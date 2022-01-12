新竹森林療癒步道！「高島縱走」杉木林筆直優美　沐浴大自然中

跟著 Amanda Lee 於 2021-09-18 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 8 個景點，其中包含 高台山露營區、高臺山、營地。 IG：amanda_stw

高台山露營區 | 20 分鐘

一開始我們用車子內建系統導航，系統顯示快到登山口時發現導航引導我們到一條看似只有機車才能通過的產業道路，那時候才發現用手機導航的路線和內建系統不一樣，建議大家出發前能再用手機導航互相比對一下，免得像我們一樣多花了近20分鐘的時間抵達，快到的時候其實都有蠻明顯的指示牌，若不確定可以開慢一點確認。 到了第一登山口前這裡很多車已經停在一旁，山路其實還蠻小條的，如果要會車只能一方先退，開車請務必小心。 我們這次是安排P型縱走，全程來回大約9公里，6-8小時（依照個人腳程而有所不同），從第一登山口起登一開始就是陡上+拉繩，腳底樹根交錯，建議可以帶著手套備用，一路上大概都是這種地形，偶爾出現以杉木林為背景的平坦小徑，小徑穿插在有著喘氣聲此起彼落的陡升路上更是顯得療癒人心，一路上有著樹蔭遮蔽烈日，還能感受到陽光穿過樹縫間灑下的溫度，正是我們所需的大自然補給。

高臺山 | 5 分鐘

上升約400m即可到達高台山三角點😆

營地 | 10 分鐘

這裡的營地實在太棒了，腹地廣大還有筆直優美的杉木林包圍著，走到這裡也不算累超適合來這睡一晚隔天再輕裝走完後面的行程🤩 請記得無痕山林🌲 垃圾自己帶下山。

高島景觀台 | 10 分鐘

這裡有棵樹上面都有好多隻大蜜蜂，到的時候可千萬別太放鬆倚靠在樹上🤪

小島田山 | 5 分鐘

低調的小島田山我們差一點就錯過它了！

中島田山 | 10 分鐘

從小島田山再走大約30分鐘就會到中島，踩著時而變柔軟的天然地毯前進。

大島田山 | 10 分鐘

大島田山！ 我們的最後一個山頭⛰️

高台山露營區 | 10 分鐘

回程的路其實還蠻滑的，登山杖、登山鞋必備，或許下次來我會直接穿雨鞋🤣 下坡小心翼翼深怕一個不小心太快到登山口，時不時還會聽到前後有人滑倒的叫聲，也許是登山前兩天有下雨，這些土壤大多太陽照射不到，落葉🍂+樹根+碎石形成了練核心和股四頭的絕佳地形，此時不僅股四頭已達臨界點還有下不完的坡（下坡我就廢），讓我決定下次一定不要再下過雨後來這裡☺️ 經過幾個小時的全神貫注後毫髮無傷的回到了第一登山口，謝謝山神的照顧🤍

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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