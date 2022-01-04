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全台各縣市「17條必訪步道」年度冠軍盤點！360度零死角視野最夯，百岳新手也能踩點

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2021年悄悄進入尾聲，今年因疫情山林經過三個多月的封閉，靠著全民共同防疫，我們才能順利重返山林、繼續走入大自然。健行筆記根據路線資料庫的統計，整理出各縣市必訪步道中「最受歡迎步道」，一起來看看分別是哪些吧！

＊各縣市必訪步道是2019年由全台民眾近100萬投票數中選出「台灣百大必訪步道」。

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▊基隆市必訪TOP1：姜子寮山步道360度零死角絕美視野，外加春櫻秋芒和柳杉林，附近還有瀑布和古道，堪稱北部CP值高的一座小百岳。

e257af45f561e11f9afc0e37a5acceac.png圖／鳥毛遊記

▊台北市必訪TOP1：

陽明山東西大縱走位於陽明山國家公園的長程縱走，一次走完需要花10-12小時，並可登頂十座山，山友堪稱「百岳練習場」！若在秋天到訪還可欣賞一大片芒花，深受大家喜愛。

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圖／Chin天天異想世界

▊新北市必訪TOP1：五寮尖登山步道三峽五寮尖除了高潮迭起、處處奇險的岩稜之外，還有蜂巢岩和煤礦遺址，一趟攀岩走稜之旅，保證大呼過癮、絕無冷場，下山後還能順遊大豹溪沿岸風景區或三峽老街、祖師廟一帶。

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圖／鳥毛遊記

▊桃園市必訪TOP1：北插天山登山步道為北部知名中級山，最負盛名的莫屬秋天的山毛櫸。沿途山徑大多維持原始樣貌，有時走在泥土路上，有時踏在瑰麗的樹根上，有時踩在舖滿樹葉的路面上，多變的地形與樣貌，吸引許多山友前往挑戰。

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圖／Straybirds

▊新竹縣市必訪TOP1：霞喀羅國家步道霞喀羅國家步道是一處具歷史與美景的夢幻級古道，沿線可看見日治時期駐在所、紀念碑等遺址，步行其間感受到這一條有著可歌可泣的歷史古道背後的許多故事，入秋時也是知名賞楓景點。近期因人潮不斷湧入，造成當地嚴重交通問題與環境破壞，希望民眾們到此一遊時不留下一絲痕跡，一起維護大自然生態。

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圖／Straybirds

>▊苗栗縣必訪TOP1：加里山登山步道加里山登山步道聯絡南庄蓬萊、風美及鹿場，沿途為柳杉人工造林及闊葉林，林下植被多以蕨類和耐蔭性物種為主，擁有豐富的動植物生態。山頂一等三角點，視野遼闊，可遠眺氣勢磅礡的雪山聖稜線和鄰近的鹿場大山。

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圖／小威

▊台中市必訪TOP1：東卯山步道與去年熱搜度相較下，東卯山步道不減反增，躍升為台中市第一名。是谷關七雄第五座，沿線風景秀麗，生態資源豐富多樣，登山路徑呈和緩的之字坡向上攀升，寬大好走，是座很容易親近的山。登頂後腹地寬廣，設有大型微波反射板，視野遼闊，擁有360度絕佳的好風光。

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圖／黃秀鳳

▊彰化縣必訪TOP1：橫山步道橫山步道又名觀日步道，全長僅一公里多，其中橫山為八卦山脈最高峰，也是台灣小百岳之一。天氣晴朗時能俯瞰彰化平原的平疇綠野和高鐵飛馳而過的景觀，並且遠眺玉山群峰。

ae9442bbfb14089a8703e04860b9b4d0.png圖／小威

▊南投縣必訪TOP1：合歡北峰步道台灣百岳之一，為合歡群峰中最高峰，接近山頂的稜線上，豎立了一座巨型的反射板，是合歡北峰最明顯的標誌，之後視野愈來愈開闊，有時可以欣賞到在山谷翻滾的雲海。

a0ffa621aafe2fd46eaf613b00d01e62.png北峰草原與知名反射板（圖／Chin天天異想世界）

▊雲林縣必訪TOP1：雲嘉大尖山、二尖山步道 來雲嘉大尖山當然不能錯過壯觀的茶園景象啦！峰頂視野廣闊，可遠眺阿里山脈、塔山、玉山及雲嘉平原，是觀賞日出、夕陽及雲海的好去處。

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圖／納維布魯

▊嘉義縣市必訪TOP1：特富野古道雖然今年在8-12月進行步道整修，依舊不減熱度，連續蟬連嘉義步道寶座！也於12/4重新開放。沿途生態豐富，尤其鳥類種類更是繁多，柳杉環繞滿山遍谷，適合假日戶外踏青及賞鳥的好地方。

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圖／黑山羊家族

▊台南市必訪TOP1：關仔嶺大凍山步道為台南市的第一高峰，也是台灣小百岳之一。步道沿途生態豐富，冬日來可賞清新脫俗的寒梅，片片白瓣紛飛，與落日餘暉相映、美不勝收。

488aea7b8baf87e04d9af91946cd4e4f.png圖／黃秀鳳

▊高雄市必訪TOP1：柴山步道(北柴山)與去年熱搜度相較下，柴山步道不減反增，連續蟬連高雄冠軍步道。有完整的天然林相和特殊的石灰岩地形景觀，並造就台灣獼猴的棲息地，走在柴山步道中，除了可欣賞多樣原生植物外，成群的獼猴列隊歡迎也是一種特殊的體驗。

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圖／納維布魯

▊屏東縣必訪TOP1：浸水營古道西起屏東枋寮，橫越中央山脈至臺東，是一條越嶺點最低、使用頻率最高、且壽命最長的古道。本區濕潤的氣候造就特殊植被環境與生態系，也孕育為野生動物的重要棲息地。

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圖／納維布魯

▊宜蘭縣必訪TOP1：聖母登山步道(抹茶山)說起聖母登山步道資深山友應該知道，就是礁溪五峰旗瀑布旁的那條風景優美宜人的登山步道，但年輕的山友可能只知道他的藝名抹茶山吧！此條步道為天主教徒的朝聖之路，亦是前往蘭陽五岳之一的三角崙山之中繼站。

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圖／AF

▊花蓮縣必訪TOP1：瓦拉米步道瓦拉米步道是八通關越嶺道東段的一部分，全長約14公里，坡度緩、視野佳。步道沿著拉庫拉庫溪谷而上，具有亞熱帶至寒帶特色的完整生態體系，蘊育著豐富多樣的動植物資源。沿途會經過五座吊橋和多處駐在所遺址。

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圖／Straybirds

▊台東縣必訪TOP1：都蘭山步道都蘭山為海岸山脈南段最高峰，由於地理環境因素處在盛行雲霧帶，山頭終年雲霧繚繞，蒙上神祕空靈的氣氛，因此又稱為「美人山」。是當地原住民卑南族及阿美族的聖山，天氣好走在稜線上可眺望東邊的太平洋及西邊的花東縱谷。

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圖／洪歆雯

步道 必訪 登山

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