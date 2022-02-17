新北平溪「石荀尖」登山健行趣　山頂展望360度俯瞰山區風光

2021/12/19，石筍尖位於新北平溪區，因山形像豎立的竹筍而得名，石筍尖、薯榔尖、峰頭尖是著名的平溪三尖，我們選擇先登石筍尖的行程，車輛停在菁桐火車站附近好停車，從二坑口上距離比較近，走了一小段馬路後經過二坑土地公廟是座早期的石砌土地公廟，參觀拜拜後繼續往步道走。

中間遇有叉路口，左往薯榔尖右往石筍尖，選擇往石筍尖方向，步道前段舖設有石階平緩好走，但是石階上青苔很多還是要留意避免打滑，一直走到石階梯的終點處，開始出現了原始山徑，需要拉繩攀岩前進，建議可以帶手套方便使用哦，我們手腳併用緩慢推進終於到了石筍尖頂。

石筍尖海拔520公尺無基石，山頂腹地狹小都是岩石居多，但有一個特別造型的岩石像是椅子，號稱皇帝椅故石筍尖又名皇帝椅山，山頂展望很好有360度的環繞視野，俯瞰石碇、平溪、汐止、瑞芳等山區風光，拍照留念後下山，拉繩攀岩處一樣小心翼翼，回到石階步道令人安心，順路走到石底大斜坑逛逛在到菁桐火車站吃吃喝喝結束行程，今天一共走了3.77公里，耗時2小時25分左右含休息，台灣很美，對於喜愛戶外活動的人而言，台灣是寶島有70%是山林，要認識這片土地就是往大自然走去，一步一步去探索，享受美好山林。

10：41，菁桐火車站附近好停車

收費停車場計次$100

看到薯榔尖

10：45，往二坑登山口

十分幹線

廢棄房屋

經過民宅

10：53，二坑土地公廟

早期的石砌土地公廟

步道導覽圖

11：00，中間遇有叉路口，左往薯榔尖右往石筍尖

選擇往石筍尖方向，步道前段舖設有石階平緩好走

石階上青苔很多還是要留意避免打滑

步道上設有石椅

走在林間不會曬太陽

石頭上也長滿青苔

11：15，石階梯的終點處，開始出現了原始山徑

需要拉繩攀岩前進，建議可以帶手套方便使用哦

小心翼翼

往石筍尖

11：37，看到國旗，石筍尖頂到了

石筍尖海拔520公尺，無基石，山頂腹地狹小都是岩石居多

有一個特別造型的岩石像是椅子，號稱皇帝椅故石筍尖又名皇帝椅山

山頂展望很好有360度的環繞視野，俯瞰石碇、平溪、汐止、瑞芳等山區風光

11：52，拍照留念後下山

楓葉

人家說慢就是快

指示牌

很清幽的地方

12：22，好走的石階步道

12：28，回到叉路口

可愛小花

左邊薯榔尖，右邊石筍尖就在一旁

石筍尖

薯榔尖

12：41，往石底大斜坑

園區參觀逛逛

12：47，石底大斜坑

沿樓梯下行

穿越中

13：01，前面就是菁桐火車站

13：04，菁桐火車站吃吃喝喝

菁桐車站

13：31，今天一共走了3.77公里，耗時2小時25分左右含休息

高度圖

軌跡圖

軌跡下載點石筍尖，二坑土地公廟，石底大斜坑，菁桐車站 - 健行筆記 (biji.co)更多照片石荀尖登山健行趣(郊山) - 健行筆記 (biji.co)