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酒後駕車衝撞一家4口 母親不治、15歲女兒全口牙齒掉落

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賞楓美拍點！汐止「拱北殿」連走北港山，如意湖也有夢湖優美感

健行筆記 / 健行筆記Mary Lee

最近幾次陰差陽錯缺席雄鷹, 想念杜隊長跟夫人還有大家, 打定主意這次不管去哪都要參加, 可是走了內湖大石壁後腳指甲又開始紅腫痛了, 看這樣子應該是要休息幾天再說吧,  淑芬約爬, 不敢爽快的說yes, 但還是偷偷的整理好爬山裝備, 想著或許一覺睡醒會好些....住家附近有951可到汐止, 前車之鑑, 不敢大主大意亂搭, 問一下淑芬較妥當6:00鬧鐘響, 腳好像還好沒甚麼大礙, 準備妥當, 到北車搭7:27/272自強號, 嘿嘿, 運氣真好遇到淑芬, 汐止火車站下, 對面寶島眼鏡行前面搭8:00/890公車

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拱北殿站下車, 記得剛開始爬山時來過, 倒是還有些記憶, 如沒記錯, 應該有6年了吧....(照片取自杜隊長分享)AVvXsEiUMAUJmjVjhIvdmF7vTsY4U151fJe93k1iSLTQJl1w7E8AvPbJX2oKz0t1JaATrGgKsmlI4QZZDSSaUdqykSumvk27WZV7oPoGfSJXcbul02qcR3bjC1KG6UKkEGfYMRTSdrqnjaC9bsa2mnd-ZI71Bd2IfKvU1bbm9Lois2NBhAeu1HrEPvm-qw=w640-h480

預定的行程目標: 汐止拱北殿連走北港山, 如意湖, 金明山, 柯子林山, 火燒坪山...go!

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天啊, 太美了, 單是一條步道, 走一步停兩步, 拍的不亦樂乎

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5分鐘可走完的路, 半個鐘頭還在, 吼, 真的能走完預定行程嗎? 懷疑....喂, 拱北殿還沒到呢

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拍了團照後鳥獸散, 攝影師各自找景拍

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進入主題, 賞楓, 只見滿地紅紅落葉, 诶, 好像來晚了....

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還是拍得很高興啦...

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上面是最佳拍雙拱橋位置, 擠滿人, 懶的爬上去, 算了

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看到攝影大師葉大哥分享的照片, 這才生氣自己怎麼會這麼懶呢? 有比較就有傷害, 哼, 下次再來

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大師作品, 團照也拍這麼好 (照片取自葉大哥拍攝分享), 哼, 了不起啦

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6年前拍的網美照, 也是這個時間點

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隊長自顧自爬上去, 都不說一聲, 也不曉得要幹嗎?  眾人在旁納涼等待, 下來時聽說撿了顆三秀山?

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10:14 終於要動身走其他行程了, 往叭連港大尖(北港山), 路標還很新

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邊坡拉繩, 這才了解隊長的用心良苦, 為什麼要延後一天走

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有些不見天日的路真的很濕滑

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诶, 隊長怎麼一旁偷笑呢?

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爬ㄚ爬

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無止盡的爬坡

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這才意會到隊長為什麼偷笑...有尖的山都不好惹, 更何況大尖, 叭連港大尖全程沒完沒了陡上啊

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賞楓的輕鬆行程, 突然升級成硬斗的爬坡, 吼, 腳指頭很痛捏

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終於要登頂了

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休息用餐 (取自分享), 哈, 太操了, 屁股坐下就懶得動

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男生團照 (取自分享)

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12:10 休息夠了, 往下個景點

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拉繩陡下

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然後又是不停的拉繩陡下

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繼續拉繩陡下

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原來是幸福登山會的行程, 難怪這麼的硬斗

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錯估形勢, 還好姐姐最近也是有練過

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三兄弟走到不要不要的

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踢馬路要去如意湖

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羊蹄甲(洋紫荊) 沿途綻放

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金明山登山口, 0.6K, 小事一樁

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, 又是全程拉繩陡上

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如意湖就在旁邊不遠處

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很漂亮耶, 有夢湖的fu

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近3:00, 大勢已去, 杜隊長一聲令下, 金明山, 柯子林山, 火燒坪山, 待日後再說....

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無止盡的踢馬路

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這裡往新山夢湖

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4:00 柑仔店側門口烘內站牌等車回家

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南港科學園區搭951, 這裡金黃色楓葉好漂亮, 比拱北殿還多呢...

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預定行程概述: 拱北殿-三秀山-北港山-如意湖-金明山-柯子林山-火燒坪山-慈聖佛堂-老爺山莊公車站, 杜隊長說, 沒完成的行程, 留待他日再戰, 哈百年古廟拱北殿, 陽光四射透丹葉, 雙孔小橋楓葉飄, 川流亭下三秀山, 秋意交疊紅黃綠, 晴空萬里北港山, 綠林環抱如意湖, 映射藍天一面鏡 (感謝杜隊長再次傷腦筋, 哈哈, 趕緊收錄)

登山 賞楓 步道

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