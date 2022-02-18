窗外的百寶箱「雪山北峰」　聖稜線上一流展望＆爆美雲海極難忘

雪山北峰（H 3703m)，屬雪山山脈，泰雅語稱為「Babo Tarakusya」（音譯為塔拉庫霞山）。向南連接雪山、凱蘭特崑山；向北連接穆特勒布山、品田山、大霸尖山。雪山北峰至雪山主峰的稜線，海拔高度皆在3500公尺以上，斷崖遍佈、岩層峭立、奇峻高聳，還有孑遺冰河侵蝕而形成的懸冰斗地形，是聖稜線中的精華路段。本想跟同伴們去奇萊東稜，簡單做了功課，發現路徑比想像中難纏許多；再加上行程後半段天候不甚穩定，陡峭的山徑加上水氣會更加濕滑。又得面對濃密箭竹、巨木倒木、一日陡下2000多公尺沒什麼踏點的樹根土坡⋯想想並非目前自己能力可及，所以就放棄去東稜的行程了。雪山北峰也是我一直想拜訪的，走一小段聖稜線精華，時間不需太長，天候狀況又比較好掌握；剛好369山莊和雪北山屋還有床位可申請，於是不加思索，準備好就出發了。

⬆️ 武陵農場眺望池有山、桃山、詩崙山（左至右）

⬆️ 往七卡山莊途中眺望楓紅與桃山已經去過近十次的雪山，出發後一如往常：登山口大水池拍照、七卡山莊休息上網、哭坡觀景台午餐、雪山東峰小憩、369山莊看夕陽⋯最近帳篷睡習慣了，回到人多喧囂的山莊，反而覺得吵嘈得難以忍受。半夜起床如廁，無雲的天空中繁星點點，清晰可見，開心想著明天一定會展望大好。用薄弱的訊號收收訊息，得知同事病故往生的消息，原本的好心情突然又悶了起來⋯人生很無常！

⬆️ 巒大花楸

⬆️ 從369山莊往黑森林途中，朝陽映照的凱蘭特崑山北峰 南壁

⬆️ 從369山莊往黑森林途中，浴火重生的草原與獨立樹走黑森林水源路可以略過雪山主峰和北稜角，直上聖稜線1.9K續接凱蘭特崑山北峰往雪北。這一段黑森林總長2.5公里，前面1.7公里平緩，雖然倒木橫陳、偶有跨階、石瀑，比起往雪山主峰的黑森林不那麼好走；但路徑明顯、雪季反光標也清楚，沒有迷路的風險。

黑森林水源路的路況大致上⋯0K-1.3K平緩、1.3K-1.5K有倒木（巧遇長鬃山羊）、1.7K-1.8K石瀑地形爬升、1.8K-2.2K森林土路繼續爬升、2.2K開始碎石坡、2.5K抵達聖稜線1.9K交會點。最惱人的就是2.2K-2.5K的碎石坡，大石頭小石頭雜亂分佈，踩一步滑兩步，重裝向上非常吃力。走了很久覺得沒什麼進展，乾脆在這裡拍岩壁照！凱蘭特崑山北峰南壁真壯觀，節理清楚又猙獰；踩在碎石坡奮力向上，背景是壯觀的岩壁，開心想著照片一定很網帥！

就這樣邊拍邊爬，忘卻許多爬坡的辛苦。站上聖稜線的瞬間，迎面而來的是會把人吹飛的超大強風；好不容易站穩站定，把衣帽好好整理一下，回頭看看北稜角旁的2號圈谷，再往桃山方向張望，沒有雲海又湛藍的海天一線間，聽到饅頭人大喊著⋯‼️ 哇⋯烏龜⋯ 烏龜⋯是龜山島耶⋯

⬆️ 聖稜線往桃山方向眺望，沒有雲海遮蔽的海面上可見龜山島（中）及蘭陽平原（中偏左）

聖稜線上展望超級棒：向東看到武陵四秀和龜山島、向南看雪山主峰（1號圈谷）和北稜角（2號圈谷）、向西有雪山西稜、向北有雪山北峰至大小霸（在聖稜線 3.5K之後可見）⋯稜線綿延，大飽眼福。真要說困擾所在，除了強風造成的風寒效應很冷之外，就是無限大景讓人頻頻佇足拼命拍照，所以越走越慢⋯

