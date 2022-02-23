新竹橫山「大崎崠古道」散策指南　山頂涼亭展望如台版「甘川洞小王子」

如果要在新竹找適合散步、貼近自然的地方，新埔．九芎湖(圖文紀錄)、新竹市區的十八尖山步道都是適合假日散散步、買買東西的好去處。這次到訪的大崎棟古道，步道入口處的假日農民市集，除了滿足長輩們買農產品、新鮮蔬果的需求，難度不高且整體步道規劃完整，加上冬日暖陽，走起來非常舒服！

交通/停車：

導航可以直接設定樂善堂，從市區過來約30-40分鐘會到達，除了路邊空位外，停車場就在樂善堂入口旁斜道上去就會到達，大概可以停15-20台車，即使假日過來也不怕沒有車位。

步道的入口，就在樂善堂洗手間旁，下山要整理、上廁所都非常方便

這邊也有滿好的視野展望，如果夜晚不敢上大崎棟山頂涼亭，折衷在這看看夜景也不錯。

步道路況：

以健行步道來看，大崎棟古道應該算新竹規劃屬一屬二完善的，除了登頂前【一小段】原始青苔石子路，幾乎整體都有完整、平緩的石階、石板路。

加上林蔭、竹林茂密，所以不會有太陽直接日曬的狀況發生，體感溫度剛好，非常舒服。

出來步道，會到達高頂農莊門口，看到門口旁的階梯可以繼續爬上去。

穿過茂密古幽、武俠感滿點的竹林小徑後，走上石階就會到達步道第一個展望點。

古道內的高點、展望平台、休息點，基本都設置了木椅、護欄，這部份也是我覺得很貼心、完善的地方。

過了平台，走入這段林間小徑，自已很喜歡這段，午後的冬陽穿過林蔭，除了有著古幽的情境，暖暖的溫度，走起來特別舒服、悠閒。

走出小徑，經過步道休息平台，就會看到前往山頂的指示牌，代表距離終點也不遠了。

途中經過前面提到【青苔石子路】，但其實不到10公尺，小心注意腳下狀況即可。

另外登頂前，會先要走上一段陡上階梯，雖然坡度頗大，但難度不高，慢慢調整呼吸登上，看到遠方的小橘人，就代表到達了。大崎棟山頂涼亭：

110年大山藝術季時，由清華大學的創作團隊設計【崎棟論橘】的小橘人，坐在平台之上俯瞰油羅溪及橫山地區，讓我有一種釜山甘川洞文化村的小王子即視感，除了特別有童趣，也…真的太好拍了！

除了小橘人外，登上三角點後，也能看到傳聞中新竹百萬夜景的180度展望視野，真的非常的開闊；在這休息期間，也不斷看到機車騎士從旁邊的產業道路上來，能想像到晚上的涼亭，也是個大熱點。

另外想撿個三等三角點，它就在涼亭旁，常常有人因為大景，不小心遺忘掉它了。大嬸婆手工窯烤麵包：

回到高頂農莊門口處，我從旁邊的柏油路順路下去，繞到假日限定且超級熱銷的大嬸婆手工窯烤麵包。不同一般對於窯烤麵包外表厚脆的印象，他們的麵包是蓬鬆、軟嫩口感，當天買了義式橄欖乳酪、黑眼蔓蔓，內餡用料之實在的，還是能吃到麵粉的香氣，建議來健行，可以先電話預訂，下山順道再來取貨。

大約３點回到停車場下山，看到下山逛市集人潮也開始聚集，這裡真的是老少咸宜，也能滿足長輩們購買慾望。附近大山背的景點也離這不遠，推薦假日可以安排半日遊，帶家人來走走。

大崎棟古道入口處：百年樂善堂旁(GOOGLE地圖)停車處：大山背休閒農業區第一停車場開放時間：24HR更多健行紀錄:泰瑞吃飽飽