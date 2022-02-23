快訊

120萬劑莫德納準備好了 第24期疫苗上午10時起分流預約

烏俄危機害財產大縮水 俄國超級富豪損失達8928億元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹橫山「大崎崠古道」散策指南　山頂涼亭展望如台版「甘川洞小王子」

健行筆記 / 健行筆記Terry Wang

3325439e78b56906de9556fe8f67547a.jpg

如果要在新竹找適合散步、貼近自然的地方，新埔．九芎湖(圖文紀錄)、新竹市區的十八尖山步道都是適合假日散散步、買買東西的好去處。這次到訪的大崎棟古道，步道入口處的假日農民市集，除了滿足長輩們買農產品、新鮮蔬果的需求，難度不高且整體步道規劃完整，加上冬日暖陽，走起來非常舒服！

交通/停車：

e7d4d3dff2e52ec69fc1da543a5b4360.jpg

8170f0741adf332277ff27d889e75ae0.jpg

導航可以直接設定樂善堂，從市區過來約30-40分鐘會到達，除了路邊空位外，停車場就在樂善堂入口旁斜道上去就會到達，大概可以停15-20台車，即使假日過來也不怕沒有車位。

984a214afaf246bfc93571b344f3bf63.jpg

b68cc908cf66e7baf379ca4b4dc6718f.jpg

步道的入口，就在樂善堂洗手間旁，下山要整理、上廁所都非常方便

71f644eadfe40853454c693ee754490e.jpg

這邊也有滿好的視野展望，如果夜晚不敢上大崎棟山頂涼亭，折衷在這看看夜景也不錯。

步道路況：

574a4855a79351348303608d9d690b92.jpg

以健行步道來看，大崎棟古道應該算新竹規劃屬一屬二完善的，除了登頂前【一小段】原始青苔石子路，幾乎整體都有完整、平緩的石階、石板路。

33fe30c27587c40cf18ff0e5c6d4aa98.jpg

加上林蔭、竹林茂密，所以不會有太陽直接日曬的狀況發生，體感溫度剛好，非常舒服。

adaf089baea616d414410f36e1bf93d9.jpg

出來步道，會到達高頂農莊門口，看到門口旁的階梯可以繼續爬上去。

2936a1c762e53eb4b3752b7611e694fc.jpg

穿過茂密古幽、武俠感滿點的竹林小徑後，走上石階就會到達步道第一個展望點。047d25291800e030a9b7cfe999f991cf.jpg

古道內的高點、展望平台、休息點，基本都設置了木椅、護欄，這部份也是我覺得很貼心、完善的地方。

5e70a42f0d297879be5895ff334d93a8.jpg

5a0e9fc0b057625a1c930efc0a5283b9.jpg

過了平台，走入這段林間小徑，自已很喜歡這段，午後的冬陽穿過林蔭，除了有著古幽的情境，暖暖的溫度，走起來特別舒服、悠閒。

2dfa52b2cd21d716ea0437c7a38aa788.jpg

走出小徑，經過步道休息平台，就會看到前往山頂的指示牌，代表距離終點也不遠了。

3fcba8e144855743391c2c1228b5f6c1.jpg

途中經過前面提到【青苔石子路】，但其實不到10公尺，小心注意腳下狀況即可。

b698de7ea444a15d7556e07dad60bb45.jpg

另外登頂前，會先要走上一段陡上階梯，雖然坡度頗大，但難度不高，慢慢調整呼吸登上，看到遠方的小橘人，就代表到達了。大崎棟山頂涼亭：

c6cc48796cbce67b192b075e98612e21.jpg

110年大山藝術季時，由清華大學的創作團隊設計【崎棟論橘】的小橘人，坐在平台之上俯瞰油羅溪及橫山地區，讓我有一種釜山甘川洞文化村的小王子即視感，除了特別有童趣，也…真的太好拍了！df28dd3f91a7b220949dd6a5e19eafd9.jpg