⬆️ 聖稜線上眺望2號圈谷

⬆️ 雪山主峰及1號圈谷（左）北稜角及2號圈谷（右）⬇️ 雪山北峰頂上眺望 Y聖

⬆️ 凱蘭特昆山北峰 眺望 雪山西稜

⬆️ 雪北山屋前最後假山頭（H3650m）眺望中央山脈及奇萊東稜

⬆️ 聖稜線上眺望雪山主峰

⬆️ 聖稜線上眺望超爆美雲海

⬆️ 聖稜線上眺望日出前的中央尖山

⬆️ 聖稜線上眺望日出前的雪山主峰及黃金聖稜我們花了比原來預期長的時間走到4K的雪北山屋（H3590m)：可容納10幾個床位，為了防止雪壓，擁有比一般山屋還要傾斜的屋頂，在森林裡被高大圓柏環抱著，難怪大家都說這是溫馨的童話故事小屋。照不到光的山屋陰暗又寒冷，天還沒黑就已經降到零下二度。我沒有看到白雪公主和七矮人，只見門口貼上實聯制的QR Code和防疫宣導⋯❌ 國家公園是很用心，但山屋沒有網路啊，要怎麼傳送實聯制？！❌ 這麼冷的天氣，不會有人特地爬上稜線只為了傳送實聯制啦⋯

傍晚登頂雪山北峰，看著奇萊東稜，那裡有我的朋友們，正努力地在箭竹海中游泳⋯看著大小霸、四秀延伸到雪山主峰的偉岸壯濶，終於能體會沼井鐵太郎看到這條稜線時，心中的驚訝與讚嘆。回程時，聖稜線上看到直升機降落在雪山東峰，聽369的協作敍述有山友因高山肺水腫請求救援⋯還好順利平安。

⬆️ 雪山東峰的即刻救援整趟行程因為同事的病故消息蒙上一層心裡的感傷，深刻體悟到：就算生活不會天天如意，但能夠擁有大口呼吸、大口吃飯、大眼賞景的簡單日常，就是滿足的幸福。回程時不知為何，饅頭人在黑森林走特慢，當我小抱怨他在浪費下山時間時，他說他有預感今天又會遇到長鬃山羊⋯❌ 整個黑森林都沒遇到山羊⋯⭕️ 雪北山屋的水，有水塔的味道，但我還是很珍惜地喝；回到369山莊，煮了熱熱的茶，大口大口喝，甘甜又幸福。❤️ 當我取笑饅頭人：哪有那麼多羊可以遇到⋯就在從369山莊往雪山東峰步道上6K左右，被一個大圓屁股擋住去路了！

「上天關閉了一扇門，就為你開啟另外一扇窗」雖然沒有和同伴們去奇萊東稜覺得有點可惜，但這趟雪北之旅是上天賜給我的另一扇窗。多年前的雪山頂上拍聖稜線時，意外拍到了清楚的陽明山群峰，已經令我感到相當興奮⋯沒想過這次還發現了傳說中的哭坡名樹、欣賞朝陽映照的黃金聖稜、眺望龜山島、和長鬃山羊四目相交、面面相覷⋯

⬆️ 2017年6月在雪山主峰拍攝聖稜線

⬆️ 細看之下，可見陽明山群峰

⬆️ 哭坡名樹N 24° 23' 25.0", E 121° 16' 45.6"（4.1K-4.2K間 上行時，抬頭往右上方）窗外充滿各式各樣繽紛豐富的寶物，當你打開心扉接受它，就會一樣一樣地顯現出來。找個好天氣，也來享受一趟特別的雪北之旅吧！

2021年12月15日08:40 雪山登山口出發10:00 七卡山莊早餐10:30 出發12:30 哭坡觀景台午餐12:20 出發14:30 雪山東峰14:50 出發15:45 369山莊⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

2021年12月16日06:15 369山莊出發07:25 黑森林1K（1.3K-1.5K有倒木、1.7K-1.8K石瀑地形爬升、1.8K-2.2K黑森林、2.2K開始碎石坡、2.5K抵達聖稜線1.9K）08:55 2K09:25 2.2K開始碎石坡10:25 2.5K（抵達聖稜線1.9K交會處，可見2號圈谷、凱蘭特崑山北峰）11:00 凱蘭特崑山北峰（H3705m）12:30 3K午餐13:30 出發14:45 4K雪北山屋15:00 出發15:37 雪山北峰16:20 回到雪北山屋⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2021年12月17日05:20 雪北山屋出發07:00 聖稜線 3K08:35 聖稜線1.9K休息09:00 開始下碎石坡（2.2K-2.4K）09:30 結束碎石坡11:50 369山莊午餐12:45 出發13:45 雪山東峰14:40 哭坡觀景台15:55 七卡山莊16:50 雪山登山口