2021年最熱門百岳TOP 10！坐車比爬山累的入門高山勇奪第一

台灣高達3,000公尺以上的山岳就有將近270座，1971年，台灣登山界聞人從中選定擁有奇、險、峻、秀，且山容起伏明顯的一百座台灣山峰，稱為「台灣百岳」。健行筆記根據路線資料庫的統計，整理出2021年百岳中最熱門的前10名，一起來看看分別是哪些吧！

▊百岳TOP1：郡大山、望鄉山登山步道郡大山為台灣百岳「八秀」之一，長達三十公里的林道蹦蹦車體驗，常被山友戲稱是一顆「坐車比爬山累」的入門級高山。高聳的千年郡大神木、箭竹海和無敵的展望，可說是一座高度、難度和落差都平易近人的百岳。

圖／小威

▊百岳TOP2：合歡北峰步道

台灣百岳之一，為合歡群峰中最高峰，接近山頂的稜線上，豎立了一座巨型的反射板，是合歡北峰最明顯的標誌，之後視野愈來愈開闊，有時可以欣賞到在山谷翻滾的雲海。

北峰草原與知名反射板（圖／Chin天天異想世界）

▊百岳TOP3：

合歡西峰登山山徑(合歡北西)堪稱回程比去程還累的「四大鳥山」之一的合歡西峰，無限個假山頭讓你走到懷疑人生，幸好沿途風景壯觀、360度無死角，短短2.2公里使人迷醉，武陵四秀、南湖中央尖、奇萊主北清晰可見，有時甚至可以看見雲海，美不勝收。

圖／Straybirds

▊百岳TOP4：西巒大山登山山徑西巒大山的陡名不虛傳，總爬升約1500公尺，相當考驗腳力與體力。有一半以上的路程是在箭竹林中行走，能展望的地方不超過六處，但不展則已，一展驚人，可以遠眺中央山脈、玉山山脈、雪山山脈及阿里山山脈一帶的景色。

圖／小威

▊百岳TOP5：

志佳陽大山登山步道山友間都戲稱爬志佳陽大山可以治腳癢，堪稱「單攻聖品」的志佳陽，幾乎一路陡上，爬升約1700公尺，沒在跟你客氣的！山徑是又長又陡，絕對讓你走到懷疑人生，當站在稜線上看到美景的那一刻，再多肉體上的折磨都拋諸腦後了。

圖／小威

▊百岳TOP6：閂山、鈴鳴山步道閂山、鈴鳴山均列名台灣百岳，並為中央山脈北二段縱走的一部分。比起北二段其他的山，這兩座更讓人親近，加上可以730林道連結，通常會被安排同一路線一起走。

柔美和緩的高山草原（圖／Straybirds）

（圖／Straybirds）

▊百岳TOP8：合歡東峰步道初階百岳，路線親民，步道單程僅1.1公里，但要注意的是階梯就佔了95%，有幾段的落差比較大！但也算是合歡群峰中易到達的一座山峰。入口位於松雪樓旁，步道沿途都是玉山箭竹形成的陡坡景觀，其間夾雜點綴著少許台灣冷杉。

圖／Chin天天異想世界

▊百岳TOP9：

玉山前峰登山山徑

講到玉山前峰，不得不提三角點前的大石瀑！幾乎是手腳並用、考驗意志力與體力的一段。沿途展望極佳，可以眺望南玉山、小南山、玉山西峰、玉山主峰。

（圖／Sonia Chen）▊百岳TOP10：合歡主峰步道為合歡群峰中容易親近的百岳，視野寬闊無比，站在山頂上環顧四周，合歡群峰、奇萊連峰、能高山、南湖大山、中央尖山一覽無遺。白天看日出、夜晚賞星空，毫無懸念擠進十大榜單。但還是要提醒民眾，雖為入門級百岳，但高山氣候千變萬化，絕對不要輕忽保暖喔。

圖／陽明山腳下的法蘭克