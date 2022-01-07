全台最夯小百岳TOP10！「苗栗版富士山」蟬聯第一名　恆春半島唯一高山也上榜

繼年度回顧「全台各縣市熱門步道」統計後，山友們最愛蒐集的小百岳也要揭曉一下啊！健行筆記根據路線資料庫的統計，整理出2021年小百岳中最熱門的前10名，一起來看看分別是哪些吧！

▊小百岳TOP1：

加里山登山步道無人不知無人不曉的苗栗「加里山」繼續蟬聯小百岳冠軍啦！優美景色、令人屏息的迷幻森林，加上豐富的動植物生態，不愧是位居榜首！山頂一等三角點，視野遼闊，可遠眺氣勢磅礡的雪山聖稜線和鄰近的鹿場大山。有爬過的山友們應該都知道是座不容小覷的小百岳呢，更是許多人登高山的前哨站，適合平時有運動習慣的民眾喔。

圖／小威

▊小百岳TOP2：石牛山步道雖然海拔不高，卻擁有十分遼闊的視野，能將石門水庫、關西鳥嘴山、羅馬公路、大漢溪河谷和大溪、龍潭、三峽、馬武督一帶的風光盡收眼底，甚至還有機會遙見雪山山脈的大霸尖山呢！

圖／陽明山腳下的法蘭克

▊小百岳TOP3：馬那邦山登山步道馬那邦山位於苗栗縣大湖，是當地泰雅族原住民的聖山，也是台灣知名的賞楓地點，每到秋末冬初時節，滿山楓紅吸引許多登山客來這裡朝聖。同時也是原住民抗日事件的古戰場，至今還可看見紀念碑，以紀念當時的先民。

圖／鳥毛遊記

▊小百岳TOP4：

硬漢嶺步道(觀音山)這座臺北熱門小百岳不管是白天或夜晚各有特色，山頂展望極佳，欣賞淡水河口、關渡大橋、台北盆地、遠眺大屯群山，有「坌嶺吐霧」特殊景觀，曾名列清代淡北八景之一。相信山友們印象深刻就是那些很有戰地風格的標語吧～

圖／Chin天天異想世界

▊小百岳TOP5：

七星山主、東峰登山步道台北市最高峰1120M的七星山也上榜啦！在台北市區朝北邊往上望，經常也可以望見它獨立雄偉的山影。由於受東北季風影響，山南山北呈現全然不同的自然景觀，尤其是每年秋季的芒花更是壯觀。不過近期因登頂的人潮眾多，還是建議山友們盡量避開熱門時段，不然會像小編一樣排隊排到天荒地老喔。

圖／Chin天天異想世界

▊小百岳TOP6：

奮起湖大凍山步道為林務局規劃的國家森林步道，路況良好，沿途林相優美，全年平均氣溫約20度，舒適宜人。共有四條路線串連樹石盟、七星石、石獅象、觀音石、鐵達尼石等景點，可依體力及時間來選擇路線，山頂有座360度好展望的觀景台，是觀日出、雲海及晚霞的極佳地點。

圖／黑山羊家族

▊小百岳TOP7：

臺北大縱走第五段：劍潭支線(劍潭山)台北大縱走第五段為台北大地工程處所規畫的路線，由捷運劍潭站起登，終點至內湖碧山巖。劍潭山位於圓山飯店後山的北稜，剛開始會先遇到一連串的樓梯，沿線有豐富生態、廟宇老寺，有多個展望點景觀佳，大台北地區都可一覽無遺。

知名老地方觀景台（圖／Chin天天異想世界）

▊小百岳TOP8：五指山登山步道五指山由五座山頭相連並列，宛如五指而得名，在清朝即享有盛名，「淡水廳志」中以「指峰凌霄」來形容山勢險要壯觀，並列為八景之一。攀登五指山的登山步道有兩條：一條較具挑戰性、可通達中指峰的登頂步道、亦可五指連登；一條則是平緩易行的橫向步道，可依體力自行規劃。

圖／黑山羊家族

▊小百岳TOP9：鳶嘴稍來山國家步道為中部地區中海拔熱門登山路線，鳶嘴山、稍來山，是可以分開走的兩條步道，其中鳶嘴山以險峻危崖出名，而稍來山以秋天滿佈的台灣紅榨槭為名，兩山連走沿途峭壁綿延、景觀秀麗。

圖／小威

▊小百岳TOP10：里龍山自然步道是恆春半島唯一海拔超過1000公尺的山，擁有大山的氣勢及絕佳的視野，在南部山岳中具有舉足輕重的地位。山頂有顆一等三角點，天晴時可望小琉球於藍海中獨特面貌、並遠眺牡丹水庫橫躺於群山之間，居高臨下恆春半島海天一色的美景盡收眼底。

圖／黃秀鳳