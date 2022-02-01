搭大眾運輸交通也能上玉山！ 登頂北峰 與千元大鈔印的山岳合影

． 日期：12/2 ~ 12/4⛅ 天氣：-5 ~ 5 太陽直射會更熱、沒下雨

嘉義火車站

12/2 去程

早上七點火車：豐原火車站 → 嘉義火車站 (7:06 - 9:34)

員林客運：7322班次 嘉義火車站 → 阿里山 轉運站（10:06-12:17）

轉運站（10:06-12:17） 員林客運：6739班次 阿里山轉運站 → 上東埔（13:00-13:27）

走路7分鐘到東埔山莊checkin 之後就附近晃晃耍耍廢

12/4 回程

員林客運：6739班次 上東埔 → 阿里山轉運站（10:40-11:08）

員林客運：7322班次 阿里山轉運站 → 嘉義火車站（11:40-13:52）

12/3 北峰-主峰-西峰

． 交通：大眾運輸（火車、公車）→ 搭火車到轉乘公車我從豐原火車站出發，如果想參考我的搭車行程，豐原火車站改成離你家近的火車站就行囉． 住宿：12/2 東埔山莊 $40012/3 排雲山莊 $480． 預估行程 vs 實際行程：（預估行程參考上河文化的步程示意圖 計算攀登所需時間）1:00 東埔山莊起床吃 早餐 摸東摸西準備一下2:00 凌晨準時出發東埔山莊 → 排雲山莊(6:40到)：重裝280分鐘

實際：6:20到

排雲山莊 → 北峰(10:55到)：215分鐘（3.6小時）

實際：on time

休息兩次5分鐘：10分鐘（或是不休息） 實際：邊走邊休息...我走超慢哈哈哈

拍照：10分鐘 實際：邊走邊拍照邊趕路

實際：登頂後有休息吃東西、拍照 大約 30 分鐘以上ha

北峰 → 主峰(12:45到)：90分鐘（1.5小時）

實際：on time

拍照 10分鐘 實際：登頂冷到迅速拍拍

中餐 10分鐘（或是邊走邊吃） 實際：主峰上面風太大只有在上面吃零食而已

主峰 → 東峰(14:25到)：80分鐘

實際：腳軟了 + 怕趕不上排雲晚餐 = 改走西峰

主峰 → 排雲：14:20 到

拍照：10分鐘 實際：還有往下走去山神廟 拍照

12/4 回程

排雲山莊 → 西峰：90分鐘西峰 → 排雲山莊：70分鐘05:30 排雲 → 登山口

實際：

3.5 hr

10:35 搭車 → 阿里山轉運站

實際：遇到人很好的原住民小高大哥 順便載我們下山

早餐2、中 餐1、

晚餐*1

早餐：家裡吃完再出門

中餐：阿里山轉運站裡面的711

✔ 晚餐：（在東埔吃）泡麵（印尼炒泡麵）、紫菜湯

✔ 早餐：馬鈴薯麵包、芝麻糊包 180cc水

✔ 中餐：雞胸肉、御飯糰、水煮蛋

晚餐：排雲山莊晚餐 $350

✔ 早餐：馬鈴薯麵包、芝麻糊包 180cc水

中餐（回程）下山隨便吃

攜帶物品：

重裝包(55升)

攻頂包

登山鞋

登山杖 *2

2L水袋 實際：沒怎麼喝到，東埔、排雲山莊也可以裝水，其實可以不用帶太多水

毛帽

防風外套

輕便雨衣雨衣

襪子

中層

遮陽帽

手套

行動糧

頭燈＋備用電池

衛生紙

濕紙巾

行動電源（充飽電）

保溫瓶 裝熱水

雨傘

影眼

眼鏡

化妝包

保養包

護手霜

護唇膏

梳子：長髮必備

垃圾袋

泡的東西：芝麻粉

相機

電池

記憶卡

充電線

耳機：抗噪防打呼聲

短袖上衣

備用長褲

雨褲

保暖褲

正餐

過程紀錄：

． 正餐： ✔ 準備12/212/312/4． 其他花費：排雲山莊睡袋 $300冰爪租借 $399玉山登山口 接駁到 山下停車場 $10012/2 早上六點起床，吃個早餐就去搭火車了！準備出發去嘉義～

