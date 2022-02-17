快訊

周末強冷空氣襲台！ 吳德榮：感受將比乾的寒流更冷

登上仙公廟有無敵視野　台南「崁頭山步道」穿梭林蔭享親子旅遊

健行筆記 / 健行筆記Gina Szutu

20211204_142700.jpg

崁頭山， 位在台南市東山區， 海拔841公尺， 為台南市第二高峰山頂有#123三等三角點。 為編號64小百岳之一。 多數的山友會將車子停放在 仙公廟 ， 假日(限定)也有公車可抵達仙公廟這裡可停車、還有廁所， 便利性很高步道單程約1公里多， 可原路來回， 或是從山頂處涼亭旁另一側繞一O型(會多約0.5K) 的距離山徑每100公尺有距離木樁， 此行我採原路返程， 但來回都沒發現200公尺的距離木樁XD步道以石階、土徑、產業道路 為主的山徑， 就是石階多了些步道沿線 及山頂(情人石) 處可眺望東山區的聚落不過， 若是夏天來， 會有些炎熱。 

崁頭山步道 相簿

20211204_142703.jpg

20211204_142704.jpg20211204_142717.jpg

完成了台南市第一高峰~關仔嶺大凍山， 時間比預期的早一些

算算時間還夠， 於是繼續前進~崁頭山， 約莫30分鐘的車程， 來到仙公廟

20211204_142849.jpg

14:28 上了洗手間， 整理一下裝備， 出發囉

20211204_143045.jpg

14:30 沿著停車場右側的產業道路上有步道指標及導覽圖

20211204_143127.jpg

14:30 崁頭山步道起點

20211204_143212.jpg

14:32 步道基本上， 就是繞著仙公廟的後山， 之字型前進

20211204_143229.jpg

14:32 紅色與 金黃色建築為主體的仙公廟， 還是有一種親和力的感覺

20211204_143341.jpg

14:33 步道左側有提供幾張木椅

20211204_143442.jpg

14:34 100公尺的距離木樁

20211204_143620.jpg

20211204_143721.jpg

20211204_143926.jpg

14:37 步道上的闊葉林樹種， 午後還有些日照， 卻不會曬人， 剛好的溫度。 

20211204_143959.jpg

14:39 步道上的木橋

20211204_144015.jpg

20211204_144109.jpg

14:41 300公尺的距離木樁，(發現前去沒拍下200公尺， 回程認真看， 竟也沒發現)

20211204_144203.jpg

14:42 部分崎嶇的路段， 有設置了安全的木製圍欄。 

20211204_144328.jpg

20211204_144411.jpg

14:44   400K 距離木樁

20211204_144514.jpg

14:45 來到一處大岩壁

20211204_144523.jpg

20211204_144542.jpg

14:45 步道左側有不錯的展望， ， 可以瞭望東山區的村落

20211204_144613.jpg

20211204_144619.jpg

14:46 開闊處， 還能瞧見山下的仙公廟

20211204_144642.jpg

20211204_144646.jpg

14:46 崁頭山步道指標性的位置: 石蟾蜍因岩壁形狀似一隻突起的蟾蜍而得名。 不過， 岩石上多了許多的雜草，形狀似乎也不那麼逼真。 

20211204_144837.jpg

20211204_144930.jpg

14:49 步道有多處， 設置了 注意蜂 蛇 的標示

20211204_144941.jpg

14:49 500公尺的距離木樁

20211204_145001.jpg

14:50 步道岔路口， 發現右側有路， 去瞧瞧

20211204_145030.jpg

14:50 原來有座涼亭， 這裡也有展望， 也可以歇息

20211204_145146.jpg

14:51 退回到岔路口， 繼續左上

20211204_145558.jpg

14:55 600公尺距離木樁 ， 可能是午後時間， 沿途上沒有遇見太多的山友

20211204_145754.jpg

20211204_150056.jpg

15:00 最近很常在步道上就著光影， 拍出山行路上的剪影

20211204_150131.jpg

15:01 700公尺的距離木樁

20211204_150315.jpg

20211204_150458.jpg

15:04 800公尺距離木樁真的是很幽靜， 只剩下自己呼吸的頻率

20211204_150518.jpg

15:05 乾寶塔爐，步道上另一處的特殊景觀巨大的岩石風化成蜂窩狀，外形狀似一座寶塔據傳在晨昏之際，塔爐之中會有一股煙霧裊裊而升

20211204_150644.jpg

15:06 過了乾寶塔爐， 轉了彎， 來到休息鞍部， 有座大涼亭顏色鮮彩的椅子， 第一次來的時候， 山友很多，這天， 下午三點多， 已空無一人

20211204_150648.jpg

20211204_150701.jpg

20211204_150727.jpg

15:07 涼亭旁邊， 有塊情人石，  亦是乾寶塔爐上方上回來， 人太多， 直接略過， 幾步路， 走到岩石上方， 視野極佳， 不過若在這裡拍照得特別留意， 對面山頭， 不知是不是關仔嶺大凍山??雖然手機已下載了認山頭的APP， 關鍵時刻， 總忘了運用...

