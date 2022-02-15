登山台南第一高峰　關仔嶺「大凍山步道」在虐腳的石坡路奮力前進　

大凍山，又名大棟山 ， 位在台南白河與嘉義大埔鄉交界處海拔1241公尺，為台南市第一高峰， 山頂處設有一等三角點以及設置 防火瞭望台 ， 為早期 防範森林火災所用聽聞周末假日的關仔嶺大凍山步道，人潮頗多雖然鬧鐘設置了6點， 還是掙扎了些時間準備就緒， 約7:15出發， 導航原先設定23.31834,120.51063(鹽粿山休息站)約9:20左右來到山下， 道路兩側就已經停了滿滿車輛， 再沿著山路往裡開， 除了道路愈來愈小， 也擔心萬一到時沒能停車又不方便迴轉， 想想， 算了， 認命一點， 就把車再開出來停在路邊。關仔嶺大凍山步道， 沿途會經過3個涼亭， 一直到山頂的第四座瞭望台步道為: 原始路徑、石階、水泥路、木棧道 交錯表定三公里(單程)的距離， 前一公里為上坡的水泥路後兩公里為陡上的石坡路， 部分路段崎嶇且不平整， 有點挑戰。 步道沿線沒有太多的展望， 不過， 這樣也好因為陡上的石坡路， 還是需要專心腳下的步履， 若一踩空沒有四腳朝天， 可能也會歪腳， 秋冬時節， 往南走， 只要穿了薄外套就可以沿線路標清楚， 假日人也多， 不至於迷路。 這天從停車處到山頂， 來回共走了10公里， 真的是來練腳力的

關仔嶺大凍山 相簿

09:30 道路兩側都是停車，大凍山步道真的很熱門。

09:35 從紫雲殿到山頂， 有5.1K 的距離， 我的車， 停得更遠些

09:36 發現路愈來愈小， 只好掉車往回停放。

09:42 緩上的的產業道路， 兩側都是檳榔樹

09:44 產業道路上有路徑指標， 右側會有車輛經過，左側陸續有山友下山， 我依著山友腳步前進

09:52 之字型的緩上坡， 有中低海拔的林相， 如: 山黃麻....

10:01 來到步道交會處主線道，(看這路徑， 應該是從土地公圓環處)銜接上來， 這裡有部分的營業店家

10:05 我在分岔路口停下腳步， 想著: 左轉(上回走的路徑) ?? 還是右轉??兩側都有大凍山的指標前方長者， 與我錯身而過時，問了問: 要去哪， 我說大凍山， 兩條步道有甚麼不同??最後， 還是決定左轉。

10:10 大凍山登山步道的大石碑， 不少山友都會在這裡留影

10:17 在此之前的步道， 皆無產業道路， 部分路段坡度較陡

10:23 來到距離山頂有2.2K的距離木樁處，右側的步道， 不知是不是我與長輩錯身而過(右側) 的步道

10:24 步道上雖有陽光， 但也有舒適的風吹著，

10:26 過了此處， 步道開始接續石坡路了

10:26 不平整的步道，為了踩踏安全， 山友們依序前進， 前方的年輕人 ， 已經有些疲態了

10:31 看起來平順的步道

10:31 回頭看， 落差很大， 陡上坡， 不少人爬得氣喘吁吁

10:34 兩側的林木， 樹梢的陽光， 讓奮力前進的腳步分散了些疲倦感....

10:43 來到五角形的紅色涼亭， 下山的山友聚在這裡寒暄

10:50 陡上， 加上亂石很多， 很難走快

10:55 走了2/3了， 最後一哩路， 加油

11:02 步道2.2K 處， 種植了許多台灣欒樹

11:06 步道第二處涼亭， 因為內縮， 上回來僅僅經過繞進來看一下， 一座約2層樓高的涼亭連接了另一座涼亭 ， 名為: 曉風樓樹木長得太高， 沒甚麼展望。

11:14 來到2.5K 處， 這天遇上一個大群的高中生閒聊之際， 方知是來山訓的， 不過也因體力不一隊伍拖得很長...

11:14 過了2.5K 後， 步道右側， 有些展望， 山下的村莊， 感覺好遙遠。

11:31 爬上這段石階路， 就到了第三座涼亭的鞍部

11:34 這裡涼亭不少， 有不小的腹地可以休息。 不過， 我的目標還得再往上。

11:35 一路上來， 有點累， 肚子也餓了，眼前的上坡木棧道， 還是需要深呼吸一下....

11:41 看到瞭望台了

12:14 3K的木樁

12:14 山頂處， 已經有不少山友， 或坐或站， 先找張椅子休息， 取出午餐， 歇一下

12:14 走上四角木製的瞭望台，木柱上還貼了~台南第一高山大凍山 的標示牌

12:14 瞭望台2樓處， 有座森林火災觀測儀

12:19 休息半小時後， 也順利完成此行的認証照託山頂處有不少山友， 客氣些， 多半還是願意協助拍照的很巧的， 也在這裡遇上一位大姊， 對著家人喃喃的說: 忘了把認證本子帶出來順手提供， 大姊笑的很開心呢。

12:47 回到第一座涼亭， 陸續還能遇見上山的山友們。

13:00 歇息， 加上補充了食物， 有了體力下山路比預期快了些，

13:06 剩下0.5K了

13:09 回到大凍山登山步道石碑處

13:18 經過販售店家， 循著右側接回產業道路

13:43 道路兩側的車輛， 離去不少。

這天山行， 天氣晴朗， 有宜人的溫度， 舒適的山風， 是秋冬適合爬山的天氣型態不過， 若是夏天來， 陡坡的石坡路會消耗許多體力， 得多準備飲水。 雖然， 陡上(下) 的石坡路很虐腳， 但也同時很享受這樣的山行。

城市漫遊。 gina

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