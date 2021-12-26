賞楓美拍點！汐止「拱北殿」連走北港山，如意湖也有夢湖優美感

最近幾次陰差陽錯缺席雄鷹, 想念杜隊長跟夫人還有大家, 打定主意這次不管去哪都要參加, 可是走了內湖大石壁後腳指甲又開始紅腫痛了, 看這樣子應該是要休息幾天再說吧, 淑芬約爬, 不敢爽快的說yes, 但還是偷偷的整理好爬山裝備, 想著或許一覺睡醒會好些....住家附近有951可到汐止, 前車之鑑, 不敢大主大意亂搭, 問一下淑芬較妥當6:00鬧鐘響, 腳好像還好沒甚麼大礙, 準備妥當, 到北車搭7:27/272自強號, 嘿嘿, 運氣真好遇到淑芬, 汐止火車站下, 對面寶島眼鏡行前面搭8:00/890公車

拱北殿站下車, 記得剛開始爬山時來過, 倒是還有些記憶, 如沒記錯, 應該有6年了吧....(照片取自杜隊長分享)

預定的行程目標: 汐止拱北殿連走北港山, 如意湖, 金明山, 柯子林山, 火燒坪山...go!

天啊, 太美了, 單是一條步道, 走一步停兩步, 拍的不亦樂乎

5分鐘可走完的路, 半個鐘頭還在, 吼, 真的能走完預定行程嗎? 懷疑....喂, 拱北殿還沒到呢

拍了團照後鳥獸散, 攝影師各自找景拍

進入主題, 賞楓, 只見滿地紅紅落葉, 诶, 好像來晚了....

還是拍得很高興啦...

上面是最佳拍雙拱橋位置, 擠滿人, 懶的爬上去, 算了

看到攝影大師葉大哥分享的照片, 這才生氣自己怎麼會這麼懶呢? 有比較就有傷害, 哼, 下次再來

大師作品, 團照也拍這麼好 (照片取自葉大哥拍攝分享), 哼, 了不起啦

6年前拍的網美照, 也是這個時間點

隊長自顧自爬上去, 都不說一聲, 也不曉得要幹嗎? 眾人在旁納涼等待, 下來時聽說撿了顆三秀山?

10:14 終於要動身走其他行程了, 往叭連港大尖(北港山), 路標還很新

邊坡拉繩, 這才了解隊長的用心良苦, 為什麼要延後一天走

有些不見天日的路真的很濕滑

诶, 隊長怎麼一旁偷笑呢?

爬ㄚ爬

無止盡的爬坡

這才意會到隊長為什麼偷笑...有尖的山都不好惹, 更何況大尖, 叭連港大尖全程沒完沒了陡上啊

賞楓的輕鬆行程, 突然升級成硬斗的爬坡, 吼, 腳指頭很痛捏

終於要登頂了

休息用餐 (取自分享), 哈, 太操了, 屁股坐下就懶得動

女生團照 (取自分享)

男生團照 (取自分享)

12:10 休息夠了, 往下個景點

拉繩陡下

然後又是不停的拉繩陡下

繼續拉繩陡下

原來是幸福登山會的行程, 難怪這麼的硬斗

錯估形勢, 還好姐姐最近也是有練過

還知道要帶登山杖穿雨鞋來

三兄弟走到不要不要的

踢馬路要去如意湖

羊蹄甲(洋紫荊) 沿途綻放

金明山登山口, 0.6K, 小事一樁

, 又是全程拉繩陡上

如意湖就在旁邊不遠處

很漂亮耶, 有夢湖的fu

近3:00, 大勢已去, 杜隊長一聲令下, 金明山, 柯子林山, 火燒坪山, 待日後再說....

無止盡的踢馬路

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這裡往新山夢湖

4:00 柑仔店側門口烘內站牌等車回家

南港科學園區搭951, 這裡金黃色楓葉好漂亮, 比拱北殿還多呢...

預定行程概述: 拱北殿-三秀山-北港山-如意湖-金明山-柯子林山-火燒坪山-慈聖佛堂-老爺山莊公車站, 杜隊長說, 沒完成的行程, 留待他日再戰, 哈百年古廟拱北殿, 陽光四射透丹葉, 雙孔小橋楓葉飄, 川流亭下三秀山, 秋意交疊紅黃綠, 晴空萬里北港山, 綠林環抱如意湖, 映射藍天一面鏡 (感謝杜隊長再次傷腦筋, 哈哈, 趕緊收錄)