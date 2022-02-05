台灣4大山脈觀景台！3天2夜「白姑大山」展望極佳

唐．杜甫〈可嘆〉詩云：「天上浮雲如白衣，斯須變幻為蒼狗。古往今來共一時，人生萬事無不有。」白姑大山又名白狗大山，山頂狹瘦，橫看成嶺，縱看成峰，孤懸於雪山彙之南，中央山脈合歡群峰之西，形勢特立，展望絕佳。其名取自杜甫的詩，白雲蒼狗，簡稱白狗，則更引人入勝，更令人印象深刻。

▲白姑大山（H3341m），台灣百岳的「十翠」之一，一等三角點，山項展望極佳。【七雄隊長】樹根倒木箭竹之海本山南腹的北港溪上游谷地，自古即是泰雅族賽考列克亞族福骨群(Xalut)的世居地。Xalut泰雅語是「居住在深山的人」之意，因位處白狗大山山腹，故被稱為白狗群。白狗大山標高3341公尺，百岳十翠之一，遊目馳騁可見雪山山彙、大劍山稜脈與大雪山稜脈的高峰，向東可瀏覽中央山脈北段偉岸峻秀的名峰大山；向南則可遠眺高嶺匯集的干卓萬山群，以及南方遠遠邈邈的玉山山脈與阿里山山脈諸峰，為台灣四大山脈的最佳觀景台。MIT台灣誌2017年6月（#779集）梅雨季登白姑大山時，將此山稱之為七雄隊長，因其較谷關七雄更具難度，沿途有惱人的樹根，跨不完的倒木、鑽不完的箭竹及登頂前的石瀑等困難地形，以及總爬升下降超過2000公尺，難度頗高，故又被稱為中橫四辣（屏風、白姑、畢祿、羊頭）的大辣。

▲白姑大山眺望雪山山脈(雪主北稜角)與中央山脈(南湖中央尖)

▲眺望守城大山(中排)及中央山脈、玉山山脈、阿里山山脈(後排最遠處)

▲惱人的樹根

▲爬不完的倒木

▲箭竹之海

▲陡上石瀑【行程規劃】一日單攻行程白姑大山登山口→三錐山(#29)→沼澤營地(#32)→松林營地(#41)→司晏池(#49)→白姑大山東南峰(#57)→吉他營地(#65)→草青池(#81)→白姑大山(#86)→吉他營地→司晏池→松林營地→沼澤營地→三錐山→白姑大山登山口【註】由於白姑大山近年來發生多起迷途事件，東勢林區管理處與中華民國山岳協會、台北市山岳協會、桃園市山岳協會、屏東縣笠頂興平山友協會等單位合作，於登山路線沿途每100公尺設置路程標示，共完成設置86面。

二日精實行程D1: 白姑大山登山口→三錐山→沼澤營地→松林營地→司晏池D2: 司晏池→白姑大山東南峰→吉他營地→草青池→白姑大山→吉他營地→司晏池→松林營地→沼澤營地→三錐山→白姑大山登山口三日糜爛行程D1:白姑大山登山口→三錐山→沼澤營地→松林營地D2:松林營地→司晏池→白姑大山東南峰→吉他營地→草青池→白姑大山→吉他營地→司晏池→松林營地D3:松林營地→沼澤營地→三錐山→白姑大山登山口

【重裝出發】疫情緩解之後第一次上百岳，還是不要太操，所以選擇三日糜爛行程，第一天重裝只要走4公里多，隔天輕裝登頂，第三天下山。雖說是糜爛行，第二天攻項也是花了近13小時，從天黑走到天黑，很難想像二日的行程會不會走到往生........

▲一早6:30由板橋出發，原訂10:30於最後農家出發，因隊友記錯出發日期，延遲至12:00才到最後農家，先吃完行動糧再出發。

▲從登山口進入後，為一路緩上緩下路段，走起來相當輕鬆。

▲三錐山，海拔高度2,570公尺

▲16：00沼澤營地附近水源叉路口，在此拆分二隊，一隊取水，一隊先行前往營地紮營。

▲取水來回約30分鐘，17:20抵達松林營地(H:2676公尺)，首日先簡單吃個牛肉麵，早早休息，明日一早５點起登。【嗆辣13小時】第二天是本次行程的重頭戲，首先要摸黑爬升200公尺

至司宴池，接著緩下鞍部，隨即陡上爬升至標高3035公尺的白姑大山東南峰，然後又要一路陡下至2780公尺的吉他營地，然後再翻越一個山頭至一線天，再越過二個山頭至青草池，接著進入石瀑區陡上登頂3341公尺的白姑大山。回程除了要重覆翻越數個假山頭外，還要接受彷彿是大魔王般的陡上白姑大山東南峰，再如大怒神般的陡下

司宴池，還要下切200公尺才能返回營地。

▲5:50抵達司晏池營地(H:2886公尺)，開始爬升至白姑大山東南峰。

▲結冰的司宴池，位在一處隆起的平鞍寬稜上，箭竹群生，蒼松、冷杉綴立鞍緣。戴曼程前輩當年全稜縱走時，同行的原民協作司宴，根據地勢與植相，敏銳地估斷，發現了此水池，戴老因而名之司宴池。

▲6:30天光漸開，露出魚肚白。

▲7:00終於爬上白姑大山東南峰，接著陡下吉他營地。 ▲8:10來到吉他營地(H2780m)，腹地很小，僅可容納1~2帳。

▲9:10由吉他營地陡上2956峰，此處鐵彬林相優美，彷彿置身童話森林。

▲9:53抵達一線天，接著要翻過２個山頭至青草池。

▲11:25抵達青草池(H3159m)，池水已結冰。編號81，表示距離白姑大山山項剩500公尺。

▲石瀑區最後一段爬升

▲12:20登白姑大山(一等三角點，十翠之一，山頂有一高山俱樂部成立紀念碑，由台北市登山會林丕圖等19人於1974年11月12日成立）

▲眺望中央山脈北一段北二段群峰

▲眺望最遠處的玉山山脈及阿里山山脈

▲眺望雪山西稜群峰

▲本日天氣晴郎，展望極佳，可以看到埔里地區。

▲在山項廢了近一小時，回程一樣要花6小時，近返時發現此株鐵彬，形狀優美，姑且稱之為白姑名樹。

▲林間的夕照，金色晃耀(也提醒山行者，該戴上頭燈了)。

▲返回營地已近晚上7點，隊長因前二天施打疫苗身體不適留守營地，除了幫大家取水外，還煮好一鍋黑糖芋圓，溫暖了旅人的疲憊，令人感心。

▲大廚日昇小騎為我們準備的羊內爐及柑橘甜紅酒，一直是本隊最高檔的百岳大餐。

▲第三天睡飽後，散慢下山，意外發現沼澤營地的光影之美，在此要廢了好一陣子。

▲11:50返回最後農家，結束三天二夜糜爛行程