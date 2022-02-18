快訊

特助案被擋 莊豐嘉開嗆：工會是沒品組織、華視亂源

東京「淺草商街」大戰：觀光熱點都違建..誰有錯？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

漫步茶園步道、輕鬆登上「大尖山、二尖山」　沿路都是蔥鬱場景

健行筆記 / 健行筆記Elin Lin

選擇從龍興宮旁的階梯棧道啟登。

00067528131446b28ff61bcdf3be9f6b.jpg

有點陡，但走在這茶園步道上，放眼望去就像一片綠波浪，微風拂過，一陣陣清香撲鼻而來，讓人心曠神怡。

524858d0f26f9f1b7188443bb364629b.jpg

eab1fdb22f81dbf0804442b38cc1a5e8.jpg

11ded8d76aa46daa8c07526e0b3bc147.jpg

081cf3dc31eaca63cc877f8fb8683ecf.jpg

漫步茶園間，一片綠意盎然，遠方被雲霧繚繞的山群，又是怎樣的遠方？

a2bee17cfa8a774338bba204cfbbee7c.jpg

5f8a0c61222a3a560098ea727da9524f.jpg

12ae8e8f426cd542d348af87f14b6b40.jpg

549046e43d9df2ed18f095e59cca47b5.jpg

輕輕鬆鬆走完山巔稜線步道，決定不休息，繼續前往大尖山。

8d2f097fb5aab5c382d7fa841c46e149.jpg

23d4aae41c2b1f78127ace512e0f49c9.jpg

截然不同的景觀，有竹林有樹林，遮天參差的樹枝錯落重疊，綠蔭格外濃郁。

13755e42e5fcd25d21b2bd1c74bd0eae.jpg

5d67949979a612c7b3211b795614804d.jpg

71e5411924cd254c46d6cd411847f3f2.jpg

f2789f99c81809bee097d1228411e9bb.jpg

滿樹的綠，滿地的落葉，斑駁的木棧步道，清幽的寂靜山間小徑無人問津。

465938d993286d6c558c6d13cd324ccd.jpg

5227c4ce2147e2b59ad0b97d893fe910.jpg

4d1647c7530f936a02da87e4f5d4c217.jpg

92f19376339b8c6a35e84759dd205a64.jpg

如此輕鬆登上＃56小百岳，從阿里山山脈西北稜延伸至清水溪西側的最高峰-雲嘉大尖山。

a0bc6e9e41456294202ec86c4e6a046a.jpg

2ac247e374863588756a569456449720.jpg

e20c338395bb7ab4d3bb9116fdb16f57.jpg

總覺得走走路，爬爬山，流流汗；在登山之後停下腳步。在位於大尖山與二尖山間的休閒茶園餐廳，在遼闊的視野及茶葉的清香中，細膩地感受食物在大自然中被延展開來，那可是人生最大的享受。

bf2d41eff09f6d87cbaa40201e3470b2.jpg

8fb4415d777609472061d94d4f6dcf1a.jpg

1c133f5755a1e8d63aab3f37a5ff6b4f.jpg

3541b0acc7566e287d4f5ed18bd6a877.jpg

daa734a8546469ca85f54beda6a5bb34.jpg

從茶園餐廳，從觀景台，眺望阿里山脈、雲嘉平原。

9afb1f8e5deae7afb145ca0d7df52bfb.jpg

6e071a6adb84c8ffc5e6d16c37a9e544.jpg

3c4c340c52de75d1669f425a2ad165d1.jpg

bbd4086b0cefbf36b89f178917549edf.jpg

回程，不想走回頭路，決定繞道產業道路回到停車處-龍興宮。

47b5c0de7b47b1d6a791235e417c62ba.jpg

f7684208ee0b76abd63361126409c6da.jpg

09dd1116f38848e9300859d797fb486e.jpg

發現一條捷徑，再次走在茶園滿眼的綠意中。超愛這漫山遍野，層層疊疊，鬱鬱蔥蔥的茶園啊！

a3ebec98995da2365166ce26bfc417e6.jpg

57c1507896df85c11e07c232db23cfe5.jpg

8af2fb9bed6fa280eb55ce80b8381b87.jpg

12ed0ac1000cc2c1f08ce065c8457c79.jpg

9e02adf892ede149be9f877050da4700.jpg

步道 阿里山 登山

延伸閱讀

睜開眼就是茶田！嘉義「阿里山仙境住宿」觀景窗好美　再蒐集石棹霞之道五星步道

南投子弟 雲南製茶奪冠

桃園／大溪老茶廠 被濺滴的茶金歲月

搭公車能搞定的路線！「溪頭九連峰縱走」　竹林、山景、茶田賞心悅目

相關新聞

漫步茶園步道、輕鬆登上「大尖山、二尖山」　沿路都是蔥鬱場景

選擇從龍興宮旁的階梯棧道啟登。 有點陡，但走在這茶園步道上，放眼望去就像一片綠波浪，微風拂過，一陣陣清香撲鼻而來，讓人心曠神怡。 漫步茶園間，一片綠意盎然，遠方被雲霧繚繞的

新北平溪「石荀尖」登山健行趣　山頂展望360度俯瞰山區風光

2021/12/19，石筍尖位於新北平溪區，因山形像豎立的竹筍而得名，石筍尖、薯榔尖、峰頭尖是著名的平溪三尖，我們選擇先登石筍尖的行程，車輛停在菁桐火車站附近好停車，從二坑口上距離比較近，走了一小段馬

登上仙公廟有無敵視野　台南「崁頭山步道」穿梭林蔭享親子旅遊

崁頭山， 位在台南市東山區， 海拔841公尺， 為台南市第二高峰山頂有#123三等三角點。 為編號64小百岳之一。 多數的山友會將車子停放在 仙公廟 ， 假日(限定)也有公車可抵達仙公廟這裡可停車、還

90度崖梯驚險陡峭　新店「獅仔頭山步道」還能到古道探險

獅仔頭山位在新北市新店區， 海拔858公尺， 山頂有顆一等三角點因山形狀似蹲伏的獅子而得名為編號20小百岳之一這次山行成員有: eva ， verita及我先前搜尋格友分享的文章有提到: 獅仔頭山若

新竹「高島縱走」森林療癒之旅！景觀台180度美景後的路程不容小覷

常聽人家說，接觸大自然對身心靈都不錯。疫後的這些日子，橘子貓團隊走入山林採集大量素材，寫了文章，也拍了不少台灣山林影片來與大家分享。希望在這科技時代，我們能一起保持身心靈健康Forerver！心靈上享受真正的大自然外，還能鍛鍊身體的健康，越動越快樂。高島之美！等你一起加入。

有峽谷景觀＋雙瀑布美景　暢遊花蓮太魯閣「白楊步道」

《太魯閣白楊步道》 白楊步道在太魯閣天祥。步道口在台8線中橫公路168.6k明隧道進入。 步道單程全長2.1K到水簾洞；1.9K處有著名的白楊吊橋，後面有雙瀑布可以觀賞。 白楊步道一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。