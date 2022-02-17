快訊

拜登：各種跡象顯示 近日內俄國將出兵烏克蘭

「大排長榮」地方版？ 貨櫃車闖三重窄路卡住勾斷電線

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北平溪「石荀尖」登山健行趣　山頂展望360度俯瞰山區風光

健行筆記 / 健行筆記張家瑋

2021/12/19，石筍尖位於新北平溪區，因山形像豎立的竹筍而得名，石筍尖、薯榔尖、峰頭尖是著名的平溪三尖，我們選擇先登石筍尖的行程，車輛停在菁桐火車站附近好停車，從二坑口上距離比較近，走了一小段馬路後經過二坑土地公廟是座早期的石砌土地公廟，參觀拜拜後繼續往步道走。

中間遇有叉路口，左往薯榔尖右往石筍尖，選擇往石筍尖方向，步道前段舖設有石階平緩好走，但是石階上青苔很多還是要留意避免打滑，一直走到石階梯的終點處，開始出現了原始山徑，需要拉繩攀岩前進，建議可以帶手套方便使用哦，我們手腳併用緩慢推進終於到了石筍尖頂。

石筍尖海拔520公尺無基石，山頂腹地狹小都是岩石居多，但有一個特別造型的岩石像是椅子，號稱皇帝椅故石筍尖又名皇帝椅山，山頂展望很好有360度的環繞視野，俯瞰石碇、平溪、汐止、瑞芳等山區風光，拍照留念後下山，拉繩攀岩處一樣小心翼翼，回到石階步道令人安心，順路走到石底大斜坑逛逛在到菁桐火車站吃吃喝喝結束行程，今天一共走了3.77公里，耗時2小時25分左右含休息，台灣很美，對於喜愛戶外活動的人而言，台灣是寶島有70%是山林，要認識這片土地就是往大自然走去，一步一步去探索，享受美好山林。 

10：41，菁桐火車站附近好停車

1ddf0d42ff5225048d593940017ebf26.jpg

收費停車場計次$100

529b7449b527d47e7861a2f307e774a6.jpg

0ebfbc980b43afa958744785b59bde2e.jpg

看到薯榔尖

2a96f446f838690dbcec38425fcd1fd8.jpg

10：45，往二坑登山

5835e8ddc779423f8db575c5e3a3a014.jpg

356ebc73ccc65e0ad571d806faa91184.jpg

e8e449ab6c4158ce655051c0d78b909d.jpg

十分幹線

966df5a5a9a0431aabf5fba5b4a8fbfb.jpg

12236e1a01c9c6dcfbe6d8e61bf01023.jpg

廢棄房屋

a3c7d7cede2384d83cd7d0dadfe81dd7.jpg

d06958ebb2f5c162da206afd6a74ef2f.jpg

經過民宅

bddc5518f459242803a1ffb4a096508f.jpg

10：53，二坑土地公廟

0dd0d19321b312231116abb4bad318ce.jpg

早期的石砌土地公廟

232336305d5dc7e30db268ea6c6c1b4b.jpg

45564c1b79088665bd959b7049671432.jpg

步道導覽圖

0481b54fa8199de7c49b428b1054a4c6.jpg

910506c66fdb03591845457dccc65ffb.jpg

1d1102abebcb20b06af8862372f06ccc.jpg

11：00，中間遇有叉路口，左往薯榔尖右往石筍尖

de408ebc9a3cf1a05b5616d13441d34a.jpg

選擇往石筍尖方向，步道前段舖設有石階平緩好走

484ab3cfc98811473c4ca85a09a96f19.jpg

ac763b4536465ed82df289d9acbeabd6.jpg

e5fac2dce44aa26d6a62bc4c0fca1e0e.jpg

6ac827ffbb5290e4f803dff71af80c2c.jpg

石階上青苔很多還是要留意避免打滑

c4746ffc555ba7a9125ad6c13389bc12.jpg

d78f2ffb2e36501aadc493ddedbede2d.jpg

ffdae02500f3320259d30957e3c6f661.jpg

步道上設有石椅

359d1777f32003c267df4dcb04f92dde.jpg

走在林間不會曬太陽

f43e922c6fe9506fccc70a50e8a713f3.jpg

52c7a213926add74073bf25ec6a26cf3.jpg

石頭上也長滿青苔

fc28387a7100575bd6961d5a7dae9ad0.jpg

ebe858cb3acad286acb273b7bec6820d.jpg

11：15，石階梯的終點處，開始出現了原始山徑

b8c6bcb6706f117f8423cb4f9860003d.jpg

需要拉繩攀岩前進，建議可以帶手套方便使用哦

85f1e0dc31a786b567b97d1c2bba2381.jpg

317af7f9af02292841aaf4789bc14c2e.jpg

980d9e20c6358f9e95c3577756044640.jpg

0c70a0e050750670ac064a8bbc821485.jpg

e851de98d1e19803dee8cc445a8bd0b7.jpg

d8fcd6cb7c8eef419a131ab06556eb44.jpg

4476e728117fcdd3a196a6d5eb817f29.jpg

小心翼翼

f18dfd4a8abc2fa3e7856cfa02fb5e0e.jpg

2d58b5173d16b9d14f6051356a57680f.jpg

往石筍尖

1e9ba984a15766d710aa2015f997a2e8.jpg

3107e810e78380bcf6d38aa8c6ae5f82.jpg

4d2092c4ceac696085ce930950c758a7.jpg

e11659e79443cab616cad8c68ea868f8.jpg

50ae6cdcb2f8bcc67126e1a5bfa681ba.jpg

11：37，看到國旗，石筍尖頂到了

6d1a7519dabee429d5c4fa0b6b551d69.jpg

2efb8759f3a72076f60f9b3feb6dc0bb.jpg

石筍尖海拔520公尺，無基石，山頂腹地狹小都是岩石居多

f45404b44aaf155824b1480e31fb867d.jpg

6fa90247f4bafaefd649a21687186d04.jpg

有一個特別造型的岩石像是椅子，號稱皇帝椅故石筍尖又名皇帝椅山

54450979867b3b2e7a85c6b3d9344538.jpg

6f6045d01add124d89fd43509fcfbfff.jpg山頂展望很好有360度的環繞視野，俯瞰石碇、平溪、汐止、瑞芳等山區風光

72612371a44bce294b0310910e1623e5.jpg

20071a1a2f9f4420521dce8b71b0a783.jpg

393f7cb2f68b8904854defacc715a8c5.jpg

fbdf7acd79f42801eb54e7d972c5a76b.jpg

11：52，拍照留念後下山

f471c6b3a2085fb4f11614a38eb11fd7.jpg

2828d41fae78e312a7c3e789c7e01b66.jpg

8da0198ae7d1204981662e6248a99311.jpg

楓葉

1a75166546fa44712b28017b2398754d.jpg

6f614e24c6a79a82857d0a36a39e1349.jpg

人家說慢就是快

07f21169c634aaccd6ab7cd62c7e1647.jpg

7a0a74af66bd6ea640eb801bd41c3836.jpg

指示牌

54ddd5ecf53afc89afdeaa052523aab8.jpg

026939eab7b527c94198234b5feebcb4.jpg

f09f50aafb1393521b56f90602bb2e72.jpg

很清幽的地方

1d05e842db82985000277547e835e29f.jpg

9f5913e8a8f093a4376df166e3b37e14.jpg

062f53f4e5f8634b2cf70afad78c1364.jpg

0b483724e3b5f23b546266a593822666.jpg

12：22，好走的石階步道

f990b2a5fa303ce3dff805932cf18a8e.jpg

e3daa541ec0bc60f4bd0adf98c91e9d7.jpg

7ed36c2d24d78dc4bb8677f74ee63bfc.jpg

12：28，回到叉路口

d61d2aca37bd1a5df6315a20694e1df3.jpg

8e1f96cc440213055fbf9558ce1c2983.jpg

可愛小花

e826079d465dab8099cc5b311471ed8c.jpg

06ce8c71ba70e5e74783f0b806981c5c.jpg

左邊薯榔尖，右邊石筍尖就在一旁

29e53bab931855a02c98db93c906f5bf.jpg

石筍尖

60e13d89ac5da8bb0d849881439d5092.jpg

薯榔尖

1078042d079987743b6cd062972e4fa6.jpg

12：41，往石底大斜坑

6a03a0d3b893d1d9150e4908b7159f5c.jpg

df02e65a425078956a84e7c26674c32a.jpg

3e5c2439644f5eca0738fca8ccbe6dbc.jpg

園區參觀逛逛

283a81dafefe3e241b11b3b229040a4d.jpg

b0cb6a81912fea3d30b994b923aa4ae2.jpg

e10d30134278e1aadca2c8091be638cb.jpg

968961b9ee65e0155017bf02590521a1.jpg

12：47，石底大斜坑

ca5c1bd5d5e9b6e13f1a0610008ed1d4.jpg

31b1190d7f995a6a7400f9e1e12cb025.jpg

b592194ef0b232fe00da5f2deadc0e52.jpg

3fbe8840aabe69903e1e9546257254ec.jpg

沿樓梯下行

10365aa0e5dbbf8780044a5510e0c591.jpg

1953fa1d65b75d3c0c171845956ad7ba.jpg

穿越中

37c42d3d610653035a438caae6de2617.jpg

13：01，前面就是菁桐火車站

3a9ba6b98930f9e19c4077dac81db0f2.jpg

b1935fc997091d4157dd3972a7595473.jpg

b456978b5fdd3703df08f5ecce41032d.jpg

13：04，菁桐火車站吃吃喝喝

decf816c9ae20cc410f60c105f220b68.jpg

菁桐車站

455a40bba6b842c67d3294ee1a3e4a9a.jpg

9a31b86baa4d89084635f9afa9b1ea1f.jpg

6804e2c720ce433f2cc7579f979e2127.jpg

13：31，今天一共走了3.77公里，耗時2小時25分左右含休息

910a13533b4198315a02d13759062f77.jpg

高度圖

0c46882b854c73038b2840004f6e7b28.jpg

軌跡圖

85eeff0ed23479f169c900c6354b3b85.jpg

軌跡下載點石筍尖，二坑土地公廟，石底大斜坑，菁桐車站 - 健行筆記 (biji.co)更多照片石荀尖登山健行趣(郊山) - 健行筆記 (biji.co)

步道 登山

延伸閱讀

鶯歌登山遭虎頭蜂螫傷 動保處派捕蜂達人拆蜂窩

最熱門小百岳加里山 警消1年上山搜救12次

合歡北峰登山有福了 小風口第二停車場重鋪新畫停車格

馬管處元旦健行迎曙光 莒光雙島同步慶新年

相關新聞

新北平溪「石荀尖」登山健行趣　山頂展望360度俯瞰山區風光

2021/12/19，石筍尖位於新北平溪區，因山形像豎立的竹筍而得名，石筍尖、薯榔尖、峰頭尖是著名的平溪三尖，我們選擇先登石筍尖的行程，車輛停在菁桐火車站附近好停車，從二坑口上距離比較近，走了一小段馬

登上仙公廟有無敵視野　台南「崁頭山步道」穿梭林蔭享親子旅遊

崁頭山， 位在台南市東山區， 海拔841公尺， 為台南市第二高峰山頂有#123三等三角點。 為編號64小百岳之一。 多數的山友會將車子停放在 仙公廟 ， 假日(限定)也有公車可抵達仙公廟這裡可停車、還

90度崖梯驚險陡峭　新店「獅仔頭山步道」還能到古道探險

獅仔頭山位在新北市新店區， 海拔858公尺， 山頂有顆一等三角點因山形狀似蹲伏的獅子而得名為編號20小百岳之一這次山行成員有: eva ， verita及我先前搜尋格友分享的文章有提到: 獅仔頭山若

新竹「高島縱走」森林療癒之旅！景觀台180度美景後的路程不容小覷

常聽人家說，接觸大自然對身心靈都不錯。疫後的這些日子，橘子貓團隊走入山林採集大量素材，寫了文章，也拍了不少台灣山林影片來與大家分享。希望在這科技時代，我們能一起保持身心靈健康Forerver！心靈上享受真正的大自然外，還能鍛鍊身體的健康，越動越快樂。高島之美！等你一起加入。

有峽谷景觀＋雙瀑布美景　暢遊花蓮太魯閣「白楊步道」

《太魯閣白楊步道》 白楊步道在太魯閣天祥。步道口在台8線中橫公路168.6k明隧道進入。 步道單程全長2.1K到水簾洞；1.9K處有著名的白楊吊橋，後面有雙瀑布可以觀賞。 白楊步道一

搭公車輕鬆登小百岳　嘉義市第一高峰「紅毛埤山」能眺望蘭潭水庫

紅毛埤山位於嘉義市東區，緊臨蘭潭水庫，海拔僅150公尺，為嘉義市第一高峰，小百岳編號62，有一顆二等三角點編號1096。登山路徑主要有二處：濟福宮、鎮德宮，皆有停車場，前次來是在嘉義火車站搭中山幹線(

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。