意外美麗卻異常冷門「石可見山」　能看到溪河向源侵蝕+老鷹天空盤旋

在老七佳石板屋部落附近的石可見山，一句話形容就是「很誠實的一座山」怎麼說呢，就是遠遠的你就會看到山頂，然後一路沿著稜線不拐彎抹角、沒有假山頭，穿梭在拉繩、頁岩、杜鵑林間，近乎筆直地朝三角點邁進。

日期：2022.01.02相片紀錄：Fujifilm xt20 18–55mm軌跡紀錄：Garmin Instinct Solar

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這是Relive的screen shot，看吧看吧，完全是在稜線上走沒錯吧。整趟路含休息拍照吃飯約將近7小時，離山頂約500m前的抓繩路段暴露感還滿重的(上山時不覺得，下山突然發現左邊整片是斷崖，怕)，一整天只在山頂遇到一組人，很適合討厭人擠人的我，但同時也覺得意外這美麗的山居然異常冷門??

經過力里山登山口後繼續往上，開過河床之後來到老七佳吊橋，這寬度看起來是給人走的，但是不要懷疑!!!這是給車子開的，一次僅限一台，要轉進去真的需要好大的勇氣啊!

老七佳沒有一次寫對，我慚愧

其實主角是樹與天空的倒影這個牌子算是個部落地圖吧，把每一個石板屋住戶名字都寫了上去，很妙的是，那時候的漢名都滿像臨時想不到硬是給你塞個名字的感覺，美麗、含笑、梅花、丁來、育妹、國文，原始名字的原住民語一定美麗多了。

登山口也有個鐵柵門，從左邊繞進去。(下山發現原來這個門是可以開的，鑰匙由部落居民保管)

一開始的路還滿雜草叢生的，大概就是像這樣被樹葉包圍的感覺，走了一段之後左邊會開始出現七佳溪河谷及對面的山兒露臉say hello!

路旁的石板上有人刻意放著這束天然乾燥花，好像棉花，可是山上有野生棉花嗎?

走的一個微寬闊的平地，開啟peakvisor瞧瞧，左邊應該是衣丁山吧(每次都看成布丁山)。

然後如果往前看的話，挖歐直接可以看到石可見山頂了呢，就是這麼坦誠相見的山，望著他沿著稜線一直走就到啦!

來到叉路之後的路就是沿著稜線走了，左邊往石可見山，右邊往很繞口的著地螺留山，先pend著等下山心情如何再決定要不要去撿一下這饒口難記的山頭，聽說上升幾十公尺而已。(最後回程我因為猜拳輸了，不能去爬著地螺留山...杰哥極度想回家)

石可見山的地形真的很好記，岔路之前：之字行極平緩坡；岔路之後：稜線開始一路小陡上。

拉繩區其實應該有好幾處，但比較長距離的有兩個地方(應該)，拉繩子往上爬的時候都很專心，但要記得找到穩定的踏點後，一定要記得回頭看，風景真的超讚的，可以看到底下的蜿蜒羊腸小徑還有石板屋聚落喔!

此時頭頂上剛好有一大塊肥厚烏雲，還以為下午要變天了，害我們走得很緊張(我們這次真的太晚出發，9:30才起登)

這兩張只是要給大家看看七佳溪向源侵蝕的壯麗畫面，是不是很久沒聽到「向源侵蝕」這四個字了?感覺這是國中地理課本出現的東西啊!讓我想起過了南湖北山後(南湖北山本人是蘭陽溪源頭)，繼續走五岩峰左邊的大崩壁都是蘭陽溪向源侵蝕造成的。

拉繩區都結束後就開始在浪漫的杜鵑林遊走，一直到三角點都是被杜鵑林圍繞著。

左：用相機採集大便 右：一針見血的三角點圖示

左邊這張是山頂上充滿蜜蜂圍繞在身邊，正在跳趕蜂舞。一如往常山頂的腹地都小小的沒什麼展望(石可見山最佳展望在拉繩區)，拍完照之後就開始來煮午餐啦，今天我吃的仍然是辛拉麵+蛋，杰哥挑戰油封牛排，我覺得沒有很成功，但他還是全部吃光了，還吃了兩個美菊麵包跟我部份的泡麵。

吃飽喝足就速速下山囉，下山時才發現剛剛走上來的最後拉繩區原來頗可怕，有一邊整片是斷崖阿，暴露感超重，我們超安靜超認真地走完這一段。

回程的時候一直聽到老鷹的聲音，走出樹林之後偶然往天空看，挖，算一算大概有12隻老鷹在天空盤旋阿(抱歉我只拍到5隻)，超級壯觀，看了好久才回過神來，太迷人了。下山的時候才注意到老七佳石板屋聚落俯瞰圖。

老七佳石板屋聚落最後最後，來介紹一下這次的新玩意兒，Black Diamond Distance Plus FLZ摺疊登山杖，是去年感恩節購入的，以前都用伸縮型，縮起來還是頗長。摺疊果然小巧好攜帶，插在一日登山包邊邊或整根放裡面都行！而且他其實是摺疊混搭伸縮，適用身高range廣了起來，我跟杰哥都可以用同一個size(身高168&181cm)以前覺得登山杖是消耗品不用買太好的，但輕一點真的很有感，有相見恨晚之感！完全可以擠入2021最佳消費前三名！值得值得，用起來心情很好。

網誌版請來上山採菇：https://medium.com/hiking-mushroom/stats/stories