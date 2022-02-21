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優質五星級山徑　芝生毛台山＋虎禮山「芝虎縱走」中級山入門練習場

健行筆記 / 健行筆記熊熊戰隊

自從百岳超過50座後，就沒有1～2天短天期的行程，剩的40幾座都是比較長時間的縱走，需要找假期特別安排，所以最近只能先走走中級山，一方面維持體能強度，一方面治治腳癢。這次的芝虎縱走，爬升僅1500公尺左右，里程不到15公里，出發前本來沒什麼期待，就沒爬過的山加減爬，順便消耗點卡路里，但剛起登沒多久，就驚豔於這路線的五星級山徑，路跡明顯、路條清楚，幾乎沒有岔路，一路乾脆的向上，再一路乾脆的往下回登山口，非常適合剛開始走中級山的朋友。如果想嚐試越野跑，那這邊也是很棒的練習場，沒有危險地型，松針、落葉鋪滿路徑，每一步踏下去的回饋都讓人通體舒暢，除了爽，我真想不出其他更好的形容詞～說到爽，這路線還有更爽的是，回登山口後再走8～10分鐘，就可以到秀巒野溪溫泉，溫泉水溫大約40度左右，剛好可以讓剛剛忍不住跑起來的微酸雙腳緩解一下，泡著泡著舒服到我都差點睡著了呢～

芝生毛台山：1789公尺。虎禮山：2276公尺。芝虎縱走GPX：https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=716106原路來回，可以自己開車，導航可以設下方兩地點：喜嵐咖啡：https://maps.app.goo.gl/HHBHMURUjzvYtRpm8 或控溪部落：https://maps.app.goo.gl/TYukPUpYcWmQtcGo6車子可以停在收費停車場，計次停車費100元，當然路邊也找的到白線可以停車，但畢竟山路就左右各一線道，還是盡量不要防礙車行路線比較好。

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車停好後往回走約5分鐘，從軍艦岩這邊過吊橋就可以到達登山口。

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軍艦岩跟軍艦岩吊橋都很美，也有很多遊客會來這邊玩～

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一開始的20～30分鐘還是遊客路線，所以有做步道階梯，如果你不是要來登山的，還是可以稍微走一小段，感受一下山林的氣息。

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之後就會接上原始路徑，也就是我說的五星級山徑，真的很優質，值得親自來走一趟～

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途中還會經過幾個駐在所之類的遺址，我沒特別研究，但有看到槍洞、倒牆等，對這有興趣的可以多停留會仔細看看。

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沒多久就到芝生毛台山西峰，海拔1492公尺。

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從起登大約3小時內，就可以到芝生毛台山，如果不想再往下走到虎禮山，也可以到這邊折返，我們今天在芝生毛台山這段大概遇到30幾個人，只有我們跟另外4人有繼續走虎禮山……

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過芝生毛台山往虎禮山的路有稍微中級山一點，但也不至於難走，難度有點變化，走起來也會更有樂趣～

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經過一番小小奮鬥，虎禮山到囉！看到路牌原來還可以接到玉峯山、低陸山跟雪白山，不過今天只規劃走到虎禮山，下次有機會再來安排連走，趕快休息吃中飯，還要趕回去泡野溪溫泉呢～

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吃完中飯就全力往回衝，好幾段都忍不住跑了起來，跑山徑要比跑馬路棒多了，真的很過癮，強烈推薦在安全的山徑上可以嚐試看看。(大家都在跑，很難拍到東西?)

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出登山口回停車場後，在面對停車場的左手邊就是控溪吊橋，過吊橋後馬上就可以看到一條小路可以下到溪邊，來泡野溪溫泉囉！這才是今天主要目的～嘿嘿

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這1年多來大部份在爬比較重口味的路線，偶爾來點清爽口味的去油解膩一番，感覺不錯，也推薦給大家～芝虎縱走成功！

登山 吊橋 溫泉

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