搭公車輕鬆登小百岳　嘉義市第一高峰「紅毛埤山」能眺望蘭潭水庫

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紅毛埤山位於嘉義市東區，緊臨蘭潭水庫，海拔僅150公尺，為嘉義市第一高峰，小百岳編號62，有一顆二等三角點編號1096。登山路徑主要有二處：濟福宮、鎮德宮，皆有停車場，前次來是在嘉義火車站搭中山幹線(綠線or綠A線)到終點站「嘉義大學校區內」，經校園走到濟福宮，再走蘭潭後山步道到紅毛埤山，這次因時間關係，就直接搭公車7308到位於大雅路的「東洋新村」站牌，走紅毛埤巷，不用5分鐘即可到達三角點。嘉義縣公車7308一天有四班往返「半天岩」，可在嘉義火車站(站牌在火車站斜對面)搭乘，回程公車約40分鐘後會再到「東洋新村」，時間算是很充裕，另外也有7317公車可選擇，不過該公車因回程時間較久，適合想走蘭潭後山步道的選擇。今日路線：「東洋新村」站牌→紅毛埤山→山子頂山→鎮德宮→「崇仁護校」站牌，1.74公里，約30分鐘。這天搭15:25由大雅發車的7308(到嘉義火車站約10分鐘)，「東洋新村」下車，往回走就可以看到紅毛埤巷。

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轉入紅毛埤巷後，馬上就遇到叉路，取左。

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路上有戶人家有養狗，每次經過都會大叫，還好關在籠子內，再往上走沒多久，遇見叉路由此取右。

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進入後再走一小段路，即可看到在果樹下的三角點。

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紅毛埤山，海拔150公尺，二等三角點1096號。

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回到第一個叉路口，還有時間，取左走往鎮德宮方向。道路右方有一個鐵柵門，參考離線地圖及山友的資訊，是通往山子頂山的方向，原本有點擔心要開鐵柵門不太適合，看到左側有一空隙可通過，也就走進去了。

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進入後往上走一段，可在左側果園中看到山子頂山三角點(可用離線地圖輔助)，海拔141公尺，三等三角點305號。

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回到鐵柵門，取右往上，遇叉路再取右，階梯下方取右，左側是通往環蘭潭水庫的馬路。

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很快來到鎮德宮，這裏有停車場，也有洗手間，還可以眺望下方的蘭潭水庫。

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沿著鎮德宮前的馬路走到大雅路，取右可以回到「東洋新村」站牌，看看地圖左側的「崇仁護校」站牌，二者距離差不多，取左，路邊會看到7317公車的「盧厝」站牌，不過7308公車並沒經過此處，再往前走到「崇仁護校」等回程的7308公車。

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步道 登山

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