到嘉義火車站之後，出車站就可以看到公車站牌，在那邊等待 7322號（嘉義火車站 → 阿里山轉運站）刷悠遊卡會比付現划算，上車要先刷一次扣款 $22，下車再刷一次扣款 $211❗❗ 注意❗❗ 公車不會自動加值，所以卡內要有足夠的錢可以扣款我們這班車才坐了七個人，位子很空 還可以給登山包坐

到了阿里山，天氣很好~~~好到拍照都睜不開眼了XD

在阿里山轉運站有7-11，買個午餐去東埔山莊吃轉乘6739班次 阿里山轉運站 →上東埔（13:00-13:27）這次搭的是小小公車

晃了30分鐘就到站了

下午天氣超好！塔塔加停車場也全部停滿了車～平日也是不少人來爬山

東埔山莊就在旁邊，走個七分鐘就到囉

快要聖誕節了還有聖誕佈置 超可愛的啦

到了之後就開始吃午餐然後才知道東埔山莊不可以丟垃圾應該是說 玉山不能丟垃圾QQ 所以沒有垃圾桶垃圾要自行帶下山中午買了711的咖哩飯，所以我背著那個盒子上山又下山哈哈

東埔山莊的住宿須知~~~

還有冰箱可以冰東西、廚房檯面可以開伙?

公共空間可以吃東西、旁邊架子是放包包的地方

浴室廁所空間也不小

櫃檯很可愛

東埔山莊有提供充電座可以充電，上山前充一波～！

床很舒適，美中不足的就是不夠長，我身高號稱 165cm，睡覺時腳會些許露出來，因為晚上很冷所以整個人是圈區在棉被裡睡覺

兩點出發～沒有接駁車慢慢踢到登山口

走了4.5小時之後到了排雲山莊，重裝爬山真的是很不習慣，辛苦了我的背

到排雲卸貨＋休息之後，趕路趕路 立馬出發北峰，往北峰我們只攜帶一支登山杖，先把一支放在主峰、北峰交岔路口一開始下北峰的這段路，風很大！而且這段路也不短.... 建議戴手套比較好抓繩

往北峰的路算是很好走，沿途風景也很美，被樹圍繞有身處山林的感覺

登頂之後從北峰可以看到主峰～也就是千元大鈔上面印的山岳

在北峰休息了挺久，吃完喝完還上個洗手間真的腳軟了啦~~~弱雞是我哈哈

再來回程 順路撿主峰~~~上主峰的200m 我也只有用一支登山杖，另一支手抓繩比較方便

登頂嚕~~~在上面開始嗑起零食

原本要去走東峰，但是體力母湯 + 怕趕不上排雲放飯時間，決定下山走西峰回到排雲山莊重整一下，就出發西峰西峰算是滿好走的，但我已腳軟上山速度也是緩慢三角點滿隱密的（我累到忘了拍哈哈）再往下走10分鐘就會看到山神廟

趕快拍拍回程，肚子超餓！！！排雲晚餐有雞腿和肉排兩種可以選，大推雞腿，肉排吃起來偏硬偏乾

吃完就整裝一下，打算明天下山趕公車，也沒有要撿其他座XD然後滑個手機就睡下了，大約九點時被此起彼落的打呼聲吵醒，即便我帶了抗噪耳機，也是抵擋不住打呼聲的威力

大約三點就起床，不過我們五點多才下山起床時很多山友都要準備出發攻頂了但是也有部分山友沒這麼早起隔壁房居然開始大聲聊起天來山屋裡的隔音很不好，還是希望大家可以放低音量起床之後吃個早餐 拍一下星空就下山囉