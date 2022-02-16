90度崖梯驚險陡峭　新店「獅仔頭山步道」還能到古道探險

獅仔頭山位在新北市新店區， 海拔858公尺， 山頂有顆一等三角點因山形狀似蹲伏的獅子而得名為編號20小百岳之一這次山行成員有: eva ， verita及我先前搜尋格友分享的文章有提到: 獅仔頭山若遇上下雨， 山徑會非常濕滑我們很幸運的是， 這天的天氣非常晴朗 ， 有涼爽的風， 一件薄外套就可以而且在接近90度崖梯前有大片的芒花， 在陽光的照耀下， 閃亮耀眼。 讓我們在這裡拍的不亦樂乎。 從停車場出發， 原本打算原路返程， 在山頂處和一位山友大哥聊天後建議我們從另一側繞至石寮遺址後接續獅頭山前鋒小O型下山(這一段山徑好走， 景致卻有如中級山的樣貌)走走拍拍約2.5小時。 山頂處雖沒什麼展望， 濃密的綠蔭， 各式各樣的蕨類和低海拔植物......以及讓我們屏息的幾乎有90度的垂直崖壁...都讓人印象深刻呢。 獅仔頭山登山步道

09:24 這天約6:10 從台中出發， 北上到竹北接verita後依著導航， 來到登山口， 停車位並不多， 我們只能循道路一側找一處不妨礙的位置停車， 整裝後出發在登山口發現， 竟有水源區免費觀光巴士(當然< 只有假日提供)候車牌旁有座木棧休憩亭

休憩亭旁有登山步道的導覽說明 一側， 金黃， 紅色， 綠色..交錯的楓葉，特別吸睛

09:25 木柱上登山步道位置說明

09:33 循著枕木步道前進

09:38 步道兩側有濃密的綠蔭

09:44 來到 新店獅仔頭山 隘勇線 縣定古蹟的石碑處

09:45 石碑處的前方， 高聳挺立的山頭， 便是今日的目標

09:54 起走前， 我們被一旁的芒花吸引而停下腳步， 出發前確認了這天的行程可以在表單的控制內， 所以我們也開心的在這裡留下許多的照片

09:54 隱身在芒花後側的是這天山行的重頭戲左側紅色標語: 前方崖梯， 小心行走

09:58 崖梯， 共有三處一處較長， 二處短一些幾乎近90度的垂直， 雖然知道木梯裝釘得夠緊實而且兩側也有繩索輔助但也不敢將全身力度仰賴木梯及繩索我們依序一個一個來， 小心翼翼安全過關後， 有捏了一把冷汗...

10:05 距離下一個目標處: 大樟樹 , 約有150公尺

10:06 短暫卻有些間距的攀爬

10:08 行過崖梯後， 步道兩側依舊是滿佈的濃蔭， 腳下是舒適的落葉鋪地

10:09 大樟樹 獅仔頭山曾經是樟腦的重要產區之一，具有高度的經濟價值

10:11 接續木棧階梯

10:14 獅仔頭山前鋒， 海拔862.4公尺， 是獅仔頭山的最高峰， 旁邊的開闊處， 隱約可以看見台北101

10:15 步道沿道， 多半可收到訊號

10:25 從獅仔頭山前鋒後， 下切的山徑， 很滑， 一不小心， 可能就會摔個四腳朝天於是我們也在這裡拿出了登山杖來輔助，

10:43 來到山頂囉， 樹頭上綁了許多的登山布條看來這座山也是挺熱門的

10:33 經山友大哥介紹， 台灣原生種金毛杜鵑每年約在3～5月時綻放

10:48 山友大哥推薦我們從另一側下山(防番古道)， 有不同的樣貌

10:51 山徑下來後， 取左的方向， 也可以留意樹幹上的指標我們也參考對照了手上的離線地圖

10:54 茂密的蕨類， 以及沿線遮極佳的樹種

10:57 參天大樹， 頭頂上有藍天， 山徑上的林木不雜亂

10:59 石寮遺跡， 位於防蕃碑後越嶺道路上，為防禦性堡壘。可能為當年隘勇線上具有防禦功能的駐站，與山區採腦的管理站，以保衛樟腦產業的開發。

11:00 步道下切前行至防番石碑

11:02 針葉林相

11:03 小攀爬

11:03 幸好聽從了山友大哥的建議， 這一段石番古道有古碑， 遺址， 闊葉針葉林相，時不時還有鳥叫聲蝴蝶飛， 景緻很豐富有點像在山裡探險一般

11:09 防番石碑， 主要是紀念當時在此設置隘勇線期間受傷或生病及殉職的日警台藉隘勇我們三人竟在這裡鬧了一個笑話看著石碑文， 卻誤將碑文左右錯置...

11:12 一小O型的古道後， 接續主線步道

11:17 我們還在納悶， 這天遇上的人不多前方就來了一票大隊年輕人。

11:34 即將回到崖梯處， 有處開闊處， 可一覽綿延層峰， 加上天氣好， 整個無限視野。

11:46 再次回到驚險的崖梯， 上去或下來， 都讓人心驚膽戰< (個人感覺)也許是看多了， 不少山友登山事故， 雖然一直提醒自己 小心為上但遇上有點危險的山徑， 還是不敢輕忽

11:54 原以為隨著秋末， 今年已經沒有機會欣賞芒花紛飛沒想到， verita的臨時邀約， 竟讓我們兩天一夜的北行欣賞了各式各樣的芒花。

12:10 回到登山口

12:10 沿著蜿蜒的新店山區下山竟在路邊發現了幾隻小獼猴eva實在太厲害， 瞬間的捕捉， 還清晰可見。

13:02 回到山下， 趕緊記祭祭五臟廟

獅仔頭山， 是新店區第一高峰， 是近年來頗為知名的郊山獅仔頭山隘勇線是日本總督府制定理蕃大綱之後所興築的第一條擴張隘勇線2004年台北縣政府公告獅仔頭山隘勇線為縣定古蹟防蕃古碑還是全台隘勇線中唯一現場遺留的文字紀錄充滿記錄的古道， 也在歷史上扮演著相當重要的位置我們， 拜好天氣所賜，盡賞步道多樣的自然景致與悠美還有， 對的夥伴， 讓山行路一路歡笑無比 ^.^

城市漫遊。 gina

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