

10:23 左側開闊視野

部分路段雖有繩索， 但也能感覺邊坡的紅土夾帶大小不一的石頭， 看來脆弱， 幸好近期沒有下雨， 不然得小心土質鬆軟

10:36 這回來， 發現步道安全防護又更進一步， 例如: 沿途的危險標示， 或是植物名稱的標示

10:40 步道左側， 開始瞧見 許多尖銳的山峰

這回更在危險的邊坡上， 直接設置繩索， 只要在繩索內， 都是安全的

10:47 連生大樹下， 一塊標示著~好漢坡的石頭緩上坡， 調勻呼吸， 還算好走

10:51 1.3K的休息平台步道由: 苗栗縣火炎山登山協會認養維護， 還設置了緊急急救的ADE及醫藥箱讓山友們的山行路， 更加安全與放心

10:54 小峽谷與大峽谷(三角點) 的岔路口

10:54 周末假日， 來爬山的人不少， 有時得列隊等候

10:57 由一側拍下掏空的現象， 還是驚人， 不知....日積月累的侵蝕後， 樣貌又會如何改變...

1.5K

11:02 這天的風超大， 若不是戴上毛線帽， 有完一圈， 肯定頭痛

11:18 來到大峽谷， 同樣在懸崖邊設置了安全的繩索， 其實稍微調整角度， 也是可以拍出其壯觀的地形， 不需要為了一張美美的照片， 做出危險的拍照動作。

11:20 距離三角點， 還有1.8K

11:20 步道沿途種植許多的金毛杜鵑， 不過， 還是小樹要其豐碩， 還需要些時間

2.0K

11:28 這處腹地， 兩側沒有遮蔽， 站著除了很冷之外， 感覺人都要被吹跑...若是秋冬季節來， 腳步要踩穩

11:39 短暫上下的枕木混石頭階梯

2.5K

3.0K

11:59 來到休息鞍部， 三角點還要再往(北鞍線)走一小段

12:16 周末人多， 三角點要排隊， 等了一會， 還好有山友協助拍照。

12:38 再回到鞍部休息， 補充一些點心熱水， 個人覺得秋冬之際 ， 帶上熱水， 歇息的時候補充， 可以讓身體暖和些，

約莫20鐘後， 循南鞍古道回程

13:04 南鞍線， 步道上， 留意大小不一的石頭， 這裡也有清楚的標示方向

13:07 距離橋下停車場有1.8K

13:07 步道的右側， 接續北鞍三粒石及土地公， 部分山友會從這裡前往三角點

5.0K

13:14 南鞍古道 步道幾乎都是大小不一的石頭， 比起北鞍線峽谷的精彩， 遜色一些但剛好我下山的時候， 還伴隨著冬日的驕陽， 照射在兩側的綠色植栽， 還是挺美的

13:48 6.4K 步道終點處

13:52 得再踢一段水泥路回到停車場， 即使是下午了， 還是停了不少車

14:49 步道終點處， 有幾處小農販售， 隨手一買也是收穫滿滿

火炎山因其特殊的地形樣貌， 讓山友趨之若鶩， 但也因為忽略其危險性造成部分傷亡， 但在建置了較為完善的安全設施後， 可以讓山行路更加的安全， 值得為養護人員鼓掌， 當然， 受用者的我們也需要自律， 讓大家都能在山行中盡情享受大自然的美好時光 ^.^

城市漫遊。 gina

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