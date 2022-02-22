雲霧繚繞更有意境　走走「向天山、面天山步道」寒風中8.3度的難得經驗

2021年末的最後一次登山活動，難得氣象報告陽明山不是雨天，就來走走「向天山、面天山步道」，順便收集「南山神壽任務尋寶趣」的五顆寶石，結束尋寶任務後再走往二子坪，到達二子坪遊客服務站時牆面上的溫度顯示8.3度，非假日加上寒風中遊客少了很多，很特別的經驗。這段路線皆是石階步道，叉路都有指標指引，難度不高，但總爬升723公尺，也算是稍有挑戰性，我的路線：清天宮→太子碑→向天池→向天山→面天山→二子坪休憩區→二子坪遊客服務站。

向天山：海拔950公尺，北市精幹點市249基石，基石在茫草叢中，要小心不要迷路。 面天山：海拔977公尺，三等三角編號1100。 火燒山：海拔895公尺，北市精幹點市248基石，過太子碑後有叉路可到達，有興趣可以去看看。

交通方式：在捷運北投站搭乘小6公車，平日約30分鐘一班，在終點站「清天宮」下車；回程則在二子坪遊客服務站搭108區間車，平日約40分鐘一班(末班車15:40)，回到陽明山總站轉搭260或紅5到捷運劍潭站。清天宮，下車處有洗手間，右邊有一座涼亭及座椅可供整裝及休息，由廟右側馬路往上走到登山口。

登山口。

再來1.2公里多的石階爬坡路段，可以練練腳力，先後經過清水宮及三聖宮，剛開始的步道稍有展望。

叉路口，取左，直行往二子坪方向，也是通往面天坪涼亭及大屯山西峰的路線。

裕仁皇太子殿下行啟紀念碑，大正12年(1923年)日本皇太子裕仁訪台，北投地方人士立石碑紀念。

三叉路，取左，直行可通火燒山，右行可接往二子坪的步道。

2020/1/11記錄：火燒山，標高895公尺，北市精幹點市248基石。

向天池叉路，取左，去看看向天池。

向天池：大部份時間是乾涸狀態，這裏有「湖沼枝額蟲」是一種小型水生甲殼類動物，在台灣僅僅出現在向天池，故又人稱為「向天蝦」，不過只有水塘注滿水時才會短暫現身。（摘錄自健行筆記）

今天看起來應該沒有水，拍完照後走回叉路。

再遇叉路，取右上，往向天山方向。

一段不算長的爬坡石階，約400公尺。

向天山，海拔949公尺，木柱旁的芒草內走進去可以找到基石，不過要小心迷路。

這是私人設置的基石，還要再往內走，雖然曾經進入看過，不過今天事先沒做功課，還是退回步道較保險。

2020/1/6記錄：向天山，海拔950公尺，北市精幹點市249基石。

再來是下坡路段，前方的面天山雲霧繚繞，上方二座方形的建物是協助通訊的微波反射板。

面天山，海拔977公尺，三等三角編號1100。

山頂設有二座微波反射板，也設有一處觀景台，不過此時剛好霧茫茫，勉強看得到霧中的向天山。

雲霧中的向天山。

往下走，仍是石階步道，接往二子坪的步道。

往二子坪可以走寬大的土石路段，也可以走石階步道，石階步道叉路先在左側出現，取左。

這裏有一處石屋群，據陽明山國家管理處委託調查結果，可能建於19世紀前後至20世紀，原作為住家用，後轉為牛舍使用。

經過一座木橋（回拍）。

前方接土石路段，取右前方叉路，續走石階步道。

二子坪休憩區到了，非假日再加上有些寒冷，難得遊客屈指可數。

真的有點冷，稍微停留加件衣服後，走到二子坪遊客服務站，牆上的溫度8.3度，難得的經驗。