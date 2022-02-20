一望無際的茶園風光　「雲嘉七連峰縱走」雲海、鐵道、茶園好漂亮

「雲嘉七連峰」橫跨嘉義縣竹崎鄉及梅山鄉、雲林縣古坑鄉，由南到北連走獨立山、大巃頂、太平山、梨子腳山、馬鞍山、二尖山、雲嘉大尖山，其中有三座台灣小百岳：獨立山(#58)、梨子腳山(#57)、雲嘉大尖山(#56)，會經過獨立山國家級步道及阿里山森林鐵道，還有一望無際漂亮的茶園風光，步道景觀變化多且視野展望佳，為雲嘉地區著名的縱走路線。我的路線：松腳→樟腦寮車站→獨立山→獨立山車站→奉天岩→大巃頂→三元宮(太平)→太平山→梨子腳山→馬鞍山→龍興宮→二尖山→雲嘉大尖山→華山教育農園10-5步道口，全程約13公里，最後一段10-5號下坡稍難走且溼滑外，其餘路況皆不錯，路線請參考我的GPX軌跡。七座山頭最高是雲嘉大尖山，海拔1305公尺，最低是獨立山，海拔830公尺，山雖不高但由南到北總爬升1455公尺，也是很有挑戰性路線。南北二端皆有大眾交通工具接駁，很適合雙向進出的縱走路線安排：【南端】松腳／樟腦寮車站

在嘉義火車站搭乘阿里山森林鐵路在樟腦寮車站下車，平日第一班是9:00發車，到樟腦寮是10:10，假日第一班是08:30發車，到樟腦寮是09:40，時間可能會來不及。 在嘉義火車站(站牌在火車站斜對面)搭乘嘉義縣公車7321(大雅06:15發車)或7313(大雅07:25發車)，由大雅到嘉義火車站約10分鐘，我選擇第一班公車7321時間較充裕，約07:12到「松腳」。

華山教育農園10-5步道口附近有7121公車「蜈蜞坪」站牌，平日約16:35有一班公車到斗六火車站。 經華山教育農園走往華山吊橋，經華山11步道往下走可以到華山福華宮，這裏有台灣好行Y01斗六古坑線「華山咖啡大街」站牌，平日15:00及17:00各有一班到斗六火車站，假日還有16:00、18:00及19:00的班次。 經華山教育農園走往華山吊橋，經華山11步道往下走可以到華山國小附近的「華山」站牌，該處有7106公車，16:00發車到斗南火車站；也有7121公車，平日約16:43有一班公車到斗六火車站。

