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西濱彰化段槽車板車追撞翻覆一人受傷 全線封閉中

值得再訪的路線　觀霧「榛山步道行」遠眺壯闊聖棱線

健行筆記 / 健行筆記Gigi

20220102延續去年未走的榛山步道，在觀霧山莊過了一晚，輕鬆的享用完早餐，09:00便整裝完畢往步道口出發去，需先經過1公里大鹿林道才會抵達登山口，加上環繞步道4.1公里，及回程林道1公里，總共6.1公里的路程，希望可以在13:30前回到山莊享用熱呼呼的泡麵?。而大鹿林道其實是一段十分平坦又舒服的林道，就當作是登山前的暖身，來到登山口，0公里的起登點標示提醒山友們挑戰就在眼裡，走到第一個分叉口的指標，貼心的指引山友們建議由右而左方向行走，距離200公尺便會出現公里提示牌，而一路的緩上坡不算難走，是我喜歡走的山路型態，雖然偶爾會出現樓梯，但距離都不是太長尚可接受，一路上或許是因為週日為收假日，居然只偶遇幾組山友，整個山林彷彿已被我們包場，也不用跟山友們爭道，走起來十分輕鬆愉快，而1.5公里的瞭望台是我們登頂休息之處，在此只遇到1組已在休息拍照的山友，今天天氣之晴朗，後方的聖綾線，及大小霸尖山都看的十分清楚，只能說運氣十分之好！而難得的合照就在聖綾線前完成，但此位幫忙拍照的山友特質與自己相同，只在乎景沒有在乎人的完整性，於是看完合照，我笑了！哈哈，卻是令人難忘的與聖綾線合照回憶。休憩片刻便準備往出口約2.6公里前進，而下坡的前段，就像行走龍貓路段，在陽光照射下行走起來十分舒服，而後段多為泥土路，一小段的拉繩，及綿延不絕的階梯，需全神貫注行走，走過才知難怪大家會建議右進左出，真的是節省許多體力，直到3公里處全為平路，心情頓時輕鬆不少，就這樣環繞一圈回到起點，回到山莊估計行走時間約莫3.5小時，很開心將2021年未達的目標完成✅！這是條值得再來的路線，下次再見！

1公里的大鹿林道

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一路往上的緩坡

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休息之處

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步道 登山 泡麵

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