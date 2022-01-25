漫步楓紅古戰場！ 苗栗泰安「馬那邦山登山步道」遠眺深藍聖稜線

在入秋楓葉轉紅季節，苗栗馬那邦山都是超級大熱點，除了染滿楓紅的古戰場，天氣好時，登上三角點後，深藍天空映入眼簾，大霸尖山至雪山之間的聖稜線、雪山山脈讓您盡收眼底。交通／停車：

有三個登山口（上湖、天然湖、珠湖），這次選擇的難度較低的珠湖登山口，從山下的大湖－草莓文化館到珠湖登山口，大約25分鐘路程，進入中原路後，也有一間加油站，建議也可以先加油再上來。沿途產業道路、司馬限林道的路況還不錯，會車也還算容易，但進入珠湖農路後，到停車場前，路寬會縮減到約1到1.5台的車寬，加上是上坡，建議速度可減慢，注意與對向來車會車空間。

當天是平日(周三)，約11點半到達，停車場是接近全滿，而假日時，聽說七點就會全滿，建議來賞楓、健行的朋友，可以抓一下出發時間點。

這個停車場是私人的，收費是100元/次；停車場旁就能遠眺細道邦山，還有規劃一間滿大廁所，下山時還可以先整理整理再下山。

步道路況：

從入口處到細道邦山與馬那邦山入口交會處的500公尺步道，雖然有人工規劃石階，但因為日照少，加上沿途竹林、芒草遮蔽，所以石階都有偏潮溼的狀況，行走時還是要注意。

到達0.5km的登頂入口，就會開始一路上坡；從入口到古戰場紀念碑，基本是原始、人工參半的步道路況。

有時階梯，有時樹根盤據黃土路，加上步道全程4.6km(來回)，建議穿著登山鞋，行走較舒適安全。

進入這段步道，也可以明顯看到漸漸轉紅的楓葉。古戰場紀念碑

到達古戰場紀念碑，首先就被漫天的楓紅給吸引，與藍天相互爭豔的【楓景】，非常吸睛！

紀念碑這裡有設置休息的平台、座椅，可以在這稍做休息

也可以在往上行動約1-2百公尺距離，會到一處更大空地，也滿多山友在這泡咖啡，配上滿天楓葉和朋友聊聊天。

如果單純來賞楓的朋友，可以安排在此折返，雖然有登頂處也有楓樹，但數量上沒有紀念碑、空地多，加上登頂前的【好漢坡】……建議可以原路返回。

走過石門後，當看到這個0.18km方向指示牌，千萬先別鬆口氣，因為這才是考驗的開始。

緩上一段距離後，就來到今天最後的大魔王-陡升坡階梯，從下方往上看的時候，腦子裡面【我是誰、我在那裡…】，真的有些無情。

雖然這裡也有一些楓紅佈滿階梯，但當時真的也無心欣賞了，接近六、七十度的陡上，真的有些心累，只有慢慢調整呼吸、腳步慢慢登山三角點。

上來後，看到徐慶榮紀念碑就代表三角點就在眼前了！

繼上次觀霧行後，再次看到聖稜線又有不一樣的感覺，不同於觀霧的雲霧環繞神秘感，馬那邦山的聖稜線是更為開闊無比的展望，一次將雪山山脈、大霸盡收眼底。

加上深藍到不行的天空，即使用照片、文字似乎沒辦法完全說明當時的感覺。

另外，登上三角點也可以深刻感受到【人潮】，多到像來到中午時刻星巴客一樣，如果想體驗寧靜藍的聖稜線，時間上可能要在抓早一些了。

行程建議：1.屬於中級山入門款，建議平時有運動習慣朋友前來。2.步道的路況原始人工參半，建議攜帶登山杖、穿著登山鞋。3.純賞楓的朋友，建議到古戰場紀念碑再上去的空地就可以原路折返。4.假日約七點停車場就滿了，建議假日前來朋友早點出發。馬那邦山入口處：珠湖登山口停車處：登山口前私人停車場開放時間：24hr

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