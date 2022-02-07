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群山環繞賞燦爛日出！「 閂山鈴鳴」北二段縱走的浪漫 貼心登山提醒必看
閂山與鈴鳴山屬於北二段縱走的一部份，多都是走在舒適的林道，偶有芒草與箭竹，上到稜線後則是遼闊的高山草原，被群山環繞，可見南湖中央尖、合歡群峰、畢羊鋸齒連峰等數座百岳。預估行程資料(圖片)參考網路:
- 登山口: 730林道的盡頭11.7K (1989年頒布禁伐令，林道成為山友親近山林的捷徑)。
- 交通方式: 從環山部落至11.7K約莫一個小時的車程(四輪傳動)。
- 住宿方式: 光果農莊 aka 小明登山協助站
- 預計行程:D1：11.7k柵欄行車終點→廢棄機車→閂山之門→23.2k閂山登山口→閂山→金明真路→25k 工寮→27.5k登山口→鈴鳴山→人待山→人待山北峰→730林道紮營D2：原路返回
圖片來源：上河文化
圖片來源：上河文化
圖片來源：2天1夜 閂山鈴鳴 - 別被網路騙了!只去閂山才適合新手，要去鈴鳴新手們再想想吧~
圖片來源: 閂山+鈴鳴山之行
營地與水源:
- 25K工寮 (床位不多約20 位左右住宿，床板部分塌裂，有風易灌入，且附近多垃圾，須做好紮營準備)
- 12K水桶、15K瀑布、24K溪溝、24.4K水管、25K山屋水桶、27.4K(需下切，較不建議)
- 芒草與箭竹(可以戴眼鏡，以防被割到)，遇到雨天，或是早晨的露水建議穿雨衣雨褲。
- 沿路的咬人貓，皮膚不要外漏，穿短褲小心。
- 26K崩塌地岔路口。(岔路取左，沿著布條走，會有一條高繞路線，巧妙地避開崩塌地)。至一叉路口(26.5K，約鈴鳴山告示牌006)可往左上往人待山北峰、人待山或往右下接回林道。
- 自27.5K的鈴鳴山登山口開始，在樹林裡直直向上，看不見盡頭。
- 稜線上有著非常穩定的4G訊號。
- 鈴鳴山的360度環景，閂山頂上只能欣賞到一側的景色，腹地也小。
- 路線必須得一直穿越草叢，打包的方式就很重要了。請盡量避免多餘的外掛裝備
- 從登山口到閂山山頂幾乎都是平緩的箭竹矮草原，唯二陡坡是登山口一開始和快到山頂前的一小段。
- 金明真路、人待山部分路徑植被較多且無明顯標示，若取水點為24.5K則建議不要重裝上閂山，可輕裝來再往前取水即可，沿途多處可搭帳。
- 13K崩塌拉繩處再度崩塌，路面只剩下不到40公分。
- 取水點大多決定於24.5K，目前水管已破損，需要上切至倒木後藍色水管取水，沿途多泥濘，建議帶登山杖小背包，注意防滑。
登山紀錄:
【08:00乘坐專業接駁抵達林道行車終點11.7K，H2274】
【08:30，13K小崩塌地形】
【09:30，SUZUKI機車16K，H2535】
【10:40，閂山之門18K，H2630】
【12:00，Z字路線後，林道沿途吃午餐，睡午覺】
【14:10，過閂山登山口往閂山，一開始較陡】
【14:30，抵達金明真路，此路可以通往工寮】
【15:00，登頂閂山，H3168】16:00回到林道，往前走至約23.4K搭帳，17:50抵達24.4K取水
02:00啟登【04:20，抵達人待山，H3110】
【05:40，抵達鈴鳴山三角點，H3272】
【06:30，鈴鳴山日出，H3272】
【09:30，回抵工寮25K，H2776】10:06回抵營地，10:45拔營，14:15回抵登山口
行程討論與優化:
- 週五晚由高雄出發至王小民民宿(19:00-01:20)，拉車距離長，須留意體能與睡眠。(由衷感謝輝哥開車)
- 搭完帳天色已暗，原24.4K水管水源因水管斷裂需要上切，沿途泥濘，感謝好心山友指示水源方向。
- 第二次使用新充氣睡墊，品質不佳，其中一個發生洩漏，而難以第一時間修補(修補布失效)，還是習慣帶蛋殼較保險。
- 首次嘗試登山煮拉麵，吃不習慣，下次改進菜單 (不難吃，只是不喜歡吃)。
- 上坡體能需再加強，心肺再鍛鍊；林道走久腳底板會痛，再研究如何預防與改善。
- 晚上天較寒冷，三季帳使用稍微勉強，需要注意風向，防止夜晚冷空氣灌進帳篷。林道多處地面較堅硬，營釘不易打入，可多帶幾條營繩固定於石塊把帳篷拉撐。
- 林道路太爛，路段狹小難會車，建議要請接駁。
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