登上仙公廟有無敵視野　台南「崁頭山步道」穿梭林蔭享親子旅遊

崁頭山， 位在台南市東山區， 海拔841公尺， 為台南市第二高峰山頂有#123三等三角點。 為編號64小百岳之一。 多數的山友會將車子停放在 仙公廟 ， 假日(限定)也有公車可抵達仙公廟這裡可停車、還有廁所， 便利性很高步道單程約1公里多， 可原路來回， 或是從山頂處涼亭旁另一側繞一O型(會多約0.5K) 的距離山徑每100公尺有距離木樁， 此行我採原路返程， 但來回都沒發現200公尺的距離木樁XD步道以石階、土徑、產業道路 為主的山徑， 就是石階多了些步道沿線 及山頂(情人石) 處可眺望東山區的聚落不過， 若是夏天來， 會有些炎熱。

崁頭山步道 相簿

完成了台南市第一高峰~關仔嶺大凍山， 時間比預期的早一些

算算時間還夠， 於是繼續前進~崁頭山， 約莫30分鐘的車程， 來到仙公廟

14:28 上了洗手間， 整理一下裝備， 出發囉

14:30 沿著停車場右側的產業道路上有步道指標及導覽圖

14:30 崁頭山步道起點

14:32 步道基本上， 就是繞著仙公廟的後山， 之字型前進

14:32 紅色與 金黃色建築為主體的仙公廟， 還是有一種親和力的感覺

14:33 步道左側有提供幾張木椅

14:34 100公尺的距離木樁

14:37 步道上的闊葉林樹種， 午後還有些日照， 卻不會曬人， 剛好的溫度。

14:39 步道上的木橋

14:41 300公尺的距離木樁，(發現前去沒拍下200公尺， 回程認真看， 竟也沒發現)

14:42 部分崎嶇的路段， 有設置了安全的木製圍欄。

14:44 400K 距離木樁

14:45 來到一處大岩壁

14:45 步道左側有不錯的展望， ， 可以瞭望東山區的村落

14:46 開闊處， 還能瞧見山下的仙公廟

14:46 崁頭山步道指標性的位置: 石蟾蜍因岩壁形狀似一隻突起的蟾蜍而得名。 不過， 岩石上多了許多的雜草，形狀似乎也不那麼逼真。

14:49 步道有多處， 設置了 注意蜂 蛇 的標示

14:49 500公尺的距離木樁

14:50 步道岔路口， 發現右側有路， 去瞧瞧

14:50 原來有座涼亭， 這裡也有展望， 也可以歇息

14:51 退回到岔路口， 繼續左上

14:55 600公尺距離木樁 ， 可能是午後時間， 沿途上沒有遇見太多的山友

15:00 最近很常在步道上就著光影， 拍出山行路上的剪影

15:01 700公尺的距離木樁

15:04 800公尺距離木樁真的是很幽靜， 只剩下自己呼吸的頻率

15:05 乾寶塔爐，步道上另一處的特殊景觀巨大的岩石風化成蜂窩狀，外形狀似一座寶塔據傳在晨昏之際，塔爐之中會有一股煙霧裊裊而升

15:06 過了乾寶塔爐， 轉了彎， 來到休息鞍部， 有座大涼亭顏色鮮彩的椅子， 第一次來的時候， 山友很多，這天， 下午三點多， 已空無一人

15:07 涼亭旁邊， 有塊情人石， 亦是乾寶塔爐上方上回來， 人太多， 直接略過， 幾步路， 走到岩石上方， 視野極佳， 不過若在這裡拍照得特別留意， 對面山頭， 不知是不是關仔嶺大凍山??雖然手機已下載了認山頭的APP， 關鍵時刻， 總忘了運用...

14:09 不過三角點基石， 還得在右側的左右岔路口的左邊往上走一小段， 而右邊則是走一O型， 可返回到仙公廟。

15:12 來到目標處， 已有三位三友在此處休息

15:12 一路上沒瞧見幾個山友， 一度還擔心如何拍認證照??友善的詢問了在這裡休息的山友， 耶， 今年第48座小百岳入手。

15:26 即使0.5公里的距離不長， 再加上早上走了關仔嶺大凍山運動量足夠了， 選擇原路返程。

15:52 回到仙公廟， 繞進來參觀一下廟宇

15:52 從仙公廟的上方往下看， 視野很好， 據說: 這裡可以欣賞彩霞滿天的美景不知是不是這個原因， 我在下山的時候，快4點了還是有瞧見陸續上山的山友。

16:57 回程路上， 金黃夕陽從遠方， 漸漸地西沉

崁頭山步道距離適中， 難度一般， 滿適合休閒假日到山上尋悠步道上的林蔭及自然原始的樣貌， 天氣晴朗之際， 還有極佳的眺望視野出發吧~~ 不是現在…..要等到什麼時候??

【台南。白河】在虐腳的石坡路奮力前進。 小百岳集起來。 編號63小百岳-關仔嶺大凍山步道

城市漫遊。 gina

文章出處: