漫步茶園步道、輕鬆登上「大尖山、二尖山」　沿路都是蔥鬱場景

選擇從龍興宮旁的階梯棧道啟登。

有點陡，但走在這茶園步道上，放眼望去就像一片綠波浪，微風拂過，一陣陣清香撲鼻而來，讓人心曠神怡。

漫步茶園間，一片綠意盎然，遠方被雲霧繚繞的山群，又是怎樣的遠方？

輕輕鬆鬆走完山巔稜線步道，決定不休息，繼續前往大尖山。

截然不同的景觀，有竹林有樹林，遮天參差的樹枝錯落重疊，綠蔭格外濃郁。

滿樹的綠，滿地的落葉，斑駁的木棧步道，清幽的寂靜山間小徑無人問津。

如此輕鬆登上＃56小百岳，從阿里山山脈西北稜延伸至清水溪西側的最高峰-雲嘉大尖山。

總覺得走走路，爬爬山，流流汗；在登山之後停下腳步。在位於大尖山與二尖山間的休閒茶園餐廳，在遼闊的視野及茶葉的清香中，細膩地感受食物在大自然中被延展開來，那可是人生最大的享受。

從茶園餐廳，從觀景台，眺望阿里山脈、雲嘉平原。

回程，不想走回頭路，決定繞道產業道路回到停車處-龍興宮。

發現一條捷徑，再次走在茶園滿眼的綠意中。超愛這漫山遍野，層層疊疊，鬱鬱蔥蔥的茶園啊！