20211204_150940.jpg

14:09 不過三角點基石， 還得在右側的左右岔路口的左邊往上走一小段， 而右邊則是走一O型， 可返回到仙公廟。 

20211204_151252.jpg

15:12 來到目標處， 已有三位三友在此處休息

20211204_151253.jpg

15:12 一路上沒瞧見幾個山友， 一度還擔心如何拍認證照??友善的詢問了在這裡休息的山友， 耶， 今年第48座小百岳入手。 

20211204_152614.jpg

15:26 即使0.5公里的距離不長， 再加上早上走了關仔嶺大凍山運動量足夠了， 選擇原路返程。 

20211204_155213.jpg

15:52 回到仙公廟， 繞進來參觀一下廟宇

20211204_155249.jpg

20211204_155252.jpg

15:52 從仙公廟的上方往下看， 視野很好， 據說: 這裡可以欣賞彩霞滿天的美景不知是不是這個原因， 我在下山的時候，快4點了還是有瞧見陸續上山的山友。 

20211204_155718.jpg

20211204_165727.jpg

16:57 回程路上， 金黃夕陽從遠方， 漸漸地西沉

20211204_165728.jpg

崁頭山步道距離適中， 難度一般， 滿適合休閒假日到山上尋悠步道上的林蔭及自然原始的樣貌， 天氣晴朗之際， 還有極佳的眺望視野出發吧~~   不是現在…..要等到什麼時候?? 

【台南。白河】在虐腳的石坡路奮力前進。 小百岳集起來。 編號63小百岳-關仔嶺大凍山步道

城市漫遊。 gina

文章出處:

步道 美景 廟宇

延伸閱讀

最熱門小百岳加里山 警消1年上山搜救12次

HBL／外卡退東山首闖8強 錦和教頭：不可思議

影／興大新化林場攜手東山冠軍咖啡老農 打造精品咖啡

媲美高山美景！新竹關西「石牛山步道」小百岳360度環景視野極佳

相關新聞

登上仙公廟有無敵視野　台南「崁頭山步道」穿梭林蔭享親子旅遊

崁頭山， 位在台南市東山區， 海拔841公尺， 為台南市第二高峰山頂有#123三等三角點。 為編號64小百岳之一。 多數的山友會將車子停放在 仙公廟 ， 假日(限定)也有公車可抵達仙公廟這裡可停車、還

90度崖梯驚險陡峭　新店「獅仔頭山步道」還能到古道探險

獅仔頭山位在新北市新店區， 海拔858公尺， 山頂有顆一等三角點因山形狀似蹲伏的獅子而得名為編號20小百岳之一這次山行成員有: eva ， verita及我先前搜尋格友分享的文章有提到: 獅仔頭山若

新竹「高島縱走」森林療癒之旅！景觀台180度美景後的路程不容小覷

常聽人家說，接觸大自然對身心靈都不錯。疫後的這些日子，橘子貓團隊走入山林採集大量素材，寫了文章，也拍了不少台灣山林影片來與大家分享。希望在這科技時代，我們能一起保持身心靈健康Forerver！心靈上享受真正的大自然外，還能鍛鍊身體的健康，越動越快樂。高島之美！等你一起加入。

有峽谷景觀＋雙瀑布美景　暢遊花蓮太魯閣「白楊步道」

《太魯閣白楊步道》 白楊步道在太魯閣天祥。步道口在台8線中橫公路168.6k明隧道進入。 步道單程全長2.1K到水簾洞；1.9K處有著名的白楊吊橋，後面有雙瀑布可以觀賞。 白楊步道一

搭公車輕鬆登小百岳　嘉義市第一高峰「紅毛埤山」能眺望蘭潭水庫

紅毛埤山位於嘉義市東區，緊臨蘭潭水庫，海拔僅150公尺，為嘉義市第一高峰，小百岳編號62，有一顆二等三角點編號1096。登山路徑主要有二處：濟福宮、鎮德宮，皆有停車場，前次來是在嘉義火車站搭中山幹線(

登山台南第一高峰　關仔嶺「大凍山步道」在虐腳的石坡路奮力前進　

大凍山，又名大棟山 ， 位在台南白河與嘉義大埔鄉交界處海拔1241公尺，為台南市第一高峰， 山頂處設有一等三角點以及設置 防火瞭望台 ， 為早期 防範森林火災所用聽聞周末假日的關仔嶺大凍山步道，人潮頗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。