【北端】華山教育農園10-5步道口／華山咖啡大街／華山這天搭第一班公車7321在松腳下車，對面有巷道由該處進入。

後續可以走馬路到樟腦寮車站，中間也有二段步道捷徑可以走。第一個步道捷徑由此走右側小徑及石階，會再接回馬路。

第二個步道捷徑由此取右，有一個石階梯可走，也會再接回馬路。

接回馬路後續往前，馬路邊可以看到下方漂亮的雲海。

經過一處阿里山森林鐵路的平交道，走鐵軌可以直接到樟腦寮車站，直走馬路也可以到，右側有鐵軌禁止行人進入的標誌。

來到樟腦寮車站，這裏是獨立山國家步道的起點。

這段鐵道有阿里山火車行駛，也是禁止行人通行，樟腦寮車站右側有路可以往上走接步道。來到獨立山二號吊橋，過吊橋後的階梯步道有點長且陡。

第一段步道與鐡軌交會，左側有一個觀景平台，可惜白牆一片。

第二段步道與鐡軌交會。

這裏有個叉路，左往奉天岩，取右，往三角點方向走。

獨立山三角點到了，海拔830公尺，小百岳編號58，有一木製指示牌及衛星控制點編號057(上方標誌已遺失)，這裏也設有氣象局的自動雨量站。

續往下走，遇叉路取右後到達獨立山車站。

第三段步道與鐡軌交會，取右上往奉天宮前行。

來到奉天宮，左上是往大巃頂，先進去休息一下。

奉天宮，廟內供奉觀音，超過200年的歷史，上次來是假日，廟埕廣場擺了滿滿桌子，遊客正在自己煮食享用餐點，這次是非假日，只有少數遊客在此泡茶聊天。

這裏也有雲海可賞。

續往大籠頂方向，一開始就是有些陡的石階步道。

沿路有些叉路，注意標誌指示，往大巃頂的方向走。

前方有標誌往左是往太平，上方就是大巃頂，先取右到產業馬路邊去看看是否有雲海可賞。

上次來此剛好藍天白雲，也有一點雲海，可惜目前天空是霧霧的，只有茶園風光可賞。

大巃頂，沒有標示及基石，有往太平的指示。

這段到太平的路線，有一望無際的茶園風光，偶而也出現了藍天，還可以看到下方的太平，很漂亮的景緻。

路過大巃頂西北峰，海拔1084公尺，山字基石(感覺較粗大，不知是否為山字森林三角點?)，左側有叉路不取，續直行。

通過吊橋後進入太平老街，取左行。

太平老街右側巷道有指標通往三元宮，取右。

走出三元宮牌樓後接馬路，再取左往上行，在轉彎處有一叉路，旁邊「梅花路步道」階梯，由該處進入可通往太平山。

出階梯步道先取右，再取左，循著茶園間的產業道路前行(可參考離線地點)，沒想到大霧，路都看不太清楚。

遇叉路再先取左再取右，到達往太平山的叉路，左邊可見到通訊電塔(?)，取左。

太平山，海拔1082公尺，觀光局阿管處所立的精導點基石，編號WN008。

往回走後直行，沿著茶園邊的山徑直行，經過竹林後走一小段道路，右方叉路往下不取，續直行。

這個地方要注意路條，否則容易錯過，取左走階梯。

一段爬升階梯後到達梨子腳山，又稱祝壽山，海拔1176公尺，台灣小百岳編號57，三等三角點編號228。

再來也會經過一大段茶園風光，霧氣稍微散了，還有一點藍天，一望無際視野佳，真是賞心悅目。

來到馬鞍山，海拔1265公尺，圖根點。

再往前行，到達龍興宮後方，取右走階梯下去龍興宮，休息及上個洗手間。

沒想到天氣變化真快，休息上完洗手間後，一下子就晴天萬里，藍天白雲！

回到步道後續往二尖山前行，這段紅白相間的階梯，綠色茶園配上藍天白雲，是此行最漂亮的一段路線。

經過一片竹林後進入產業道路，續往前行。

二尖山，海拔1274公尺，只有一個立柱標示，原有基石已遺失，設有一座涼亭，旁邊是4-2的步道叉路。

再往大尖山的方向前行，先經過一座涼亭後往下行。

涼亭的視野也還不錯。

在此叉路取左，經過一段緩上坡。

雲嘉大尖山，海拔1305公尺，台灣小百岳編號56，一等三角點及一等衛星控制點。

再來走10-5號步道往下走，這段是今日行程較難的路段，前面先是陡下坡石塊路段，也因前二天下雨，部份石階有些溼滑，要小心往下行，不過這段也很有特色，步道二側有些陡峭路段有非常顯眼的紅色拉繩，在此刻步道溼滑時非常有幫助。

全神貫注往下走，最後一段是檳榔園，完善的石階步道且地面乾燥，比較起來真是差太多了！

10-5號步道出口。

再往下走到華山教育農園入口，右側馬路有7121公車站牌，不過時間還很早，決定取左經華山教育農園，走華山吊橋及上次沒走過的情人橋到「華山」搭16:00發車的7106公車。

華山吊橋(小天梯)及情人橋。

更多相片，請點選我的相簿：雲海、鐵道、竹林、茶園@景觀變化多且視野展望佳的雲嘉七連峰。