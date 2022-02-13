基隆親民小百岳！ 「槓子寮山+槓子寮炮台」遠眺基隆嶼、八斗子視野廣闊

又來推薦超級親民的小百岳路線了，發現基隆的小百岳都很平易近人耶！這次走的是槓子寮山，跟大武崙山一樣，登頂後再來趟砲台巡禮；槓子寮這的視野很好！遠眺基隆嶼跟漁港的船隻來來去去，還能欣賞黑鳶翱翔的英姿?

槓子寮山交通資訊

自行開車

停車資訊

大眾運輸

槓子寮山介紹

▪ 導航：國立台灣海洋大學(基隆市中正區北寧路2號)。▪ 車可以停在海洋大學內，出場再付停車費即可。▪ 於基隆火車站轉乘「791、1051公車」，至「海大(样豐校門)站」下車，步行約4分鐘可抵達海洋大學。▪ 於基隆火車站轉乘「103中正路、104中正路、103祥豐街、104祥豐街公車」，至「海大(样豐校門)站」下車，步行約5分鐘可抵達海洋大學。▪ 於市府轉運站轉乘「1579A中正路 、 1579B祥豐街、1579祥豐街公車」，至「海大(样豐校門)站」下車，步行約5分鐘可抵達海洋大學。位於基隆市中正區、信義區交界處，大約在國立臺灣海洋大學的南側，海拔163公尺，屬於加里山山脈之深澳山地，山頂有二等三角點基石，編號1168，為台灣小百岳之一。槓子寮山峰頂視野不佳，附近有槓子寮砲台古蹟，視野較佳。

攀登槓子寮山的主要路徑有二：- 自西南側立德路入山：可開車由祥豐街轉立德路，經過基隆市私立二信高級中學後，循山路蜿蜒上山到登山口下車。由登山口步行只需十餘分鐘即可登頂。-自北側海洋大學沿「龍崗步道」入山：海洋大學男一舍左右各有東線與西線步道，會合後續南行即可至慈善路叉路。由此往西可登槓子寮山；往東則可前往槓子寮砲台。龍崗步道為近來基隆市政府積極開發的一條步道，全長約二公里，具有自然、觀景、健行、賞蝶等多種休憩功能。龍崗步道也是賞螢的最佳地點，每當夏季傍晚時分，步道四周散佈著螢火蟲，極具浪漫詩意。 －資料來源：維基百科

行程規劃

行程規劃

所需腳程

廁所區域

溫馨提醒

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▪ 海洋大學 > 龍崗步道 > 槓子寮山三角點 > 槓子寮砲台 > 龍崗步道 > 海洋大學▪ 槓子寮山來回含槓子寮砲台，約4.2公里，含休息拍照時間約1.5小時。▪ 往槓子寮砲台的路上有一間流動廁所，砲台區也有一間流動廁所（可查看路程紀錄有圖片）。▪ 停完車往噴水池右方步道上去，經過男生宿舍旁就可以看到龍崗步道的指標開始起登；，只有要登頂前的一小段路是濕滑泥濘的山徑，但這段腳程不到五分鐘，很短，不過真的很濕滑！需小心行走。

路程紀錄

⥅ 今天要來爬槓子寮山，將車停在海洋大學內，校園內滿多停車位的！停好車就走來「夢泉廣場」，往噴泉的右邊走。

⥅ 經過男生宿舍繼續直走就可以到登山口了。

⥅ 這裡就是龍崗步道口，從這裡起登！

⥅ 沿途都是林蔭茂密，加上天氣不佳，地面偏濕滑。

⥅ 幾乎都是石階跟平路，算滿好走的。

⥅ 接著到電塔。

⥅ 電塔這的視野，可以看到基隆嶼跟漁港。

⥅ 岔路處取右往槓子寮前進，取左是走回海洋大學唷，回程會在這裡取左回去。

⥅ 接著來到涼亭處，我們沒有停留繼續前進。

⥅ 岔路處取右，往槓子寮山前進，左邊是往砲台，回程才會前往，所以先取右繼續前進。

⥅ 接著來到第一登山口，但因為滿多山友說這裡上去不太好走，所以我們決定從第二登山口上山，下山再從這裡下山（但我們實際走下來，建議從第二登山口上下比較妥，可以繼續看下去，有第一登山口下山的路況，又濕又陡）。

⥅ 行經回收廠，繼續順著馬路走。

⥅ 來到第二登山口，有綁布條，從這裡上去不到五分鐘就可以抵達三角點了。

⥅ 雖然路程很短，但山徑卻很濕滑且多泥濘，要小心行走！

⥅ 很快的就抵達槓子寮山的三角點囉！美中不足的是小百岳的牌子不見了，紙張上的字也暈開了，有點可惜。

⥅ 三角點的視野，但我覺得砲台那的視野更廣闊唷！所以很推薦下山來去砲台走走。

⥅ 準備下山，從這下山可以到剛剛看到的第一登山口。

⥅ 這邊的山徑也很濕滑，加上有一些比較陡的下坡，我們走得很慢，幸好有繩子輔助，不然很難走！

⥅ 下來後順著馬路走回剛剛涼亭的岔路，前往槓子寮砲台。

⥅ 這裡也有指標，一路上路徑都滿清楚的，不太會迷路。

⥅ 前往砲台的路上有一間流動廁所可以使用。

⥅ 抵達槓子寮砲台，它是目前基隆現存最完整的砲台系統，營盤區、彈藥庫、砲座區等遺跡都保存得很完整！砲台設施幾乎都是1900-1908年間興建的。

⥅ 榴彈砲座區，每個區域幾乎都有解說牌可以觀看，不怕只是走馬看花。

⥅ 砲台區裡也有一間流動廁所可以使用。

⥅ 從彈藥庫的階梯往上走，可以到廢棄屋這，看起來應該是觀測區，這邊的視野很好，非常推薦要走上來。

⥅ 抬頭望有很多隻黑鳶翱翔天際。

⥅ 這有一大片的草地，視野很廣闊，天氣好的話，應該可以欣賞海天一線的美景。

⥅ 雖然那天去天氣不佳，但能輕鬆的完成一座小百岳，還能順訪砲台古蹟，是很划算的一趟行程呢！來回慢慢走僅需1.5小時，滿適合親子同遊的。砲台巡禮完，接著我們就原路下山去。