除了小橘人外，登上三角點後，也能看到傳聞中新竹百萬夜景的180度展望視野，真的非常的開闊；在這休息期間，也不斷看到機車騎士從旁邊的產業道路上來，能想像到晚上的涼亭，也是個大熱點。

a6eeece4f7335548d24b1da730dbb5e6.jpg

另外想撿個三等三角點，它就在涼亭旁，常常有人因為大景，不小心遺忘掉它了。大嬸婆手工窯烤麵包060aa2123d13ce744e5e1db1fbd7c00c.jpg

回到高頂農莊門口處，我從旁邊的柏油路順路下去，繞到假日限定且超級熱銷的大嬸婆手工窯烤麵包。不同一般對於窯烤麵包外表厚脆的印象，他們的麵包是蓬鬆、軟嫩口感，當天買了義式橄欖乳酪、黑眼蔓蔓，內餡用料之實在的，還是能吃到麵粉的香氣，建議來健行，可以先電話預訂，下山順道再來取貨。

aa74f451db04f9e6b7c737badbb7519f.jpg

大約３點回到停車場下山，看到下山逛市集人潮也開始聚集，這裡真的是老少咸宜，也能滿足長輩們購買慾望。附近大山背的景點也離這不遠，推薦假日可以安排半日遊，帶家人來走走。

大崎棟古道入口處：百年樂善堂旁(GOOGLE地圖)停車處：大山背休閒農業區第一停車場開放時間：24HR更多健行紀錄:泰瑞吃飽飽

步道 古道

延伸閱讀

林智堅再談大新竹 批朱立倫為了一黨之私才反對

新竹藝術家許賓香率科技人揮灑彩筆 推春之頌師生聯展

連46天送拌麵！新竹最火爆車輪餅新創「麻辣川滷新品牌」 首店進軍遠百竹北店

南投市連接八卦山古道失修 縣府重鋪助運農產

相關新聞

新竹橫山「大崎崠古道」散策指南　山頂涼亭展望如台版「甘川洞小王子」

如果要在新竹找適合散步、貼近自然的地方，新埔．九芎湖(圖文紀錄)、新竹市區的十八尖山步道都是適合假日散散步、買買東西的好去處。這次到訪的大崎棟古道，步道入口處的假日農民市集，除了滿足長輩們買農產品、新

雲霧繚繞更有意境　走走「向天山、面天山步道」寒風中8.3度的難得經驗

2021年末的最後一次登山活動，難得氣象報告陽明山不是雨天，就來走走「向天山、面天山步道」，順便收集「南山神壽任務尋寶趣」的五顆寶石，結束尋寶任務後再走往二子坪，到達二子坪遊客服務站時牆面上的溫度顯示

意外美麗卻異常冷門「石可見山」　能看到溪河向源侵蝕+老鷹天空盤旋

在老七佳石板屋部落附近的石可見山，一句話形容就是「很誠實的一座山」怎麼說呢，就是遠遠的你就會看到山頂，然後一路沿著稜線不拐彎抹角、沒有假山頭，穿梭在拉繩、頁岩、杜鵑林間，近乎筆直地朝三角點邁進。

優質五星級山徑　芝生毛台山＋虎禮山「芝虎縱走」中級山入門練習場

自從百岳超過50座後，就沒有1～2天短天期的行程，剩的40幾座都是比較長時間的縱走，需要找假期特別安排，所以最近只能先走走中級山，一方面維持體能強度，一方面治治腳癢。這次的芝虎縱走，爬升僅1500公尺

嘉義東區「KANO步道」散步行程超好拍　棒球迷也會愛

歡迎點選影片訂閱 讓我們繼續帶著大家S健行去!! 嘉義公園Kano步道簡介 入口位於嘉義市立棒球場,步道總長約2公里,享受時間約1小時,英雄戰場天下嘉農榮耀棒球史.步行散策樂活園區棒球主題

2021年最熱門百岳TOP 10！坐車比爬山累的入門高山勇奪第一

台灣高達3,000公尺以上的山岳就有將近270座，1971年，台灣登山界聞人從中選定擁有奇、險、峻、秀，且山容起伏明顯的一百座台灣山峰，稱為「台灣百岳」。健行筆記根據路線資料庫的統計，整理出2021年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。